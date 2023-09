[株式会社 大丸松坂屋百貨店]

過去最多!23ブランドがブースを出店。全国から300種類以上のバウムクーヘンが登場!



期間:9月20日(水)~9月25日(火) 10時~19時

場所:松坂屋名古屋店 本館7階 大催事場 ※最終日は18時まで





この度松坂屋名古屋店では、「バウムクーヘン博覧会 BAUMKUCHEN EXPO2023」を開催いたします。バウムクーヘン博覧会は 2016 年に第 1 回を開催してから、8年目。名古屋での開催は5回目となります。今回は150 以上のブランドが参加、300 種類以上のバウムクーヘンが勢揃い。北は北海道、南は沖縄より、全国から取り揃えた多種多様なバウムクーヘンと、バウムクーヘン博覧会でしか味わうことができない限定アイテムは今年も注目です。また新企画の「NEW BAUM COLLECTION 2023A/W」と題して新商品を発表し販売いたします。愛されスイーツ「バウムクーヘン」をおもいきり満喫できる会場となっておりますのでぜひご来場ください。



紙皿が可愛いデザインにリニューアル!バウムクーヘン BAR47





47種類のご当地バウムクーヘンの中からお好きなもの5種類、一口サイズでお召し上がりいただける「バウムクーヘンBAR47」。試してみたいバウムクーヘンを少しずつお楽しみいただけるので、「ご当地バウムコーナー」でのバウムクーヘン選びの参考にしてみては?!





【価格】お好きなバウムクーヘン 5 種 1皿 510 円(税込)

ドリンク(コーヒー:ホット・アイス/ミネラルウォーター)150 円(税込)

※なくなり次第終了

※ラストオーダーは終了時間の 30 分前まで







NEW バウムクーヘンを投げるとバウムクーヘンがもらえる?!「バウム投げ」!





全国8地方の的にバウムクーヘン型のリングを投げるとご当地バウムが当たります!

1 回 100 円でご当地のミニバウムクーヘンが当たる A コースと、1 回 500 円でご当地バウムクーヘンのホールが当たる B コースの 2 種類をご用意しました。どの地方のご当地バウムが手に入るかはあなたの腕次第!

的に入らなくても参加賞をもらえるので気軽にご参加ください。





〇A コース 1 回 3 投 100 円(税込)

賞品:リングが入った地方のご当地ミニバウムクーヘンを 1 つプレゼント

〇B コース 1 回 3 投 500 円(税込)

賞品:リングを全て同じ的に入れると、その地方のご当地バウムクーヘンを 1 つプレゼント

※A コース、B コースともに、お渡しするバウムクーヘンはお一つとなります。

※A コース、B コース合わせて各日先着 400 名様とさせていただきます。

※A コース、B コースともに、外れても参加賞プレゼント

※現金のみでのお取り扱いになります。



NEW バウムクーヘンとジェラートのマリアージュ 「きこりけーき」がポップアップショップとして登場







7 月に京都にオープンしました「きこりけーき」が松坂屋名古屋店でポップアップショップとして登場。

焼きたてバウムクーヘンはもちろんの事、THEO の柔らかなバウムクーヘンと新鮮でなめらかなジェラートをその場で合わせ、さらに点てたての抹茶を食べる直前にかけることで、はんなりと溶けゆく刹那的なおいしさを表現した「きこりけーき kyoto」を是非お楽しみください。





きこりけーき kyoto 888 円(税込)

各日 50 食限定















焼きたてバウムクーヘン(1 個)432 円(税込)



焼きあがり時間

1.10:30~ 2.11:30~ 3.12:30~

4.13:30~5.14:30~6.15:30~7.16:30~ 8.17:30~ 9.18:30~

※最終日は8.17:30の焼きあがりで終了



NEW デザートだけではおさまらない?! バウムデリカテッセン







バウムクーヘンは進化し、次なるバウムクーヘンブームの到来。

バウムクーヘンを使ったアレンジメニューが松坂屋名古屋店に再登場。レシピ考案者は豊橋にあるバウムクーヘン店 b’lab のちひろ店長

(有限会社牧原製菓:愛知県豊橋市柱五番町 32-1、代表取締役:牧原啓和)。

アレンジレシピを Instagram アカウントに毎日投稿、ちひろ店長の手にかかればバウムクーヘンはモ

ーニングやディナーにも大変身します。

羽つきチーズピザバーム 400円(税込)

固定概念が覆される?!甘くてしょっぱい絶妙なバランスが癖になる新感覚バウムをぜひお試しあれ。



NEW 2023 年秋の新作発表「NEW BAUM COLLECTION 2023A/W」





バウムクーヘン博覧会参加ブランドの秋冬の新商品をお披露目。

季節商品やバウムクーヘン博覧会初披露の商品が、会場で先行してお買い求めいただけます。



あなたもバウムクーヘン職人!テーブルバウムでバウムクーヘンを作ろう!





