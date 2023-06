[株式会社マッシュホールディングス]

<6月17日(土) WEB STORE予約開始>コスメキッチンやビープルがセレクト。この夏取り入れてほしい、人気アイテムがセットに!



株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が運営するナチュラル&オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」「Biople(ビープル)」「Make↗Kitchen(メイクアップキッチン)」は、ナチュラル&オーガニックで心地よい夏を過ごすためのアイテムを集めた、サマートライアルバッグを2023年7月1日(土)より発売いたします。また、Cosme Kitchen・Biople・Make↗KitchenのWEB STOREに限定で、2023年6月17日(土)10:00より先行予約を開始いたします。







コスメキッチンは、ナチュラル&オーガニックのパワーを味方につけて、強い日差しが降り注ぐ夏の季節にこそトライしやすい、ヘアケア・スキンケア・メイクアイテムまでトータルにラインアップしたサマートライアルバッグを3種発売。



Cosme Kitchen SUMMER TRIAL BAG 2023(店頭限定販売)







普段お使いのアイテムにプラスワンすることで、毎日のケアをアップデートできる、全6アイテムをセレクト!ヘアケアからスキンケア、メイクまで、一緒に夏を迎えてほしいアイテムをラインアップいたしました。

総額14,821円(税込)相当が8,800円(税込)!





紫外線の影響を受けやすい頭皮をスキンケア発想でお手入れできる、【to/one】モイスチャーシャンプー、モイスチャーコンディショナー、夏に気になるごわつきをオフする【Mitea ORGANIC(ミティアオーガニック)】ミティア リセットセラムリキッド、大人気アイテム【giovanni(ジョヴァンニ)】フリッズビーゴーン スムージング ヘアセラム現品サイズに加え、【to/one(トーン)】ペタルリキッドアイシャドウ06をセレクト。透き通るような光彩ときらめきを目元にまとって夏の日差しメイクの味方に。内側も外側もトータルに美しく過ごしたい方にぴったりなラインアップです。





現品サイズ6点に加え、ヘアケアからスキンケア、ベースメイクまで、気になる商品をお試しできる、8種類のサシェセット付き。





〈商品情報〉

■商品名:Cosme Kitchen SUMMER BAG 2023(店頭限定販売)

■価格:8,800円(税込)

■発売日:7月1日(土)

■キット内容:

【to/one】モイスチャーシャンプー

【to/one】モイスチャーコンディショナー

【Mitea ORGANIC】ミティア リセットセラムリキッド

【eume(イウミー)】クォーツバスソルト トライアルサイズ クリスタル・コーラル・ルビー うち1点

※種類はお選びいただけません。いずれか1点をお届けいたします。

【giovanni】フリッズビーゴーンスムージングヘアセラム

【to/one】ペタルリキッドアイシャドウ06

【to/one】フラワーティー 2包

【FEMMUE(ファミュ)】ローズウォーター スリーピングマスク サシェ

【QUADRIFOGLIO(クアドリフォリオ)】モイストクレンジングクリーム サシェ

【ele cuir(エレキュイール)】デュアル マスク (スカルプ&ヘア)サシェ

【Antipodes(アンティポディース)】オーラ マヌカハニーマスク サシェ

【naturaglace(ナチュラグラッセ)】オイルコントロールミルクN サシェ

【FRENAVA natural & organic(フレナバ ナチュラル&オーガニック)】エモリエントクリーム サシェ

【do organic(ドゥーオーガニック)】エクストラクト ローション ラディアント サシェ

※パッケージは異なる場合がございます。

★【Cosme Kitchen】2023 Cosme Kitchenサマートライアルバッグ限定トート



Cosme Kitchen SUMMER TRIAL BAG 2023(WEB STORE限定販売)







WEB STORE限定発売BAGでは、くすみもきれいにカバーしながら紫外線対策のできる、夏のお悩みに万能な【m.m.m(ムー)】ヌードコンシーラーをセレクト。ナチュラルな自分にも自信が持てるラインアップです。

総額15,821円(税込)相当が8,800円(税込)!





