約3年半ぶりに全国ツアーを行う東方神起が、スカパー！TVガイ…
［株式会社東京ニュース通信社］
「スカパー！TVガイドBS+CS2023年3月号」2月24日(金)発売
「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のオフィシャルTVガイド誌「スカパー！TVガイドBS+CS2023年3月号」を2月24日(金)に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。
今月の表紙を飾るのは、東方神起。
WOWOWで約3 年半ぶりの全国ツアーから、2月に行われた愛知公演の映像を最速で放送。時代を超えて愛され続ける楽曲を、一流のパフォーマンスで表現してきた彼らが、その頂点を自ら更新し続ける姿を目に焼き付けたい。
また、ＷＯＷＯＷで放送される「生中継！第95回アカデミー賞」にスペシャルゲストとして登場する中島健人が、3年ぶりにレッドカーペットから中継を担当！ 今回の注目ポイントを語ってくれた。
さらに、門脇麦＆作間龍斗、松坂慶子＆風間杜夫＆平田満、紅ゆずる、寛一郎、加藤シゲアキらのインタビューも読み応え十分。
そのほか、WBC、プロ野球、トップガン、ANIMAX MUSIX 2022、舞台で魅せる男たちなど、スカパー！ならではの幅広いジャンルの特集をお届けする。
ラインナップ
●表紙＆特集１
東方神起
頂点を更新する二人
●特集２
再びレッドカーペットへ 中島健人
●特集３
2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
野球史上最強の決戦
●特集４
プロ野球開幕
村神を超えろっ！
●特集５
医術を武器に陰謀に立ち向かう「九齢公主～隠された真実～」
●特集６
最新作と1作目を一挙放送
“トップガン”旋風は止まらない！
●特集７
豪華コラボ＆シークレットゲストに大興奮!!
アニメミュージック 愛満開
ANIMAX MUSIX 2022
●特集８
舞台で魅せる男たち
田中圭インタビュー
●インタビュー
門脇麦＆作間龍斗／松坂慶子＆風間杜夫＆平田満／紅ゆずる／寛一郎／加藤シゲアキ／山下リオ／馬場ふみか／NOA／水沼宏太（横浜F・マリノス）／寺嶋良（広島ドラゴンフライズ）／ナムグン・ミン／竹田ダニエル／寺田和弘
（内容は変更になる場合があります）
【商品概要】
「スカパー！TVガイドBS+CS2023年3月号」
●発売日：2023年2月24日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます
●定価：600円
●発行：東京ニュース通信社
全国の書店、ネット書店（honto＜https://honto.jp/netstore/pd-magazine_32301644.html＞ほか）にてご予約いただけます。
【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
■スカパー！TVガイドプレミアム／スカパー！TVガイドBS＋CS 公式Twitter
@skp_tvg＜https://twitter.com/skp_tvg＞
■スカパー！TVガイドBS＋CS定期連載「見つけよう！私のニュースの拾い方」 公式Twitter
@news_skptvg＜https://twitter.com/news_skptvg＞
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/21-17:15）
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