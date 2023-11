[株式会社アダストリア]

2023年12月1日(金)よりノベルティプレゼントキャンペーンが決定



株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が設立した子会社「ADOORLINK(アドアーリンク)」にて展開するライフスタイルD2Cブランド「O0u(オー・ゼロ・ユー)」は、株式会社ジョンマスターオーガニックグループ(本社:東京都目黒区、代表取締役:大滝 雄一郎)のライフスタイルコスメブランド「john masters organics(ジョンマスターオーガニック)」と初コラボレーションとなるホリデーシーズン限定のWEBコンテンツを2023年11月16日(木)に公開いたします。

また、2023年12 月 1 日(金)には「O0u」の商品購入税込み1万円以上で「ジョンマスターオーガニック」のノベルティをプレゼントするキャンペーンがスタート。前日20:30 には、両ブランドによる香りとファッションのホリデートータルコーディネートをご紹介するインスタライブを実施いたします。







「新しい、ふつう。新しい、かっこよさ。」をテーマに、新しい生活様式や価値観のもとで誕生したライフスタイルブランド「O0u」は、サステナブルな素材や、製造技術にこだわったライフスタイルアイテムをD2Cで展開しています。ブランド名である「O0u」は、異なる要素の交わる象徴として使用され、循環する円弧O(オー)と0(ゼロ)が多様性と包括を、あなたを表すu(ユー)が一人一人に寄り添うブランドであることを表現しています。今回、“初”となるライフスタイルコスメブランド「ジョンマスターオーガニック」とのコラボレーションは、“地球に敬意を -ONE EARTH-”というスローガンに共感したことから実現しました。



「ジョンマスターオーガニック」では、2023年11月1日(水)より"Wondrous Magic"をテーマとしたHoliday collectionを発売しており、限定のヘアフレグランスは、華やかなフローラルジャスミンの香り[play]と、爽やかなシトラスレモンの香り[joy]の2種類。WEBにて展開するコラボコンテンツでは、それぞれの香りにO0uのプレスが一推しするコーディネートをペアリングしました。お出かけ前の仕上げにひと吹きしていただくことで、重なり合う精油の香りが冬のスタイルを印象的な装いにしてくれます。



2023年12 月 1 日(金)からはノベルティキャンペーンをスタート。前日20:30 には、ノベルティキャンペーンスタートを記念して、インスタライブを実施します。香りとファッションのホリデートータルコーディネートをご紹介し、ホリデームードをさらに盛り上げます。



■WEBコラボコンテンツ展開概要

コンテンツ名 :Wondrous Magic “hair fragrance × holiday style”

公開URL O0uブランドサイト

および公開日時:https://o0u.com/blogs/edits/johnmastersorganics

2023年11月16日(木)12:30-



公式WEBストア .st(ドットエスティ)

https://www.dot-st.com/o0u/disp/itemlist/?dispNo=002100115

2023年11月16日(木)12:30-





ジョンマスターオーガニックブランドサイト

https://utm.io/uf8So

2023年11月16日(木)12:30-





■ペアリングアイテム詳細



STYLE[play]



KNIT RIB TURTLE ¥12,100

eversmart TUCK ONE PIECE ¥18,700

ECO FUR POCHETTE ¥4,400



ヘアフレグランス [play]

販売価格:58mL 税込¥4,730

心のままに自分を楽しむ。

華やかなフローラルジャスミンの香り。





STYLE [joy]



KNIT RIB TURTLE ¥12,100

eversmart TUCK ONE PIECE ¥18,700

ECO FUR POCHETTE ¥4,400



■ノベルティ配布概要

配布日時 :O0uブランドサイト:2023年12月1日(金)12:00-

公式WEBストア .st(ドットエスティ):2023年12月1日(金)12:00-

O0uポップアップストアニュウマン横浜店:2023年12月1日(金)11:00-

展開場所 :O0uブランドサイト:https://o0u.com

公式WEBストア .st(ドットエスティ):https://www.dot-st.com/o0u/

O0uポップアップストアニュウマン横浜

条件 :O0uの商品購入金額税込み1万円以上

ノベルティ:ジョンマスターオーガニックの

・C&Gシャンプー60mL(ミニボトル)1本

・L&Aコンディショナー N 10mL(サシェ)2個のセット





■インスタLIVE詳細

ホリデーシーズンを盛り上げる香りとファッションのコーディネート提案のインスタライブを実施します。

日時:2023年11月30日(木)20:30-



配信アカウント

1. O0u公式アカウント

https://www.instagram.com/o0u_official

2. ジョンマスターオーガニック公式アカウント

https://www.instagram.com/johnmastersorganics_japan





■ジョンマスターオーガニックについて



NYのトップスタイリスト、ジョン・マスターが設立したライフスタイルコスメブランド。

“オーガニックコスメを通じて人と地球の未来に貢献する”という理念に基づき、農薬や化学肥料を使わずに栽培・収穫された自然由来の成分を使用。環境に負担をかけない製品づくりを進めてきました。自分自身が最も美しく見え、かつ最も心地よく感じるのが真の美しさであるという、ブランドの変わらない思想です。地球に敬意をーONE EARTHー



公式ブランドサイト https://www.johnmasters-selet.jp/

ブランド公式インスタグラム https://www.instagram.com/johnmastersorganics_japan/





■O0u(オー・ゼロ・ユー)について



2021年に、新しい生活様式や価値観のもとで誕生したライフスタイルブランド「O0u」。

憧れよりも共感を、個別よりもユニバーサルに、多様性に加えてそれを包み込むやさしさを持ち、自身が服に合わせるのではなくありのままの自分自身に合わせることを価値観に持つ、地球にも自分にも誠実でやさしいブランドです。サステナブルな素材や製造技術にこだわったライフスタイルアイテムをD2Cで展開しています。

公式ブランドサイト https://o0u.com

公式インスタグラム https://www.instagram.com/o0u_official





■ADOORLINKについて



「ADOORLINK(アドアーリンク)」は、サステナブルな素材や製造技術にこだわったアパレルブランドを展開するD2C事業と、残在庫やサンプル商材等のアップサイクル事業に取り組みます。D2C事業とアップサイクル事業を通じて、生産から販売、その後、リペア・リユース・リサイクル等を一気通貫で行い、アパレルサーキュラーエコノミーの実現を目的としています。





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/



