[株式会社アダストリア]

ギズモの可愛さをたっぷり表現した季節感を盛り上げるラインアップ



株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するLOWRYS FARM(ローリーズファーム)は、「HAPPY HOLIDAYS COLLECTION」と題して、クリスマス映画の代表作『GREMLINS(グレムリン)』に登場する、ギズモとのコラボレーションアイテム7型を12月1日(金)に全国の店舗と公式WEBストア .st(ドットエスティ)、ZOZOTOWNにて発売いたします。







ローリーズファームは、1984年に公開されてから40周年を迎える大ヒット映画『GREMLINS(グレムリン)』の人気キャラクターGizmo(ギズモ)とのコラボアイテムを12月1日(金)に発売いたします。特別なことをしなくても、なんだかワクワクしてしまうホリデーシーズンに、自分へのご褒美や誰かにプレゼントしたくなるような季節感溢れるスペシャルコレクションをラインアップ。愛くるしいその見た目から、世界中で愛され続けているギズモをモチーフに、キャッチーで遊び心のあるデザインでホリデーシーズンを楽しめるアイテム7型をご用意しました。

スウェットとニットは、レディースとキッズお揃いのデザインで展開し、親子でリンクコーデも楽しめるアイテムをご用意。メンズのパーカーはユニセックスで楽しめるサイズ感です。この冬トレンドのきらきらとしたアイテムや、ふんわりとしたボリューム感のあるアイテムを合わせて、ちょっときらめくコーディネートをご提案します。



■概要

発売日時 :12月1日(金) 10:00~

(店舗販売は各店舗の営業時間に準ずる。)

展開チャネル:全国のLOWRYS FARM店舗、

公式WEBストア .st(ドットエスティ)、ZOZOTOWN

※アウトレット店舗ではお取り扱いしておりません。

※キッズアイテム、メンズアイテムの店頭での販売については、

取り扱い店舗のみでの販売となります。

特設サイト :https://www.dot-st.com/lowrysfarm/cp/2023holiday



■商品詳細

【レディースアイテム】

1.

商品名:ギズモBIGウラケLS(品番:991128)

価格 :¥7,150(税込)

カラー:ライトグレー、チャコールグレー

サイズ:FREE

1枚でタイツやミニボトム、ブーツ合わせがおすすめのBIGウラケ。フロントには、“あなたが見るものは必ずしもあなたが得るものとは限らない。”というメッセージロゴを、バックプリントには『グレムリン』の名シーンのグラフィックをフォトプリントしました。





2.

商品名:ギズモミニウラケLS(品番:991130)

価格 :¥6,050(税込)

カラー:ブラック、グレー

サイズ:FREE

トレンドのワイドボトムやスカートを合わせやすいようにコンパクトなシルエットにしました。ギズモは刺繍手法にし大人も着れるキャラクタースウェットに仕上げました。





3.

商品名:ギズモBIGニットPOLS(品番:993169)

価格 :¥9,900(税込)

カラー:ブラック、グレー

サイズ:FREE

BIGウラケ同様1枚でミニワンピのように着れるBIGニット。ラメで影を表現したものと、ギズモをそのまま表現した2パターンをご用意。どちらもインパクトのある主役級のニットです。





【キッズアイテム】

1.

商品名:K/ギズモBIGウラケ(品番:991381)

価格 :¥4,290(税込)

カラー:ライトグレー、チャコールグレー

サイズ:110、120、130、140、150

オーバーシルエットのゆったりとしたビッグウラケ。レギンスやタイツを合わせてチュニック風に着ても良し。フロントには、“あなたが見るものは必ずしもあなたが得るものとは限らない。”というメッセージロゴを、バックプリントには『グレムリン』名シーンのグラフィックプリント。まだ映画を観た事のないキッズたちにも、これをきっかけに知って頂けると嬉しいです。





2.

商品名:K/ギズモミニウラケ(品番:991383)

価格 :¥3,850(税込)

カラー:ブラック、グレー

サイズ:110、120、130、140、150

コンパクトなシルエットに刺繍でギズモを表現。さりげなくキラキラするディテールで大人っぽさもある1枚。





3.

商品名:K/ギズモBIGニットPO(品番:992596)

価格 :¥5,500(税込)

カラー:ブラック、グレー

サイズ:110、130、150

BIGウラケ同様にオーバーシルエットのニット。フロントいっぱいに愛嬌たっぷりのギズモを表現。ラメで影を表現したものと、ギズモをそのまま表現した2パターンをご用意。どちらもインパクトのある主役級のニットです。





【メンズアイテム】

商品名:ギズモウラケPK(品番:991253)

価格 :¥7,150(税込)

カラー:ブラック、グレー

サイズ:FREE

ユニセックス着用可能なゆったり目シルエットのプリントパーカー。

フロントには『グレムリン』のロゴ刺繍。バックには映画のワンシーンを切り取ったフォトを大胆にプリントしたアイテムになっています。







■GREMLINS(グレムリン)について



可愛くていたずら好き、不思議な生き物モグワイがクリスマスに巻き起こす大騒動を描いた、大ヒットファンタジー映画。来年2024年、公開40周年を迎えます。

クリスマスにプレゼントされたモグワイ。このモグワイの飼い主として絶対に守らなければならない3つのルール、それは・・・ 1.明るい光を当てないこと 2.たとえわずかでも水をかけないこと そして3.真夜中を過ぎたら絶対に食べ物を与えないこと

ルールが破られると、モグワイは凶悪な怪物に変身・増殖!平和な田舎町が「グレムリン」たちによって大パニックに!?



本商品はワーナー ブラザース ジャパン合同会社との商品化契約に基づき株式会社グレイスが企画・製造したものです。

GREMLINS and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)





■LOWRYS FARM(ローリーズファーム)について



私に、まっすぐ。をコンセプトに、

ローリーズファームは、「いま着たい」トレンド感と、

「ずっと着たい」スタンダードなアイテムで、

すべての大人の女性を、応援します。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ)>https://www.dot-st.com/lowrysfarm/

<YouTube>https://m.youtube.com/channel/UCzewkpSkT7hK_b2dndL7Mkw

<Instagram> @lowrysfarm_official(https://www.instagram.com/lowrysfarm_official/ )





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/01-13:16)