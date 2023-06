[株式会社マッシュホールディングス]

世界中からセレクトした50を超えるナチュラル&オーガニックブランドが、阪急うめだ本店 9階祝祭広場に集結!



株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が運営するナチュラル&オーガニックのセレクトショップ「Biople(ビープル)」は、ブランド誕生以来初となる関西での顧客参加型イベント『Biople FES in OSAKA』 を6月21日(水)~26日(月)の6日間、阪急うめだ本店にて開催いたします。







Biople FES in OSAKAとは





今年でブランド創設10周年を迎えるBiople。

オーガニックライフを送る「BioなPeople = Biople」へ向け、カラダやココロが健やかで美しくあり続けるために、ナチュラル&オーガニックのセルフケアアイテムを、アウトサイドからインサイドまで幅広く取りそろえたセレクトショップです。



「Biople FES」は、そんなBiopleをより深く知っていただける展示会。

過去メディアの方や関係者様向けに16回開催し、毎回1,600名以上の集客を誇るビッグイベントに成長いたしました。

大きな反響を受け、オーガニックライフの魅力やセルフケアの楽しさを関西の皆さまともシェアしたいという思いで、体験イベントや物販ブースを設け一般の方にも楽しんでいただけるイベント『Biople FES in OSAKA』を開催いたします。



メインビジュアルには人気イラストレーターのWALNUT(ウォルナット)氏のイラストを起用。

楽し気な雰囲気のBioなPeople達が、会場内を盛り上げます。











【WALNUT】

東京を拠点に活動するイラストレーターのWALNUTは、世界中を旅しながら多様な文化や日常の中に主題を見つけ、それらをインスピレーションの源として、ペンや絵の具、マニキュアなど異なる素材を用いて、コラージュやラインドローイングなど様々な作品の制作を続けている。



Biople FES in OSAKA トピックス





― Biopleとは ―

10年の歩みや、取り組んできたサステナブルな取り組みをご紹介。

Biopleのコンセプトや思いを身近に感じていただけるように、写真やテキストを交えてお伝えいたします。



― J-BEAUTY ―

ここ数年でぐっと存在感を増している日本のナチュラル&オーガニックコスメ。日本人に馴染みの深い米や酒粕を使ったアイテムなどが、Biople FES in OSAKAに集結いたします。スキンケアからメイクまで、幅広く揃ったラインアップをぜひご覧ください。



― K-BEAUTY ―

K-POPアイドルがアジアのみならず世界で活躍する今、ますます注目されているのが韓国のK-BEAUTY。カメリア(椿)やシカなど、韓国の豊かな自然が育んだナチュラル成分を含むアイテムをセレクトしました。



― 世界のナチュラルコスメ ―

オーガニックビューティーが根付くヨーロッパやアメリカなど、世界のナチュラルコスメが登場。肌や美容のために、そして環境のために。こだわりのアイテムが揃っています。



― フード&インナーケア ―

ウェルネスな暮らしに欠かせないのが、内側からのケア。特に夏は暑い屋外と冷えた室内で体調も崩しがちに。そんな時は、Biopleのフードやサプリメントがコンディションを整えるお手伝いをいたします。日常的に取り入れやすいドリンクタイプや、お子様からシニアの方まで幅広い世代にうれしいグルテンフリーのおやつまで、幅広くご用意しております。



― スパイスフェア ―

Biopleの夏といえばおなじみのスパイスフェアが、Biople FES in OSAKAへ一足早く登場いたします。化学調味料不使用で無添加にこだわったスパイスアイテムをセレクト。手軽に・美味しく・楽しく取り入れて、ココロとカラダを内側から整えるお手伝いをいたします。



― フェムケア ―

ホルモンや月のリズムによってコンディションが左右されやすい女性のカラダ。

ライフスタイルが多様化する今こそ必要な、アウトサイドとインサイド両面からアプローチできる最新のフェムケアアイテムをご用意いたしました。



― トークショー ―

ウェルネスライフを送る著名人やブランド創設者の生の声が聞けるトークショーを開催。

知りたかった情報や開発秘話など貴重なお話をお届けいたします。



!pickup event!











