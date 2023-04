[吉本興業株式会社]

ゴールデンウィークは親子一緒に遊ぼう!





この度、ゴールデンウィークのイベント、「よしもと放課後クラブ in 万博記念公園」を、2023年5月5日(金・祝)・5月6日(土)の2日間、大阪・万博記念公園にて開催することが決定いたしました。



「よしもと放課後クラブ in 万博記念公園」は、昼は「みんなであそぼう!スマイルパーク」、夜は「みんなの花火大会2023 GW」の二部構成で、親子で一日中楽しめるイベントです。



「みんなであそぼう!スマイルパーク」では、【ステージ】【遊び】【グルメ】というコンテンツが来場客を楽しませます。



【ステージ】エリアには、漫才や吉本新喜劇、K-POPダンスが当日体験・発表できる「体験ステージ」や、音ネタ芸人、パパ芸人など、芸人が得意な分野で会場を盛り上げるステージなど、親子で一緒に楽しめるさまざまなコンテンツがステージを彩ります。



【遊び】エリアでは、芸人と子どもたちが一緒に全力で遊びながら、ワクワクする体験ができます。一直線に駆け抜ける三輪車レースや、誰でもできるマジック・バルーン教室、珍しい世界のボードゲーム体験をはじめ、スポーツ、アート、伝統芸能など、あらゆるジャンルの遊びブースが会場を埋め尽くします。



【グルメ】エリアにおいては、芸人が焼くたこ焼きや、よしもと芸人オリジナルクッキーが添えられたジェラートが名物の「吉たこproduce by たこ焼きブ!」をはじめ、ポテトフライ、からあげ、フルーツバーなど、子どもも大好きなメニューを中心にしたキッチンカーが上の広場・下の広場に集結し、来場者のお腹を満たします。



夜は「みんなの花火大会2023 GW」と題し、10,000発の花火が万博記念公園の夜空を彩ります。











イベント概要



日時:2023年5月5日(金・祝)・5月6日(土)



<みんなであそぼう!スマイルパーク> 11:00~16:00







<みんなの花火大会2023 GW> 18:00 開場/20:00~20:45(終了予定) ※雨天・荒天中止







開催エリア:万博記念公園(大阪府吹田市千里万博公園) 公園内各エリア

主催:吉本興業株式会社



「よしもと放課後クラブ in 万博記念公園」公式HP

minnanohanabitaikai.com



「よしもと放課後クラブ」とは

「放課後を遊び尽くせ」をコンセプトに、吉本興業のタレント養成スクールなどを運営する株式会社よしもとアカデミーが、2022年10月に開設した、小学生、中学生、高校生を対象に、子どもたちが放課後の時間を利用してエンタメなどを楽しく学べるクラブ活動。

子どもたちが放課後に安心して身を置ける居場所を創るとともに、将来、エンターテインメントに関わりたいという子どもたちの「夢」の実現を応援します。

2022年10月に開校した大阪校(難波)に加え、2023年5月には池袋サンシャインシティ文化会館7階に東京校を開校します。





コンテンツラインナップ







【ステージ】@上の広場

■体験ステージ

2022年10月に開設した「よしもと放課後クラブ」のカリキュラム「K-POPダンスクラブ」「よしもとお笑いクラブ」で学んだことを、生徒たちがステージで披露します。さらに、当日のレッスンだけに参加してステージで披露することも可能、万博記念公園の舞台に立つチャンスです。



【K-POPダンス体験教室】

◆講師:gpSTUDIO講師

◆料金:500円(税込み)



【吉本新喜劇体験教室】

◆講師:大工富明(構成作家)

◆料金:500円(税込み)



【漫才体験教室】

◆講師:藤田曜(構成作家)

◆出演芸人:さや香、タイムキーパー

◆料金:500円(税込み)



■万博音楽ひろば

ピアノ、ギターのリレー演奏(こども向けの楽曲演奏)、歌詞カードを配り、みんなで歌うなど、

「みんなであそぼう!スマイルパーク」ならではのスペシャルなステージをお届けします。



◆出演:滝音・さすけ、ラニーノーズ、キャツミ、清川雄司、

国道アリス・かとうスムージー、朝までいこま

◆料金:無料



■なにわパパの会presents パパ芸人と歌おう

関西が誇る一大子煩悩勢力「なにわパパの会」所属芸人たちが、

ここでしか見せない?パパの顔を存分に見せます!

ネタと、子ども向けの曲を歌唱します。



◆出演:スーパーマラドーナ、スマイル、ミルクボーイ、祇園

◆料金:無料



…and more





日時:5月5日(金・祝)・5月6日(土)

開場 18:00/20:00~20:45(終了予定) ※雨天・荒天中止

会場:万博記念公園

チケット:S席(指定エリア内自由席)・・・大人5,000円(税込)/子ども(小・中学生)2,000円(税込)

A席(指定エリア内自由)・・・大人3,800円(税込) /子ども(小・中学生)1,000円(税込)

一般販売:4月2日(日)10:00~

チケット取扱い:FANYチケット、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス

・FANYチケット:https://yoshimoto.funity.jp/r/minnanohanabitaikai/

・チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/houkago-club/ (Pコード:650-300)

・ローソンチケット:https://l-tike.com/minnanohanabitaikai/ (Lコード:51533)

・イープラス:https://eplus.jp/yib2023gw/



※花火を観覧する際は、必ずチケットをお求めの上、公園内でご観覧ください。

※チケットをご購入の際は購入前に必ず公式ホームページにて注意事項をご確認ください。

※16歳未満の方のご入場は保護者同伴の場合のみ可能です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/01-10:46)