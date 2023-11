[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町(所在地:東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人:芝田尚子)は、クリスマスやニューイヤーなどホリデーシーズンを祝うメニューやイベント、ステイプランなどを楽しめる「Everlasting Shine~Gallery Holiday Season 2023-2024~」を2023年11月28日(火)から2024年1月2日(火)まで開催いたします。







ご家族やご友人と集まる機会が増えることが予想されるホリデーシーズン。今年は、大切な人やご家族との幸せが輝き、未来へと続きますように、という願いを込めて「Everlasting Shine」をテーマにクリスマスやニューイヤーのプラン、イベントをご用意。クリスマスには、ホテルのロビーとアライバルエリアに煌びやかなアートをデコレーションいたします。



毎年人気のクリスマスケーキやアフタヌーンティー、ステイプランでは、長年の歴史を誇るテディベアブランド“シュタイフ”とコラボレーションをして、当ホテルだからこそ叶うクリスマスの時間を演出。夜景が煌めく各レストランでは、大切な人やご家族との時間を演出するクリスマスディナーやアーティストの音楽を楽しめるイベン

トを実施いたします。



新年を祝うお正月は、ニューイヤーディナーやおせち、イベントを楽しみながらホテルでゆったりと過ごせるステイプランをご用意。今年は、ご家族や大切な人と笑顔で語りながら未来へとつなぐホリデーシーズンをご提案いたします。





● 国内外で活躍する大高啓二氏プロデュースによる願いを叶えるクリスマスアート

今年は“SHOOTING STAR”をテーマに、願いを叶える力があると言われる星のアートを国内外で活躍するデザイナー大高啓二氏がプロデュース。クリスマスツリーやイルミネーションをロビーやアライバルエリアに演出いたします。



期 間: 2023年11月28日(火)~12月26日(火)

場 所: 36F ロビー(クリスマスツリー)、アライバルエリア(イルミネーション)



大高啓二 4hearts 代表/VMD+五感空間デザイナー



VMDのパイオニアとして、売場づくりコンサル・空間ディスプレイ・空間デザイン・プロジェクションマッピングなど、幅広くデザインとディレクションを手掛け国内外で活躍。VMD事業に+五感に訴える光・音・香・動をデザインする五感クリエイターとして、楽しさや、感動、そして共感と「心価値空間づくり」をプロデュースし活躍している。



● テディベアブランド“シュタイフ”とのコラボレーションメニュー

毎年人気のシュタイフのテディベアとコラボレーションしたクリスマスケーキやアフタヌーンティーをご用意。大切な人やご家族との時間を演出いたします。



・クリスマスケーキ Christmas Wish from Steiff Santa ¥36,000



・アフタヌーンティー Cozy Christmas Afternoon Tea~with Steiff~ ¥10,700より





● クリスマスディナーやケーキをテディベアと一緒に客室で味わうステイプラン

140年以上の歴史を誇るシュタイフの等身大“スタジオ ボビー”とクリスマスディナーを楽しめるプランや、ベストセラーの“フィン”と一緒にクリスマスを祝うステイプランをご用意いたします。



※詳しい情報は後日リリースいたします。



● DJやアーティストによる音楽イベントを開催

DJ OSSHYなどによるディスコミュージックや、Hanah Spring、akikoなどのアーティストによるLIVE、カウントダウンイベントなど夜景を望めるバーで音楽イベントを開催いたします。



レストラン:Sky Gallery Lounge Levita / The Bar illumiid(35F)

期 日: Gallery Music Night Out “TIME WARP 2023” Supported by MOET & CHANDON

2023年12月13日(水) ¥15,000より

Gallery Music Night Out “Holiday Special” Supported by MOET & CHANDON

2023年12月22日(金)、23日(土) DJ ミュージックチャージ ¥2,000

2023年12月24日(日)、25日(月) アーティスト クリスマスライブ ¥14,000

Tokyo Sky Line Countdown Supported by MOET & CHANDON

2023年12月31日(土) ¥20,000より



● 東京の煌めく景色と共に楽しめるクリスマスディナー

クリスマスならではのアレンジでお楽しみいただけるメニューが並ぶディナーコースと懐石をご用意しました。窓一面に輝く夜景と共にこだわりのコース料理をお楽しみいただけます。



期 間: 2023年12月22日(金)~25日(月)

料 金: All‐Day Dining OASIS GARDEN(36F) 「Noel Dinner」 ¥30,000

WASHOKU 蒼天 SOUTEN(35F) 「聖夜KAISEKI」 ¥32,000より



● 新年を祝うお正月「ギャラリーニューイヤー2024~初春~おせち付きプラン」

元旦のおせちやニューイヤーメニューで新年をお祝いするニューイヤープラン。ご家族や大切な方とイベントを楽しみながらお正月を笑顔でゆったりとお楽しみいただけます。







期 間: 2023年12月31日(日)から2泊

料 金: 1名さま ¥227,527より(デラックスルーム1室2名さまご利用時)

※料金には、2泊、ご夕食(2回)、元日のおせち、ご朝食が含まれております。





レストランに関するご予約・お問合せ : TEL:03-3234-1136 (10:00A.M.~7:00P.M.)

ご宿泊に関するご予約・お問合せ : TEL:03-3234-1111 (9:30A.M.~6:00P.M.)















※レストラン・イベントの料金には、消費税が含まれております。(サービス料別途15%。12月31日のカウントダウンイベントのみサービス料が含まれております。)

※宿泊プランの料金には消費税・サービス料が含まれております。(宿泊税別)

※上記内容は、リリース時点(11月7日)の情報であり、営業時間や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。最新の情報はホテルのホームページをご覧ください。

※写真はイメージです。

※完売になる場合がございますのでご了承ください。

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。