〈商品情報〉

■商品名:Cosme Kitchen SUMMER BAG 2023(WEB STORE限定販売)

■価格:8,800円(税込)

■予約開始日:6月17日(土)

■発売日:7月1日(土)

■キット内容:

【to/one】モイスチャーシャンプー

【to/one】モイスチャーコンディショナー

【Mitea ORGANIC】ミティア リセットセラムリキッド

【eume】クォーツバスソルト トライアルサイズ クリスタル・コーラル・ルビー うち1点

※種類はお選びいただけません。いずれか1点をお届けいたします。

【giovanni】フリッズビーゴーンスムージングヘアセラム

【m.m.m】ヌードコンシーラー 01・02 うち1色

※カラーはお選びいただけません。いずれか1点をお届けいたします。

Cosme Kitchen SUMMER BAG 2023(店頭限定販売)同様、8種類のサシェセット付き。

★【Cosme Kitchen】2023 Cosme Kitchenサマートライアルバッグ限定トート



Cosme Kitchen BEAUTY SUMMER TRIAL BAG 2023(店舗限定販売)







よりメイクを楽しみたいあなたは、コスメキッチンビューティー店舗限定BAGがおすすめ。

夏のべたべた肌も「塗るあぶらとり紙」でサラサラ、大人気化粧下地【m.m.m】スキンスムーザーのミニサイズや、くすみがちな夏の肌にヘルシーに血色感をプラスしてくれるセミマットリップグロス、【to/one】ペタルエッセンスカラーバター06など、いつものお出かけメイクを夏仕様にアップデートできるアイテムをセレクトしています。

総額16,821円(税込)相当が8,800円(税込)





■商品名:Cosme Kitchen BEAUTY SUMMER BAG 2023(店頭限定販売)

■価格:8,800円(税込)

■発売日:7月1日(土)

■キット内容:

【to/one】モイスチャーシャンプー

【to/one】モイスチャーコンディショナー

【Mitea ORGANIC】ミティア リセットセラムリキッド

【m.m.m】ヌードコンシーラー 01・02 うち1色

※カラーはお選びいただけません。いずれか1点をお届けいたします。

【eume】クォーツバスソルト トライアルサイズ クリスタル・コーラル・ルビー うち1点

※種類はお選びいただけません。いずれか1点をお届けいたします。

【to/one】フラワーティー 2包

【m.m.m】スキンスムーザー mini

【naturaglace(ナチュラグラッセ)】UVベースサシェ

【naturaglace】メイクアップクリーム01サシェ

★【Cosme Kitchen】2023 Cosme Kitchenサマートライアルバッグ限定トート







2023 Cosme Kitchenサマートライアルバッグ限定トートについて





たっぷりのマチがあり、バスタオルや着替えなどもしっかり入るサイズです。正面に小さなポケット付きで、様々な用途に活用できる、サマートライアルバッグ限定のデザイン。40%以上再生素材を使用した、夏の海やプールにも最適なビニール素材のエコバッグです。





Biople SUMMER TRIAL BAG 2023 (COSME)







ヘアからフェイス・ボディケアアイテムまでを網羅!夏を思い切り楽しみ、ありのままの美しさへと導くアイテムがラインアップ。

総額15,000円(税込)相当のアイテムが、約42%OFFの8,800円(税込)!





うるおいを引き込み、太陽の下でもみずみずしい素肌をキープする【to/one】ブースター セラム (M)をはじめ、角質ケアと保湿が同時に叶うスキンケアUV【YOAN(ユアン)】BQ UVモイスチャーミルク、マンダリンオレンジやゼラニウムがさわやかに香り、軽やかになびく美髪に導く【THE PUBLIC ORGANIC(ザ パブリック オーガニック)】スーパーバウンシー ディープモイスト シャンプー、トリートメントなど人気のアイテムが勢ぞろい。

さらに、ココロときめくブルーカラーが特徴のCBD入り保湿リップ【tranquis(トランキス)】ブルーアワー リップオイルがBiopleのキットに初登場!