6月21日(水)14:30~

【みずみずしく輝くための秘訣】

ゲスト:辺見えみりさん

参加費:無料

TVやSNSなどで、いつも明るい笑顔で私たちに元気を下さる辺見えみりさん。

ヘルシーにみずみずしく輝く秘訣を伺います。

























6月24日(土) 16:00~

【自分自身を好きになる。美容との向き合い方】

ゲスト:MEGUMIさん

参加費:無料

初の美容本が大人気のMEGUMIさんに、日々のケアから気持ちの変化まで、美容に纏わるお話を伺います。













― ワークショップ ―

蒸留水やキャンドルなど、ウェルネスライフに欠かせないアイテムのワークショップや、知りたかった!という声も多いパーソナルカラー診断も実施。

自分にあったアイテムやカラーを知ることで、毎日により彩りをもたらします。



ワークショップはすべて予約制です。

ご予約は下記、阪急うめだ本店ホームページにて承ります。

→https://hhinfo.jp/entry/honten/event?keyword=&ccd= (6月14日(水)10:00より公開予定)



会場限定!お得なキットも登場





Biople FES in OSAKAの開催を記念し、スキンケアからナチュラルフードまで網羅した特別なキットを発売いたします。





Biople のインナーケアで不動の人気を誇る「Bio-Normalizer(バイオノーマライザー)」の青パパイヤ酵素や、スパイスフェアでも人気の「やみつきINDIAN SPICES CURRY」の他、ベストセラー化粧水「F organics(エッフェオーガニック)」のモイスチャーローションなど、今回初めてBiopleアイテムを手に取っていただく方にもきっとご満足いただける充実のラインアップ。 再生素材を40%以上使用した、サステナブルなエコバッグに詰め込んでお届けいたします。



■阪急うめだ本店 Biople FESラッキーバッグ

価格:7,700円(税込) →15,116円相当のアイテムが約50%OFF



1) Biople やみつきINDIAN SPICES CURRY 150g

2) TOM&LUKE(トムアンドルーク)チョコレートスナックボール オリジナルダーク 88g

3) Bio-Normalizer 青パパイヤ酵素EX トライアル 9g(0.3g×30粒)

4) ME/NU(メニュー)HUMANEED グレープフルーツ 16.1g×1本

5) Nova Scotia Organics(ノバスコシアオーガニックス)オーガニックプロテイン カカオ&メープル 1回分

6)F organics モイスチャーローション 150mL

7)to/one(トーン)ペタル フロート アイシャドウ 14

8)tranquis(トランキス)トランキス トワイライト リップオイル 6mL

9)giovanni(ジョヴァンニ)フリッズビーゴーン スムージング ヘアセラム 81mL

10)amritara(アムリターラ)ヒマラヤ岩塩バスソルト 120g

11)NATURAL INCENSE(ナチュラル インセンス)ASSORTMENT 3本入り

12)YOAN(ユアン)BQ クレンジングバーム サシェ

13)to/one モイスチャー ローション (M) サシェ

14)to/one ブースター セラム (M) サシェ

15)O by F(オーバイエッフェ)モイストシャンプー 250mL サシェ

16)O by F リペアトリートメント 250g サシェ

17)FEMMUE(ファミュ)ルミエール ヴァイタルC サシェ



開催概要





期間:2023年6月21日(水)~26日(月)

会場:阪急うめだ本店 9階 祝祭広場

予定出展数:約50ブランド

営業時間:10:00~20:00 (最終日は18:00終了)



最新情報については、BiopleWEB STORE特設ページにてご案内いたします。

https://store.biople.jp/bioplefes/osaka/vol1/ (6月14日(水)10:00より公開予定)



Biople(ビープル)について





株式会社マッシュビューティーラボから、2013年8月31日にデビュー。

ブランド名の由来は「BioなPeople」という造語から。オーガニックライフの中で、内側から輝くようなエネルギーのある美しさを目指す。サプリメントや食品などのインナーケア、さらに前向きになれるコスメを世界中からセレクトし、内側と外側のダブルアプローチを提案。2023年4月現在、全国30店舗を展開。



公式オンラインストア:https://store.biople.jp/

公式インスタグラム:@biople https://www.instagram.com/biople/

公式ツイッター:@biople_official https://twitter.com/Biople_official



