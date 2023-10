[海と日本プロジェクト広報事務局]

2023年9月23日(土) 高知県・大月町柏島



高知クリーンアッププロジェクト実行委員会は、9月23日(土)に、高知県・大月町柏島にて、清掃活動「柏島ビーチクリーンレスキュー」を行いました。この清掃活動は、秋の海ごみゼロウィークに合わせ、清掃を通じてごみ削減やポイ捨ての禁止などを呼びかけると共に、海の環境を守る大切さを改めて認識してもらうために開催したものです。この清掃活動は、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。









イベント概要





・開催概要 柏島ビーチクリーンレスキュー

・日程 2023年9月23日(土・祝)

・開催場所 高知県大月町柏島

・参加人数 約30名

・協力団体 一般社団法人大月町観光協会 大月町



清掃活動を通じて大月町柏島の自然豊かな海を守る!





宿毛湾の南に突き出た大月半島の先端に位置し、半島と2本の橋でつながる「柏島」「船が宙に浮いて見える」ほど透明度が高いエメラルドグリーンの海が魅力的な場所です。

豊後水道と黒潮の流れがぶつかる海域に面しているため、日本の海の1/3の魚種が生息しているともいわれており、世界でも有数のダイビングスポットとして知られています。柏島周辺には柏島橋のたもとや「柏島白浜」、「竜ヶ浜キャンプ場」といった海水浴が可能な場所があり、サマーシーズンは大勢の人で賑わいます。浅瀬でもサンゴや色とりどりの熱帯魚を観察することができ、シュノーケリングなどのアクティビティも人気です。

この柏島の豊かな自然を守ろうと、今回の清掃活動には 約30人が参加。観光客らが訪れるビーチをくまなく歩き、丁寧にごみを拾い集めました。





海の透明度とは裏腹に、想像を絶するごみの量!





海の透明度とは裏腹に、想像を絶するごみの多さに、参加者は絶句。ペットボトルや缶以外に、漁具やタイヤ、テント、キャンプ用品など、驚くようなものも放置されていました。

参加者からは、「観光客らにもっとマナー向上を呼びかけなくてはいけない」といった声が聞かれました。





<団体概要>

団体名称:高知クリーンアッププロジェクト実行委員会

活動内容:高知県民に対し「海洋ごみ」の問題について提議し、県民の学ぶ、体験する、発信するイベントおよび情報を発信し、ムーブメント化を図ることを目的とし、発足しました。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