現品5種と人気アイテムのトライアルサイズ8種を、この夏限定のバッグと共に数量限定で発売いたします。





<商品情報>

■商品名:Biople SUMMER TRIAL BAG 2023 (COSME)

■価格:8,800円(税込)

■発売日:7月1日(土)

■キット内容:

【to/one】ブースター セラム (M) 55mL

【YOAN】BQ UVモイスチャーミルク 40mL

【THE PUBLIC ORGANIC】スーパーバウンシー ディープモイスト シャンプー 480mL

【THE PUBLIC ORGANIC】スーパーバウンシー ディープモイスト トリートメント 480mL

【tranquis】トランキス ブルーアワー リップオイル 6mL

【Foretment(フォートメント)】パロサントスティック 1P PACK

【VT(ブイティー)】シカナチュラル マスク 1枚

【琉白(ルハク)】月桃リセットクレンジングオイルS 3mL サシェ

【Davids(デイヴィッズ)】ホワイトニングトゥースペースト(ペパーミント)5mL サシェ

【THE PERFECT ANCHOR(ザ パーフェクトアンカー)】ペパーミント 7mL サシェ

【bior organics(ビオールオーガニクス)】オーガニックアクア エアレスクッション ハクラビオール 1g サシェ

【giovanni(ジョヴァンニ)】シュガー ボディスクラブ スイートラズベリー 4.82g サシェ

【O by F(オーバイエッフェ)】リッチオイル 3mL サシェ

★【Biople】2023 Biople サマーエコバッグ



Biople SUMMER TRIAL BAG 2023 (FOOD)







おいしくパワーチャージ!夏を快適に、エネルギッシュに過ごすためのインナー・フードアイテムをラインアップ。

総額6,500円(税込)相当のアイテムが、約34%OFFの4,320円(税込)!





手軽な酵素ケアとしてリピーター続出中の【BIO NORMALIZER(バイオ ノーマライザー)】青パパイヤ酵素をはじめ、水以上にスムーズな水分補給が叶う経口補水液【ME/NU(メニュー)】Quick 柚子レモン。そして、気づかないうちに冷えている夏のカラダのケアに最適な、スパイスたっぷりの【Biople】やみつき INDIAN SPICES CURRYや、生薬のパワーが詰まった【Biople】Warm routine shotなど人気のアイテムが勢ぞろい。現品7種とトライアルサイズ1種を、この夏限定のバッグと共に数量限定で発売いたします。





<商品情報>

■商品名: Biople SUMMER TRIAL BAG 2023 (FOOD)

■価格:4,320円(税込)

■発売日:7月1日(土)

■キット内容:

【Bio Normalizer】青パパイヤ酵素EX ボトル

【ME/NU】Quick 柚子レモン 4本

【Biople】やみつき INDIAN SPICES CURRY 150g

【Biople】Warm routine shot 2本

【English Tea Shop(イングリッシュティーショップ)】ハッピーミー 20袋

【bruno snack(ブルーノ)】クリスピーモカブラウニー 60g

【to/one】フラワーティー 2包

★【Biople】2023 Biople サマーエコバッグ



2023 Biople サマーエコバッグについて





再生素材を40%以上使用したサステナブルな素材で作られた限定デザインのバッグ。

コーディネートのアクセントになるような、Biopleらしい爽やかなグリーンカラー。

海に、山に、普段のお買い物にライフスタイルに合わせてお使いいただけます。

BioなPeople達にHappyな夏を過ごしてほしいという想いを込めました。





Make up Kitchen SUMMER TRIAL BAG 2023







素肌の美しさを引き出すスキンケアから、真夏の太陽の下でもカラーが映えるメイクアップアイテムまで、メイクアップキッチン一押しの夏の気分が上がるアイテムをラインアップ。

総額16,533円(税込)相当のアイテムが、約60%OFFの9,900円(税込)!





ナチュラル&オーガニックのトータルビューティーブランド【to/one】から、夏の太陽に映えておしゃれに決まるダークグリーンからのマスカラが登場!また、注目のヴィーガンコスメブランド【mirari(ミラリ)】のシートマスクを夏のお悩みに合わせて3種類セレクト。ドイツ生まれのヴィーガンネイル【KIA CHARLOTTA(キアシャルロッタ)】からは、鮮やかなカラーがそれぞれのキットへプラスオン。フットにも使用できるネイルでこの夏の足元を彩ります。その他にも【Mitea ORGANIC】のクレンジングセラムオイル等人気の商品を詰め込みました。

「肌を潤い、守り、彩る」このキットでメイクはもちろん、クレンジング・保湿・UVケアまで夏を堪能できるスペシャルな内容となっています。このトライアルキットで、プレイフルな夏をお過ごしいただきたいと願いを込めて、メイクアップキッチンがセレクトしました。





<商品情報>

■商品名: Make up Kitchen SUMMER TRIAL BAG 2023

■価格:9,900円(税込)

■発売日:7月1日(土)

■キット内容:

