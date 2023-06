[株式会社リクルート]





株式会社リクルート(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:北村 吉弘)が運営する旅行サイト『じゃらんnet』、旅行情報誌『じゃらん』、観光に関する調査・研究、地域振興機関「じゃらんリサーチセンター」は、2022年度(2022年4月~2023年3月)の1年間に顕著な実績を収められた中国・四国ブロックの宿泊施設を表彰する「じゃらんアワード2022」(中国・四国ブロック)を発表いたします。



「じゃらんアワード」とは

『じゃらん』は、その年度に顕著な実績を収めた宿泊施設や地域を表彰する目的で2012年に「じゃらんアワード」の表彰・発表を開始しました。「じゃらんアワード2022」で10回目の表彰・発表となります。『じゃらん』は、サービス開始当時より、宿泊施設・地域の魅力を発掘・発信してきましたが、宿泊施設の優れた取り組みを共有し表彰することで、多くの方に宿泊施設の魅力を伝え、旅行業界の進化・発展に寄与したいとの思いで「じゃらんアワード」を開催しています。



じゃらん編集長が選ぶ 元気な地域大賞

【審査基準】『じゃらん』編集長の審査により、独自性・協働性に特に優れた地域に贈られます。



小豆島 冬のあったかグルメ

香川県小豆島



【表彰コメント】

クチコミ調査から、小豆島の観光において冬が課題であることに着目。冬に行きたくなるような魅力づくりに向けて、メニュー開発とルート提案の2軸で展開。特に料理人も招いたワークショップによるメニュー作成とターゲットに近しい女性モニターの試食会によってブラッシュアップされたメニュー開発のプロセスを高く評価しました。





じゃらん編集長が選ぶ ベストプランニング大賞

【審査基準】『じゃらん』編集長の審査により、新規性・独自性に特に優れたプランやプロモーション、取り組みをした宿泊施設に贈られます。



Royal Hotel 大山

鳥取県西伯郡伯耆町



【表彰コメント】

対象のプランで宿泊すると、周辺施設で利用できるチケット(ポイント)が貰えるプランを作成。ファミリーをターゲットにし、参画施設数も増やした結果、カスタマー満足に繋がりクチコミ点数も着実にアップ。企画から周辺施設への交渉まで、もはやホテルだけでは完結しない、地域活性に繋がるきっかけとなった点を高く評価しました。





「じゃらんパック」プロデューサーが選ぶ じゃらんパックプロフェッショナル大賞

【審査基準】「じゃらんパック」プロデューサーの審査により、ダイナミックパッケージ取扱額上位の宿泊施設から、ダイナミックパッケージを効果的に活用している宿泊施設に贈られます。



グランヴィリオホテル宮島-和蔵-

広島県廿日市市



【表彰コメント】

「じゃらんパック」を活用して、予約数アップに成功された宿泊施設様です。JRパッケージ比率の高い広島エリアで好調にJR販路予約を獲得。赤い風船JRじゃらんパック専用プランやじゃらんパックタイムセールプラン等のじゃらんパック専用プランを販売。【じゃらんパックスペシャル】の2食付きプランが特に好調に推移し、特に顕著な実績を収められたことが他宿泊施設様への模範となり、今回の受賞に至りました。





じゃらん OF THE YEAR ベストコミュニケーション大賞

【審査基準】『じゃらん』に寄せられたエピソードや、クチコミ投稿掲示板におけるコミュニケーションなど、1年間においてお客さまと優れた「コミュニケーション」を取られた宿泊施設に贈られます。



ホテルベストプライス高知

高知県高知市



【表彰コメント】

複数回宿泊しているお客さまにとって、前回の宿泊を覚えていてくださることは満足につながります。クチコミ内容やお客さまのご感想の一つひとつに、担当者がご自身の言葉で丁寧に答えており、また、お食事のシーンでもクチコミのお礼をお伝えするなど、各現場で一丸となってお客さまをお迎えしています。カスタマーへ感謝のお気持ちを次の宿泊まで継続させ、顧客満足を実現している点が、今回の受賞につながりました。





じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞

【審査基準】『じゃらんnet』の取扱額が上位の宿泊施設に贈られます。





じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞(総合部門)

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点(総合)が上位の宿泊施設に贈られます。





じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞(朝食部門)

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点(朝食)が上位の宿泊施設に贈られます。







じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞(夕食部門)

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点(夕食)が上位の宿泊施設に贈られます。





じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞(接客・サービス部門)

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点(接客・サービス)が上位の宿泊施設に贈られます。







じゃらん OF THE YEAR プロフェッショナル大賞

【審査基準】各種機能を活用しお客さまに支持されたことにより売り上げを伸ばし、特に優れた実績・取り組みをされた宿泊施設に贈られます。



グリーンリッチホテル浜田駅前(人工温泉 二股湯の華)

島根県浜田市





