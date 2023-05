[株式会社ロッテ]

2023年6月5日(月)全国で新発売



株式会社ロッテは6月5日(月)に、125年以上に亘り人々から愛され続けているチョコレートブランドの「ハーシー」から、アイスクリームの新商品『HERSHEY’Sチョコレートアイスバー<ザクザクチョコミント>』を発売いたします。チョココーチングにザクザクしたブラッククッキーを混ぜ、爽やかな味わいのチョコチップ入りチョコミントアイスを包み込んだ、食感を楽しむ仕立てのバーアイスです。





◆『HERSHEY’Sチョコレートアイスバー<ザクザクチョコミント>』



HERSHEY'S trademark and trade dress are used under license.



<商品特長>

ハーシーブランドで人気のあるミント味をアイスバーで表現しました。



チョココーチングの中に、ブラッククッキーを混ぜ込み、ザクザクした食感が楽しめます。



アイスにもチョコチップを混ぜ、パリッとしたアクセントを加えています。



ブラッククッキーのザクザクした食感とチョコチップ入りチョコミントアイスのパリっとしたアクセントで、食感を楽しむバーアイスです。







●商品名:HERSHEY’Sチョコレートアイスバー<ザクザクチョコミント>

●発売日:2023年6月5日(月)

●発売地区:全国

●種類別名称:ラクトアイス

●内容量:90ml

●価格:希望小売価格183円(税込)





株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/