【Mitea ORGANC】クレンジングセラムオイル

【to/one】ロングラッシュ マスカラ EX02(現品)

【m.m.m】スキンエクスパート UVスティック(現品)

【mirari】フェイシャルトリートメントマスク 3枚入り (非売品)

【m.m.m】スキンスムーザーPW mini (非売品)

【ETVOS(エトヴォス)】ミネラルインナートリートメントベース(ラベンダーベージュ)mini (非売品)

【naturaglace】メイクアップクリームN01・UVプロテクションべースN サシェ(非売品)

【FEMMUE】エッセンシャル モイスチャーローション・モイスチャーミルク サシェ(非売品)

※以下ABCで内容が異なります

A.【KIA CHARLOTTA】ヴィーガン ネイルポリッシュ Moonlight

B.【KIA CHARLOTTA】ヴィーガン ネイルポリッシュPause

C.【KIA CHARLOTTA】ヴィーガン ネイルポリッシュMindful Meditation(WEB STORE限定)

★【Make↗Kitchen】メイクアップキッチンオリジナルショルダーバッグ (非売品)





Make↗Kitchen オリジナルショルダーバッグ (限定デザイン) について





店頭でのお買い回りバッグを商品化してほしいとの熱いご要望にお応えし、持ち歩きしやすいショルダータイプになって登場します。

日常使いはもちろん、これからの季節の海やプール、アウトドアシーンで大活躍すること間違いなしのアイテムです。クリアなピンクカラーがいつものコーデのワンポイントにも。





販売について





■WEB STORE

各ブランドWEB STORE

6月17日(土)10:00より予約販売開始

7月上旬より順次発送開始

※予約販売で完売の場合は通常販売いたしません。





■店舗

Cosme Kitchen SUMMER TRIAL BAG 2023(店頭限定発売)

・Cosme Kitchen全店舗 (https://cosmekitchen.jp/store_list/)

Cosme Kitchen BEAUTY SUMMER TRIAL BAG 2023(店舗限定発売)

・Cosme Kitchen BEAUTY 全8店舗 ( https://cosmekitchen.jp/store_list/ )

表参道ヒルズ店 / 銀座三越店 / 丸ビル店 / 名古屋ラシック店 / 阪急うめだ本店 / 心斎橋パルコ店 / 福屋アディクト店 / 博多阪急店

・Biople 全店舗 ( https://store.biople.jp/Page/ShopList.aspx )

・Make↗Kitchen 全店舗 ( https://makeup-kitchen.com/Page/Shoplist.aspx )



7月1日(土)より通常販売開始

※各店舗開店時刻より販売

※お取り置き・ご予約は承っておりません。予めご了承ください。

※発売日当日は、混在状況により整理券を配布する場合がございます。

※ご購入はお一人様1点限り。

※数量限定につき、なくなり次第終了とさせていただきます。



コスメキッチンについて







肌や心に、おいしいものを。

すべては、あなたの肌や髪だけでなく、心までよろこぶものを届けるために。

Cosme Kitchenは世界中の個性豊かなナチュラル&オーガニックコスメを中心にアロマやハーブティー、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムを取り揃えるセレクトショップ。





ビープルについて







いつも、健やかで美しいわたしに。

この先どんな時代がこようとも、カラダとココロが健やかで美しくあり続けるために。Biopleは、ナチュラル&オーガニックのセルフケアアイテムをアウトサイドからインサイドまで幅広く取りそろえたセレクトショップです。健康で美しくい続けるために、自分をいたわる時間を楽しむために、エネルギーを感じながら進化していくために…Biopleは日々立ち寄りたくなる場所を目指します。自然の法則に従って生み出されたナチュラル&オーガニックのアイテムを取り入れることで、私たちの人生はもっと豊かになるはず。





メイクアップキッチンについて







わたしが咲く、オーガニック。

オーガニックメイクのイメージが変わります。

肌を思うだけのものから、自分の変化を楽しむものへ。

ちょっとストイックなものから、心のままにデザインやトレンドを楽しむものへ。

なりたい自分になってみる。

感性を解き放ち、ほんとうの自分を発見する。

ナチュラルなのに、アート。

可憐なのに、芯がある。

冒険心に、心地よさを。



美しくなることに、がまんはいらない。

肌を守るだけでなく、あなた自身も咲き誇る、

ななめ上の↗︎オーガニックメイクをご提案していきます。



