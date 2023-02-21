［株式会社東京ニュース通信社］

「スカパー！TVガイドBS+CS2023年3月号」2月24日(金)発売



「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のオフィシャルTVガイド誌「スカパー！TVガイドBS+CS2023年3月号」を2月24日(金)に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。







今月の表紙を飾るのは、東方神起。



WOWOWで約3 年半ぶりの全国ツアーから、2月に行われた愛知公演の映像を最速で放送。時代を超えて愛され続ける楽曲を、一流のパフォーマンスで表現してきた彼らが、その頂点を自ら更新し続ける姿を目に焼き付けたい。



また、ＷＯＷＯＷで放送される「生中継！第95回アカデミー賞」にスペシャルゲストとして登場する中島健人が、3年ぶりにレッドカーペットから中継を担当！ 今回の注目ポイントを語ってくれた。



さらに、門脇麦＆作間龍斗、松坂慶子＆風間杜夫＆平田満、紅ゆずる、寛一郎、加藤シゲアキらのインタビューも読み応え十分。



そのほか、WBC、プロ野球、トップガン、ANIMAX MUSIX 2022、舞台で魅せる男たちなど、スカパー！ならではの幅広いジャンルの特集をお届けする。





ラインナップ



●表紙＆特集１

東方神起

頂点を更新する二人



●特集２

再びレッドカーペットへ 中島健人



●特集３

2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™

野球史上最強の決戦



●特集４

プロ野球開幕

村神を超えろっ！



●特集５

医術を武器に陰謀に立ち向かう「九齢公主～隠された真実～」



●特集６

最新作と1作目を一挙放送

“トップガン”旋風は止まらない！



●特集７

豪華コラボ＆シークレットゲストに大興奮!!

アニメミュージック 愛満開

ANIMAX MUSIX 2022



●特集８

舞台で魅せる男たち

田中圭インタビュー



●インタビュー

門脇麦＆作間龍斗／松坂慶子＆風間杜夫＆平田満／紅ゆずる／寛一郎／加藤シゲアキ／山下リオ／馬場ふみか／NOA／水沼宏太（横浜F・マリノス）／寺嶋良（広島ドラゴンフライズ）／ナムグン・ミン／竹田ダニエル／寺田和弘



（内容は変更になる場合があります）



【商品概要】

「スカパー！TVガイドBS+CS2023年3月号」

●発売日：2023年2月24日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：600円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店（honto＜https://honto.jp/netstore/pd-magazine_32301644.html＞ほか）にてご予約いただけます。



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