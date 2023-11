[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド(本社:東京都豊島区南池袋1-16-15 代表取締役社長:金田 佳季)が運営する、ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町、グランドプリンスホテル新高輪、新横浜プリンスホテルでは、「サムネ映え」するご家族やご友人で楽しめるクリスマスケーキを販売いたします。





2023年9月26日、ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp(ケーキジェーピー)」を運営する株式会社Cake.jpは、「クリスマスケーキに関する意識調査」を実施し、その結果から2023年のクリスマスケーキのトレンドは「サムネ映え」と発表されました。さらに、カラフルで美しいケーキの断面の“萌え断”についても紹介されました。そこで、当社が運営する3ホテルでは、新型コロナウイルス感染症の5類引き下げ後、初めてのクリスマスをご家族やご友人とにぎやかにクリスマスを盛り上げたい方におすすめで、更に見て美しく食べておいしい「サムネ映え」する“萌え断”のケーキを販売いたします。





ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町「Christmas Wish from Steiff Santa」









“シュタイフサンタが笑顔を未来へつなぐ”をテーマに、ドイツで長年の歴史を誇るテディベアのトップブランド「シュタイフ」とコラボレーションしたクリスマスケーキ「Christmas Wish from Steiff Santa」をご用意いたしました。テディベアには、シュタイフのアイコンである耳のタグを付け、まるで本物のようにパティシエがチョコレートで丁寧に作りました。ショコラ、ピスタチオ、オレンジの香る生地を重ね、フランボワーズガナッシュやレモンの味わいをサンド。たくさんのベリーが華やかな夜を彩ります。





【料 金】¥36,000 ※数量限定(ご予約制)

【サイズ】ケーキ:高さ約18cm、直径約15cm、テディベア:高さ約16cm

【ご予約および商品のお渡しについて】

ご予約期間:2023年12月20日(水)7:00P.M.まで

※お引き渡しの5日前までのご予約制(Web予約のみ)

お渡し期間:2023年12月19日(火)~ 12月25日(月)12:00NOON~7:00P.M.

お渡し場所:All-Day Dining OASIS GARDEN(36F)

お問合せ:TEL:03-3234-1136(10:00A.M.~7:00P.M.)

Webサイト: https://www.princehotels.co.jp/kioicho/plan/garden/christmas_cake2023/



グランドプリンスホテル新高輪「Cadeau Mignon(カドー ミニョン)」







フランス語で“かわいい贈り物”を意味する「カドー ミニョン」の名称にぴったりなケーキは、チョコレートでできた真っ赤なバラのブーケを添えた、すべて食べられる豪華なプレゼントボックスです。最上段にはマスカルポーネとベリーの2種のクリームがバラの花束のように並んでおり、そのクリームの下に隠れた苺タルトとピスタチオショコラのガトーの2層をお楽しみいただけます。





【料 金】¥20,000 ※数量限定50個(ご予約制)

【サイズ】縦約15cm、横約15cm、高さ約15cm

【ご予約および商品のお渡しについて】

ご予約期間: 2023年12月22日(金)まで※お引き渡しの3日前までのご予約制

お渡し期間: 2023年12月16日(土)~25日(月)

お渡し場所: 2023年12月16日(土)~21日(木)1:00P.M.~7:00P.M.

Lounge Momiji(グランドプリンスホテル新高輪 1F)

2023年12月22日(金)~25日(月)1:00P.M.~8:00P.M.

Chocolate Salon Takanawa(グランドプリンスホテル新高輪 1F)

お問合せ:TEL:03-3447-1139(10:00A.M.~6:00P.M.)

Webサイト:https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/plan/chocolate_salon/Christmas-cake-2023/

新横浜プリンスホテル「まんまるクリスマスオーナメントパフェ」







ころんとしたフォルムが可愛らしいクリスマス限定、5 色のパフェケーキ。イチゴ・チョコレート・トロピカル・抹茶・カシス&チェリーの 5 種の味わいをご用意し、ご友人やご家族とシェアしてお召しあがりいただくのにおすすめです。ムース、プリンやジュレなどを何層にも重ねた、見た目の可愛さが目を引きます。食べ進めていくと変化する味や食感をお楽しみいただけます。





【料 金】5 個セット ¥7,000 ※100セット限定(ご予約制)

【サイズ】直径8cm、高さ6cm(カップサイズ)

【種 類】イチゴ・チョコレート・トロピカル・抹茶・カシス&チェリー

【ご予約および商品のお渡しについて】

ご予約期間:2023年12月20日(水)まで

お渡し期間:2023年12月22日(金)~25日(月)2:00P.M.~7:30P.M.

お渡し場所:ブッフェダイニング ケッヘル(2F)

お問合せ:TEL:045-471-1115 (10:00A.M.~5:00P.M.)

Webサイト:https://www.princehotels.co.jp/shinyokohama/christmas/cake/



※料金には、消費税が含まれております。

※完売になり次第販売を終了いたします。

※上記内容は、リリース時点(11月8日)の情報であり、営業内容や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。

※画像はイメージです。

※上記3商品は食物アレルギーの対応をいたしかねます。あらかじめご了承ください。