バウムクーヘンを自分で焼けるコーナーです!バウムクーヘン作りをご体験いただけます。



【参加費】1,100 円(税込)(お土産付き)

【所要時間】約 30 分 【受付】各日 10:00~18:30

※最終日は 17:30 受付終了となります。

※小学生未満のお子様は保護者同伴でご参加ください。

※食べきれない場合はお持ち帰り可能ですが、

あくまでも自己責任の範囲で持ち帰っていただくよう

お願いします。※内容に変更がある場合がございます。





今年もバウムクーヘン博覧会スペシャルサポーターの「甘党男子」が会場を盛り上げます。







昨年よりバウムクーヘン博覧会スペシャルサポーターとして参加している「甘党男子」が名古屋会場にやってきます。

期間内、昨年リリースした 1st Single「バームクーヘン」はもちろん

甘党男子が歌うスイーツの曲が流れ、会場を盛り上げます。

甘党男子のイベントも開催。バウムクーヘン博覧会限定の甘党男子コラボ企画をぜひお楽しみください。

甘党男子イベント

日程:2023 年9月 23 日(土)予定

※詳細につきましてはバウムクーヘン博覧会公式 Web サイトや、公式 Twitter にてお知らせします。

甘党男子とは「ワールドスイーツトレンドアイドル!」スイーツがコンセプトの 6 人組ユニット。全員がスイーツ好きでスイーツコンシェルジュの資格も所持している。スイーツの名前の楽曲のみを歌い、2022 年 8 月 3 日(水)に 1st Single「バームクーヘン」が発売。バウムクーヘン博覧会 2023 秋も引き続き公式スペシャルサポーターとしてイベントを盛り上げます。



今年は23ブランドがブース出店!300 種類以上が大集合した、47都道府県のご当地バウム!





毎年人気のご当地バウムクーヘンコーナーでは、全国 47 都道府県から 150 ブランド 300 種類以上のバウムクーヘンが大集合!シンプルなバウムクーヘンはもちろん、フルーツを使用したもの、写真を撮りたくなるようなユニークなかたちのバウムクーヘンなど、多種多様なバウムクーヘンは目でも舌でも楽しめます。



