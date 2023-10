[海と日本プロジェクト広報事務局]

設置期間:2023年10月1日(日)~2023年10月31(火)<静岡市内12カ所>



一般社団法人静岡UPは、2023年10月1日から10月31日(火)までの期間に「まる子のペットボトル回収ボックスプロジェクト」の企画としてちびまる子ちゃんデザインの”オリジナル啓発パネル”を設置します。この活動は、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。







本活動は、現在海で起きている海洋ごみ問題について知ってもらうきっかけを作り、その問題に対して自分たちに何ができるのかを考えてもらうことを目的としています。

パネルは静岡市内の12カ所に設置し、しずおか海ごみゼロPR大使を務めるちびまる子ちゃんの友達や家族がそれぞれの言葉で海洋ごみ問題に対してコメントしているところが見どころになっています。また、回収ボックス内の状況が分かるシールも掲載し、異物混入率の可視化も行い、正しいBOX利用へとつなげます。

現在、海と日本プロジェクトin静岡県の公式X(旧ツイッター)では、まる子オリジナル待ち受け画像や、抽選でオリジナルタンブラーが当たるリポストキャンペーンを行っています。詳しくは、下記キャンペーン概要よりご確認ください。



<活動概要>





<団体概要>

団体名称:一般社団法人静岡UP

URL:https://shizuoka.uminohi.jp/

活動内容:一般社団法人静岡UPは日本財団が推進する海洋ごみ対策事業「海と日本プロジェクト・ CHANGE FOR THE BLUE」の一環として、市民の皆さんに清掃活動やワークショップ等を通じ、深刻化する海洋ごみの問題、そして海の大切さや尊さを啓発していきます。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/







