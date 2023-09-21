楽天クラッチ募金、「リビア洪水被害支援募金」への寄付受付を開…
［楽天グループ株式会社］
このたび、2023年9月10日（日）から11日（月）にかけて、リビアにて発生した大雨による洪水で被災された皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。
楽天グループ株式会社（以下「楽天」）は、インターネット募金「楽天クラッチ募金」において、「リビア洪水被害支援募金」への寄付受付を開始しました。
寄付者は、「楽天ポイント」、「楽天カード」およびVISA・Mastercardブランドの各種クレジットカード、「楽天銀行」指定口座への現金振込（注1）から、ご利用しやすい決済方法を選び、寄付いただくことができます。
皆様からお寄せ頂きました募金は、本災害の被災者支援を目的として全額寄付します。寄付先は決まり次第特設サイトにてお知らせします。なお、受付期間は2023年9月21日（木）より2023年10月23日（月）までを予定しています（注2）。
楽天は今後も、募金をはじめとした様々な支援活動に取り組んでまいります。
（注1）「楽天銀行」指定口座への現金振込は、近日中に寄付受付を開始予定です。
（注2）今後の状況により、受付期間を延長する可能性がございます。
■概要
１）URL：
https://corp.rakuten.co.jp/donation/libya202309_ja/libya202309_ja.html
２）募金受付期間： 2023年9月21日（木）～2023年10月23日（月）
３）募金方法：
1. 「楽天ポイント」による募金
「楽天ポイント」1ポイントを1円分として寄付を受け付け、1ポイントからご利用いただけます。
2. クレジットカードによる募金
「楽天カード」およびVISA・Mastercardブランドの各種クレジットカードにて100円から寄付を受け付けます。
3. 「楽天銀行」指定口座への現金振込による募金
「楽天銀行」口座を利用して、24時間寄付することが可能です。また、「楽天銀行」口座をお持ちでないお客様も、指定口座へ直接寄付金をお振り込みいただけます。1円から寄付を受け付けます。
なお、お振り込み先の情報に関しては近日公開予定です。以下の楽天銀行「募金・寄付」ページにて指定口座をご確認ください。
https://www.rakuten-bank.co.jp/company/contribution/
※クラッチ募金については、領収書の発行はいたしません。また、寄付金控除の対象にはなりません。
※お客様の「楽天銀行」口座からの寄付に振込手数料はかかりません。
※「楽天銀行」法人ビジネス口座・個人ビジネス口座から支店名、口座番号を入力してのお振り込みは手数料がかかります。詳しくは各手数料一覧ページでご確認ください。
法人ビジネス口座： https://www.rakuten-bank.co.jp/business/howto/interest.html
個人ビジネス口座： https://www.rakuten-bank.co.jp/smallbusiness/howto/interest.html
※「楽天銀行」口座以外からのお振り込みは、各金融機関が設定する振込手数料がかかります。
※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。
■「楽天クラッチ募金」について
「楽天クラッチ募金」は、東日本大震災発生後に日本国内外を問わず支援の輪が広がる中、インターネットで寄付をしたいという多くの声を受けて、2011年より開始した取り組みです。これまでに国内外の災害支援を中心に募金活動を行い、多くの方々から多大なるご支援を賜りました。
以 上
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/21-19:46）
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