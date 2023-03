[株式会社エクシング]

「LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe」のダイジェスト映像を、JOYSOUND「みるハコ」で独占無料配信!



株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」が、毎月旬なアーティストをピックアップする“SPECIAL FEATURE”。4月度は4月5日(水)にパッケージシングル『SOUVENIR』がリリースとなるBUMP OF CHICKENが登場!







JOYSOUNDでは、本リリースを記念して、ツアーグッズなどが当たる「BUMP OF CHICKEN×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、明日4月1日(土)からスタート。本キャンペーンは、最新機種「JOYSOUND MAX GO」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗でご参加いただけます。



本キャンペーンに参加するには、対象機種を導入のカラオケルームで、スマートフォンをカラオケのリモコンとして使えるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、新曲「SOUVENIR」をはじめとした課題曲を選曲ください。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで、サイン入り「Silver Jubilee」ツアーグッズを10名様、サイン入り「BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe」購入特典ポスター+BUMP OF CHICKEN×JOYSOUNDオリジナルポスター2枚セットを15名様にプレゼント!キャペーン期間中は、課題曲毎に1日1回スピードくじにチャレンジいただけます。



さらに、カラオケルームで多彩な映像コンテンツが観て楽しめるサービス「みるハコ」では、4月5日(水)に発売される『BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe』のライブ映像ダイジェストを無料配信!(別途室料)明日4月1日(水)から5月31日(水)までの期間中、対象機種「JOYSOUND MAX GO」を導入のカラオケルームでご覧いただけます。なお、同日リリースの「SOUVENIR」とカップリング「クロノスタシス」のMV2曲も収録!この機会をお見逃しなく、カラオケルームならではの臨場感溢れる音と映像で、BUMP OF CHICKENの楽曲をお楽しみください。



=== BUMP OF CHICKEN×JOYSOUND コラボキャンペーン 概要 ===



◆実施期間:2023年4月1日(土)11:00 ~ 2023年4月30日(日)23:59

◆対象機種:JOYSOUND MAX GO/JOYSOUND MAX2/JOYSOUND MAX

◆参加方法:対象機種を導入の店舗にて、アプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、課題曲を予約し、スマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジ下さい。



【課題曲】 SOUVENIR/クロノスタシス

※《本人映像》版も対象となります/課題曲は期間中に追加予定です



◆プレゼント:

[A賞] サイン入り「Silver Jubilee」ツアーグッズ…抽選で10名様

[B賞] 「BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe」購入特典ポスター(サイン入り)+BUMP OF CHICKEN×JOYSOUNDオリジナルポスター2枚セット…抽選で15名様



▽SPECIAL FEATURE特設ページ:https://www.joysound.com/web/s/karaoke/sf/202304



▽キャンペーン特設ページ:https://www.joysound.com/web/s/campaign/1282/



▽『キョクナビアプリ』詳細ページ:https://www.joysound.com/web/s/joy/naviapp



== BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messe ダイジェスト映像 配信概要 ==





◆対象機種・店舗:「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆配信期間:2023年4月1日(土) ~ 2023年5月31日(水)

◆配信コンテンツ:BUMP OF CHICKEN LIVE 2022 Silver Jubilee at Makuhari Messeライブ映像ダイジェスト & ミュージックビデオ

◆料金:無料 ※別途室料

◆再生時間:38分



▽視聴方法など詳細はこちら: https://miruhaco.jp/archives/item2/813285/



▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは!「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。



