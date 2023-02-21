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約3年半ぶりに全国ツアーを行う東方神起が、スカパー！TVガイ…

約3年半ぶりに全国ツアーを行う東方神起が、スカパー！TVガイドBS+CS3月号の表紙に登場！

［株式会社東京ニュース通信社］

「スカパー！TVガイドBS+CS2023年3月号」2月24日(金)発売

「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のオフィシャルTVガイド誌「スカパー！TVガイドBS+CS2023年3月号」を2月24日(金)に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。


「スカパー！TVガイドBS+CS2023年3月号」（東京ニュース通信社刊）
今月の表紙を飾るのは、東方神起

WOWOWで約3 年半ぶりの全国ツアーから、2月に行われた愛知公演の映像を最速で放送。時代を超えて愛され続ける楽曲を、一流のパフォーマンスで表現してきた彼らが、その頂点を自ら更新し続ける姿を目に焼き付けたい。

また、ＷＯＷＯＷで放送される「生中継！第95回アカデミー賞」にスペシャルゲストとして登場する中島健人が、3年ぶりにレッドカーペットから中継を担当！ 今回の注目ポイントを語ってくれた。

さらに、門脇麦作間龍斗松坂慶子風間杜夫平田満紅ゆずる寛一郎加藤シゲアキらのインタビューも読み応え十分。

そのほか、WBC、プロ野球、トップガン、ANIMAX MUSIX 2022、舞台で魅せる男たちなど、スカパー！ならではの幅広いジャンルの特集をお届けする。


ラインナップ

●表紙＆特集１
東方神起
頂点を更新する二人

●特集２
再びレッドカーペットへ 中島健人

●特集３
2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
野球史上最強の決戦

●特集４
プロ野球開幕
村神を超えろっ！

●特集５
医術を武器に陰謀に立ち向かう「九齢公主～隠された真実～」

●特集６
最新作と1作目を一挙放送
“トップガン”旋風は止まらない！

●特集７
豪華コラボ＆シークレットゲストに大興奮!!
アニメミュージック 愛満開
ANIMAX MUSIX 2022

●特集８
舞台で魅せる男たち
田中圭インタビュー

●インタビュー
門脇麦＆作間龍斗／松坂慶子＆風間杜夫＆平田満／紅ゆずる／寛一郎／加藤シゲアキ／山下リオ／馬場ふみか／NOA／水沼宏太（横浜F・マリノス）／寺嶋良（広島ドラゴンフライズ）／ナムグン・ミン／竹田ダニエル／寺田和弘

（内容は変更になる場合があります）

【商品概要】
「スカパー！TVガイドBS+CS2023年3月号」
●発売日：2023年2月24日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます
●定価：600円
●発行：東京ニュース通信社
全国の書店、ネット書店（honto＜https://honto.jp/netstore/pd-magazine_32301644.html＞ほか）にてご予約いただけます。

【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/
■スカパー！TVガイドプレミアム／スカパー！TVガイドBS＋CS　公式Twitter
@skp_tvg＜https://twitter.com/skp_tvg
■スカパー！TVガイドBS＋CS定期連載「見つけよう！私のニュースの拾い方」 公式Twitter
@news_skptvg＜https://twitter.com/news_skptvg

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/21-17:15）

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