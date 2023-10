[海と日本プロジェクト広報事務局]

2023年10月1日~ あいすの家とエトセトラ店舗ほか、順次販売スタート



一般社団法人北海道海洋文化フォーラムは、この活動をより多くの方に周知するため、「株式会社 長沼あいす」と連携し、北海道生乳100%とオホーツク海の天然塩カップアイス『オホーツクの塩』の特別パッケージを販売いたします。

この取り組みは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で実施するものです。







「あいすの家」といえば、長沼町の近郊牧場から朝に搾ったばかりの生乳を仕入れて作られる、こだわりのアイスクリームで人気のアイス屋さん。2022年夏に「あいすの家とエトセトラ」を建設し、新装オープンし連日にぎわいを見せています。

本プロジェクトに快く賛同していただいた「(株)長沼あいす」の山口社長は、かねてから環境保護に興味があり、大学セミナーに参加して知識を増やし、絶滅危惧種を見に海外へも駆けつけるほど。店内では、極力プラスチック製品を使わないようにと、紙の容器や木製スプーンで提供しています。社長の想いを、北海道の広大な海と大地をイメージさせるこの商品に乗せて、「北の海ずっと美しく」CHANGE FOR THE BLUEのロゴとメッセージ入りの限定パッケージを販売いたします。



毎冬流氷が押し寄せるオホーツク海をイメージしたテイスト。実際にオホーツク海の海水から採取した天然塩を使用している。ミネラル豊富な塩味が、ミルクの風味と甘味を一層引き立てている。道産の生乳+道産の天然塩が、北海道素材の素晴らしさを感じさせる特別なアイス。店舗では「オホーツクの塩」ジェラートバージョンもあるので、是非一度味わってみて欲しい。



<商品概要>

・商品名:カップアイス オホーツクの塩

・内容量:100ml

・原材料名:生乳(北海道産)・乳製品・砂糖・食塩・安定剤

・保存方法:要冷凍(-18℃以下)

・種類別:アイスクリーム

・賞味期限:氷菓のため賞味期限なし(食品表示基準規定より)

・販売価格:店舗:300円(税込)/オンラインショップ:324円(税込)

・発売日:10月1日~

・初回製造数:5,000個

・販売所:あいすの家とエトセトラ(住所:夕張郡長沼町西11線南7番地)

あいすの家ほか店舗(順次販売)

ネットショップ https://aisunoie-ice.easy-myshop.jp/(順次販売)

・製造者:株式会社 長沼あいす 北海道夕張郡長沼町西8線南7番地



<団体概要>

団体名称:一般社団法人 北海道海洋文化フォーラム

URL:https://hokkaido.uminohi.jp/

活動内容:北海道の海の今を伝えることで皆さんと海をガッチャンコして、「北の海ずっと美しく」を目指したムーブメントを起こすことを目的に活動しています。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみ問題を自分事化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を

向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