<出店ブランド一覧>※出店ブランドは変更になる可能性がございます

●北海道:三星/柳月/洋菓子工房北いち輪/和創菓ひとひら NEW ●青森:お菓子のみやきん/nico cakes ●岩手:おかし工房木村屋/ブルージュ プリュス/三陸菓匠さいとう ●宮城:WHITE SHIP/東松島バウム工房 NOBICO/ムッシュ マスノ アルパジョン/夢工房 やまもとバーム ●秋田:お菓子のくらた/ハナマルシェ ●山形:CYBELE/グルテンフリースイーツのコメル/南陽バウムクーヘン こおどり庵/清川屋 ●福島:お菓子の蔵 太郎庵/かんの屋/バウムラボ樹楽里 ●茨城:アトリエ プティ・ボア/FarmkuchenFukasaku/LA VORO/バームクーヘン専門店クローネ/花水木/和バウムクーヘン工房つか本 ●栃木:米粉バウムクーヘン専門店バウムハウス JURIN/バウムクーヘン工房はちや/バウム工房ゆずの木 ●群馬:BAUMENBROTHERS/きの輪 NEW /琴音や ●埼玉:花園フォレスト/自家製バウムクーヘン切り株の家/小松製菓/COCORO/金笛 木桶バウム ●千葉:とよんちのたまご/パティスリー メヌエット/カモガワバウム/お菓子のたいよう NEW /Egg’s Baum marugen ●東京:ラ バランス銀座/パティスリーレザネフォール/バウム尾山台/ヴィヨン/ねんりん家 ●神奈川:菊野屋製菓舗/和菓子 菜の花/ベルグの4月/コンディトライ バッハマンNEW/ ●新潟:BARREL COFFEE BAUM/OTANI NEW /パティスリー メールネージュ/御まんじゅう処 結城堂/魚沼スイーツガーデン NATURA ●富山:ぐるるばあむ/菓子工房フェルヴェール/田舎バウム ふくる/ボン・リブラン ●石川:kikkado/メルヘン日進堂/金沢茶の間 フランドール ●福井:VIVANT/アルデーヌ カナモリ/シュトラウス金進堂/菓子工房 ポコアポコ ●山梨:黒富士農場/清月/早川ベーカリー ●長野:あづみ野菓子工房彩香/信州ショコラトリーGAKU/信州松本バウムクーヘン工房 てまりや/フランス菓子マロン/ル・ノール・リヴィエール NEW /九九や旬粋 ●岐阜:たんど~る/ナチュール・ド・ドルチェ/ヌベール/nicoem NEW /バウムクーヘン専門店よしや/Growth Ring ●静岡:Lieben rosa/雅正庵/Baum~ばあむくん~ ●愛知: お菓子屋レニエ/とげとげバウムクーヘン専門店 cafe みじょか NEW /三寿園/匠工房ホープ/b‘lab/ばぁむくぅへん研究所/ココトモファーム NEW ●三重:エトワール・f・フィランテ/仏蘭西菓子 ルフラン/瑞宝軒 ●滋賀:アンデケン/阿辻農園 ●京都:バウムクーヘン工房 CAZAN/ナチュール・シロモト/IKARIYA BEIKA KYOTO/fuwane/ズーセス ヴェゲトス ●大阪:TAMUTAMU...BAUMKUCHEN FACTORY/お菓子工房 新/銘菓創庵 むか新/MIYABI’Sバウムクーヘン専門店/堅焼きバウム 光玖 NEW ●兵庫:BAUM u. BAUM(バウムウントバウム)/ELEPHANT RING/淡路島ばぁむ工房 maaru factory/ULURU BAUM LABO/パティシエ エス コヤマ/agri cafe/株式会社 稔樹-miki-/杵屋 ●奈良:宝屋本店/ステラリュヌ/パティスリーNeiro/ローゼの菓瓶 ●和歌山:おかし工房 SAWA/バウムクーヘン専門店 MAHALO/パティスリーエイバヤシ ●鳥取:パティスリーミノウラ/妖菓堂●島根:ベッカライコンディトライヒダカ/パティスリー・ディラン/洋菓子工房リール ●岡山:ORIGIN/Mari gato /ル・フォワイエ/菓子工房クララ ●広島:コンディトライ・フェルダーシェフ/西洋菓子 無花果/櫟 kunugi ●山口:トロアメゾン/バームクーヘン&カフェ ラ・クチーナ/ポ・ヤシロ ●徳島:イルローザ/かいふ菓子ロマン KIMOTOYA/バームマエハシ ●香川:パティスリー サンファソン/フランス菓子工房ラ・ファミーユ●愛媛:Cafe cherryblossom /魔法洋菓子店ソルシエ/PENTA FACTORY/永久堂 ●高知:たまごファミリー/はるの TERRACE 10C/浜幸 ●福岡:fattoria daCosimo/ボンサンク/未来図/morinoiro ●佐賀:BAUM KUCHEN 雅/SHOGETSUDO/バウムクーヘン専門店 akaneiro ●長崎:510SALT/ボンソアール●熊本:スイーツラボボングー ●大分:菊家/湯布院 GOEMON ●宮崎:Blanc de chateau Chez ken/ネクストファーム宮崎 ●鹿児島:菓子工房 Konomoto/たまご屋の Sweets 工房 RANKO NEW ●沖縄:雪塩ばうむくーへん/ふくぎや



ブランドブース

期間限定ショップ・限定商品・実演販売などふだんでは味わえないバウムクーヘンをお買い求めいただけます。

〈参加ブランド〉

・北海道:HausVonFrauKurosawa/小樽石蔵バウム/米粉のバウムクーヘン ring ring

・埼玉県:村田屋

・千葉県:せんねんの木/見波亭

・石川県:ツキトワ by meigetsudo/カタヌキヤ (NEW)

・福井県:西洋菓子倶楽部

・山梨県:パティスリー ザ・エレン/エイトバウム

・静岡県:セティボン?

・愛知県:King Farm/パティスリー フェアリーヌ/創作桃菓 桃花亭/b’lab

・三重県:トキノワ u.Baumkuchen /AngelStickBaumKuchen (NEW)

・滋賀県:クラブハリエ

・兵庫県:アンテノール/丸福バーム/CIRUELA CIRCULO (NEW)/ユーハイム

・福岡県:アトリエイト



