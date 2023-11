[株式会社アダストリア]

12/3(土)ドットエスティファッション展示会を実施、コラボクリエイターとのトークショーも同時開催



株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開する公式WEBストア .st(ドットエスティ)は、2022年に .st(ドットエスティ)オリジナルアバター「枡花 蒼」、「一色 晴」の販売開始後、多くのユーザーから支持をいただいてきました。この度、人気3DCGクリエイター「てんぷらぱすた」、「LYRA」と制作コラボし、女性に人気なブランド「Heather」、「Andemiu」、「mysty woman」の3ブランドから最旬のコーディネートを、クリエイターによる創作の総合マーケットBOOTH(※)にて、11月24日(金)12:00より販売開始することをお知らせいたします。販売にあわせて12月3日(日)22:00よりVRChat(※)内にてドットエスティファッション展示会「meet the .st」を開催。コラボクリエイターを招いたトークショーを開催予定。







普段は個人で活動している3DCGクリエイターの「てんぷらぱすた」、「LYRA」とドットエスティメタバースプロジェクト3DCGデザイナーの「enu.」がそれぞれのブランドを担当し「Heather」、「mysty woman」、「Andemiu」の最旬コーディネートの制作が実現。リアルと同様に洋服の着こなしが楽しめる仕様に。こだわりイベントやお出かけが増えるシーズンにピッタリなコーディネートに仕上がった。



(※) BOOTHについて

pixivと連携した”創作活動がより楽しくなる”ショップ作成サービス

(※) VRChat

VRChat Inc.によって運営が行われているソーシャルVRプラットフォーム



■コラボクリエイターについて



●クリエイター名:てんぷらぱすた

KAWAIIバーチャルワードローブ"てんぱすおおもり"を展開

BOOTH: https://tempasta.booth.pm/





●クリエイター名:LYRA

ニューリュクスブランド ”LAYON”を展開

BOOTH:https://lyra-o-o-o.booth.pm/





●クリエイター名:enu.

ドットエスティメタバースプロジェクト3DCGデザイナー

個人活動では”nullの足音”を展開、バーチャルショッピングモール「Carat」代表

BOOTH:https://nul10.booth.pm/



■メタバース販売アイテムについて

BOOTH販売ページ

https://dot-st.booth.pm/items/5086300



価格 :各2,500円(税込み)、3ブランドセット7,000円(税込み)



商品名:.st Heather 「冬の王道オンナっぽスタイルコーデ」フルセット

アパレル2アイテム、小物2アイテムの全4アイテムをラインアップ。



軽くて暖かいエアサーマル素材のアウターはボタンでスタンドネックを取り外し可能。

また、裾に絞りが付いていてシルエットを調節できます。スタンドネックにもできる2WAY仕様は3Dでも再現。

チュニックニットにさらりと羽織ってミニボトム×ロングブーツ合わせのTHE女の子!なスタイルがおすすめ。







商品名:.st mysty woman「大人可愛いBasicコーデ」フルセット

ミスティウーマンで定番人気の「コート」「ニット」「スカート」を組み合わせたコーディネート。スタンドネックやチェスター等、様々な着こなしが楽しめるコートや、キラキラとしたラメが今年の気分にぴったりのニット、インナー次第で雰囲気が変わる前ボタンスカート。そこに、トレンドのファーバッグや、レディな印象に仕上げてくれるレースアップブーツを合わせれば、ぐっと大人可愛さがUPします。「大人可愛いBasic」なアイテムで作る「大人可愛い」スタイリングを是非お楽しみください。







商品名:.st Andemiu 「品良く映える大人レディーコーデ」フルセット

Andemiuの得意な”簡単に映える”をテーマに「ワンピース」、「コート」、「ショートブーツ」、「ミニバッグ」の4アイテムをラインアップ。首元のリボンとセンタープリーツが存在感を引き立てる美シルエットワンピースを主役に、ケープを思わせるAラインのシルエットが効いたハーフコートを合わせて大人レディーコーデの完成!冬でも軽やかに、動いた際の揺れ感が印象的な素材、気分に合わせて選べる襟元の2WAY、スタイルアップが叶うシルエット、メタバース内のアバターがリアルと同じようにスタイリングを楽しめるよう3Dで制作。







■ドットエスティファッション展示会「meet the .st」について

VRChat内で実施する「meet the .st」の会場ではギミックにより第7弾新作に加え、今までドットエスティが販売してきたメタバースアイテムをその場で簡単に着替え、試着体験をお楽しみ頂けます。コラボクリエイター「てんぷらぱすた」、「LYRA」、ドットエスティメタバースプロジェクト3DCGデザイナーの「enu.」に制作裏側を聞くトークショーを開催予定。



日程:2023年12月3日(日)22:00~開場/トークショー開始22:30~

インスタンス:friend+

参加方法:『komikana』、『enu.』のいずれかにフレンド申請してJoin





■美容専門スクール「ヴィーナスアカデミー」との産学連携取り組みについて

第7弾のビジュアルに登場するモデルへのヘアメイクはファッション・ヘアメイク・ネイル・エステティック・モデルなどの美容専門スクール「ヴィーナスアカデミー」の高等部の生徒が産学連携の一環として手掛けた。



3年次 八木橋 幸乃さん、3年次 内山 紗弥さん、2年次 望月 心花さん 以上3名が参加









■美容専門スクール ヴィーナスアカデミーについて



「いちばんカワイイ自分になる。」をコンセプトに、「美」をトータルで学ぶビューティ専門スクール(東京校・大阪校・名古屋校)。現場で活躍するプロを講師に迎え、幅広い技術と知識でお客様をキレイにするだけではなく、目標とされる女性になるための「自分磨き」も行いながら、ファッション・ヘアメイク・ネイル・エステティック・モデル・インフルエンサーといった分野を総合的に学び、広い活躍の場を持つ人材を育成する。

ヴィーナスアカデミー:https://www.s-venus.com

ヴィーナスアカデミー高等部:https://www.venus-hs.com





■Heatherについて



いつまでも遊び心を忘れない“前向きな女の子”のためのブランド。ガーリッシュで程よくエッジのきいたアイテムをベースにトレンドをミックスし等身大のスタイルを提案します。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ)> http://www.dot-st.com/heather/

<Instagram> https://www.instagram.com/heather_love_official/





■mysty womanについて



凛とした透明感を大切にした優しいスタイル、時代と共にリアルに変化を続けるベーシックカジュアルを基本とし、最新のトレンドにブランドらしいエッセンスをミックスしたトータルファッションを提案します。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ)>https://www.dot-st.com/mystywoman/

公式Instagram:https://www.instagram.com/mystywoman_com/





■Andemiuについて



変化を恐れず自立した美しさを持つ女性たちへ、リアルなライフスタイルを提案するレディースブランドです。 20代後半~30代の働く女性達へ向け、オン・オフ楽しめるトレンドスタイルを豊富に提案しています。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ)> https://www.dot-st.com/andemiu/

<Instagram>https://www.instagram.com/andemiu_official/





■ドットエスティについて



「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など30以上のブランドが集まるアダストリアグループの公式WEBストア。 =全国約1,400店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える!貯まる!ドットエスティポイント =4,000名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード =お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー 年齢も性別も飛び越えて、幅広いブランドで自由なファッションが楽しめる「楽しいほうのファッションストア」です。2021年にWEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「ドットエスティストア」をオープン。現在、全国に10店舗展開中。(2023年10月末時点)

<URL>

https://www.dot-st.com/

<iOS版アプリ>

https//apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725

<Android版アプリ>

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/24-15:46)