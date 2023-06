[株式会社マッシュホールディングス]

海岸で回収したペットボトルなどを原料とした100%リサイクル素材「UpDRIFT(TM)」を使用。海を慈しむ思いを込め、アーカイブ作品から海辺での余暇や休息を連想させる作品をセレクト。



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営し、レディースファッションとヨガウェアを展開するブランド「emmi(エミ)」は、フォトグラファー後藤啓太とのコラボレーションTシャツを2023年6月22日(木)12:00よりオフィシャルオンラインストアおよびECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて先行予約を開始。emmi全国直営店では6月29日(木)より順次販売開始いたします。※無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。(emmi公式ホームページ:http://emmi.jp/ )









emmi×UpDRIFT(TM)

meets

KEITA GOTO



フォトグラファー後藤啓太とコラボレーションしたフォトTシャツと、遊び心あるemmiロゴTシャツの2型をラインアップ。



emmi×UpDRIFT(TM) meets KEITA GOTO





「強くて繊細」「ダイナミックでいてしなやか」「柔らかさと鋭さ」の両極を合わせもつフォトグラファー後藤啓太との初のコラボレーションが実現。



素材には、海岸で回収したペットボトルなどをリサイクルした100%リサイクル素材「UpDRIFT(TM)」を使用。

UpDRIFT(TM)の海を慈しむ思いを表現するため

アーカイブ作品より、海辺での余暇や休息を連想させる画像をセレクト。

作品からインスピレーションを受けたemmiのオリジナルメッセージを添えた特別なアイテムに仕上げました。









WHTは海へ行く途中のワクワクした気持ち、CGRYはつかの間の余暇を楽しむ場所をイメージし、カラーによって異なる作品をセレクト、メッセージを添えました。



emmi×UpDRIFT(TM)

meets

KEITA GOTO

UpDRIFTフォトTシャツ

価格:7,480yen

カラー:WHT,CGRY

サイズ:0,2

※サイズ2は渋谷ヒカリエShinQs店、オンラインストアのみ展開







Tops:7,480yen

Skirt:15,400yen

Necklace:5,940yen

Rings:3,520yen

Bag:14,960yen

Shoes:12,650yen (emmi×FILA)







Tops:7,480yen

Necklace:5,940yen

Shoes:13,200yen (ASICS for emmi)









Tops:7,480yen

Skirt:18,700yen

Earrings:3,740yen

Bag:10,780yen

Shoes:23,100yen (Salomon)











Tops:7,480yen

Necklace:6,930yen

Shoes:13,200yen (emmi | POLO RALPH LAUREN)





emmi×UpDRIFT(TM)











emmi×UpDRIFT(TM)

UpDRIFT emmiロゴTシャツ

価格:5,940yen

カラー:WHT,CGRY

サイズ:F





Tops:5,940yen

Dress:24,200yen

Cap:6,380yen

Earrings:3,740yen

Rings:3,520yen

Bag:9,900yen

Shoes:19,800yen (MERRELL for emmi)







Tops:5,940yen

Tops:8,580yen

Leggings: 7,700yen

Rings:3,520yen

Tumbler:3,190yen (emmi×stojo)

Bag:13,200yen

Shoes:17,380yen (emmi×On)



販売について





<店舗>

先行発売日:6月29日(木)

・渋谷ヒカリエShinQs店



発売日:7月5日(水)

※遠方店舗は7月6日(木)

・emmi全国直営店(https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx )



<オンラインストア>

先行予約:6月22日(木)12:00(正午)

・emmiオフィシャルオンラインストア(https://emmi.jp/ )

・USAGI ONLINE(https://usagi-online.com/brand/emmi/ )





EMMI PHOTO exhibition







開催期間:6月29日(木)-8月2日(水)

場所:emmi LIMITED CONCEPT STORE 渋谷ヒカリエShinQs店



コラボレーションTシャツの発売を記念して、フォトグラファー後藤啓太の写真展を開催。

渋谷の街を望める大きな窓を背景に、計4点の作品と、コラボレーションアイテムのビジュアルを展示予定。

皆様のご来店をお待ちしております。





フォトグラファー後藤啓太について







1977 年生まれ。2012 年よりフォトグラファーとして独立。

東京を拠点にファッション、ポートレイト、風景、静物などの撮影を行っている。

Instagram : @keita.goto





UpDRIFT(TM)について





ライフスタイル提案商社の豊島株式会社が展開する「UpDRIFT(TM)」とは、海岸で回収したペットボトル等をリサイクルし、環境負荷の低い新しい製品として蘇らせる取り組みです。

海で回収したものをはじめ、ペットボトルから生まれた100%リサイクル素材。ブレンドするファイバーも環境に配慮された素材を使用しています。

UpDRIFT(TM)ファイバーを用いた製品の一部を自然環境のために活動する非営利団体などに寄付しています。



2022年3月、マッシュスタイルラボはGreen and Blue Challenge(TM)と連携し、

石垣島で行われたビーチクリーン活動「海Loveビーチクリーン」に参加しました。

今回のコレクションはマッシュスタイルラボが参加した当活動にて石垣島で回収されたペットボトルをリサイクルした生地を使用しています。



【emmi(エミ)】について









クリアモードをコンセプトにベーシック且つ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなヨガウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。



【emmi 公式オンラインストア】

http://emmi.jp/

【Instagram】

@emmi.jp<https://www.instagram.com/emmi.jp/>

@emmiyoga_official<https://www.instagram.com/emmiyoga_official/>

【SNEAKERS by emmi Twitter】

https://mobile.twitter.com/Sneakersbyemmi



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/26-17:16)