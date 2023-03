[株式会社エクシング]

~課題曲を歌って、豪華プレゼントが当たるチャンスも!~



株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツをお届けするサービス「みるハコ」に、カバー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:谷郷元昭)が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」の最新ライブ映像が登場!3月18日(土)・19日(日)に幕張メッセ 幕張イベントホールで開催されたばかりのライブ「hololive 4th fes. Our Bright Parade」の映像を、3月27日(月)・3月29日(水)・3月31日(金)各日18時から、対象機種「JOYSOUND MAX GO」を導入のカラオケ店舗にて配信します。さらに、オリジナルポスターなどが当たるキャンペーンも開催中です。









本映像を視聴するためのチケットは、1名あたり2,000円(税込・別途室料)で本日3月19日(日)から「みるハコ」WEBサイト特設ページにて販売します。また、本ライブに出演した全51種類から好きなタレントを選べる、みるハコ限定アクリルコースター付きチケットは、1名あたり3,000円(税込・別途グッズ送料・室料)でご用意しております。



本チケット1枚で、3月27日(月) hololive stage DAY1、3月29日(水) holo*27 stage、または3月31日(金) hololive stage DAY2のいずれか1日を選択してディレイ・ビューイングをご覧いただけるほか、ディレイ・ビューイング終了後から5月28日(日)までの期間中に1回、同一コンテンツを再視聴いただけます。また、本映像視聴後、画面に表示されるQRコードから、出演者51名が集合したオリジナル待ち受け画像がダウンロードできる特典も!会場を埋め尽くすファンを熱狂の渦に包み込んだ圧巻のステージの数々を、カラオケルームならではの迫力の音と映像でお楽しみください。



■オリジナルポスターやライブグッズが当たるキャンペーンも開催中!

最新機種「JOYSOUND MAX GO」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして使えるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、課題曲となるhololive関連楽曲を選曲ください。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで、キャンペーンオリジナルポスターと「hololive 4th fes. Our Bright Parade」ライブグッズのスペシャルセットを計9名様、Amazonギフトカード500円分を計300名様にプレゼント!キャペーン期間中は1日1回スピードくじにチャレンジでき、期間中、何度でもご応募いただけます。



さらに、「ホロライブ」とコラボレーションしたのぼり等が当たるSNSキャンペーン、3名以上でご来店のグループ 先着100組様にAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントする「幹事さん応援!オフ会促進キャンペーン」も実施予定!詳細は、みるハコ特設サイトをチェックください。



▽hololive 4th fes. Our Bright Parade × JOYSOUND コラボレーション特設ページ

https://miruhaco.jp/hololive4thfes/



== 「hololive 4th fes. Our Bright Parade」 配信概要 ==



◆タイトル:「hololive 4th fes. Our Bright Parade」



◆対象機種・店舗:「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。



◆日時:

hololive stage DAY1 2023年3月27日(月) 開演:18:00 (21:00ごろ終了予定)

holo*27 stage 2023年3月29日(水) 開演:18:00 (19:30ごろ終了予定)

hololive stage DAY2 2023年3月31日(金) 開演:18:00 (21:00ごろ終了予定)

※開演30分前から終了予定時間の30分後までを予約推奨時間とします。



◆アーカイブ視聴期間:各日ディレイ・ビューイング公演終了後 ~2023年5月28日(日) 23:59

※アーカイブ視聴可能回数:1回/枚



◆チケット販売期間:2023年3月19日(日) 21:15 ~ 2023年5月28日(日) 23:59

※コンビニ・ペイジー決済は5月26日(金)までとなります。



◆料金:※別途室料

[視聴チケット]2,000円(税込)/1人

[グッズ付き視聴チケット]3,000円(税込)/1人 ※グッズ送料別途



◆グッズ:





※画像はイメージです。実際のタレント画像は「hololive 4th fes. Our Bright Parade」の物となります。

・みるハコ限定「hololive 4th fes. Our Bright Parade」出演者51名から選べるアクリルコースター(1枚)

※監修中につきデザインは変更になる場合がございます。

※デザインが決定次第、WEBサイトで告知します。

※グッズは2023年7月以降、順次発送予定です。変更がある場合はみるハコご登録メールアドレスへご案内いたします。



▽みるハコ公式 特設ページ(チケット購入・視聴方法): https://miruhaco.jp/archives/item2/813084/



=== hololive 4th fes. Our Bright Parade × JOYSOUND カラオケキャンペーン 概要 ===



◆実施期間:

【第1弾】 2023年3月15日(水) 11:00~2023年4月8日(土) 23:59

【第2弾】 2023年4月9日(日) 0:00~2023年5月3日(水) 23:59

【第3弾】 2023年5月4日(木) 0:00~2023年5月28日(日) 23:59



◆対象機種:JOYSOUND MAX GO/JOYSOUND MAX2/JOYSOUND MAX



◆参加方法:

対象機種を導入のカラオケ店舗にて、アプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、課題曲を予約し、スマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジ下さい。

※1日1回参加できます。



【課題曲】 ホロライブ関連楽曲 全曲



◆プレゼント:

【A賞】hololive 4th fes. Our Bright Parade×JOYSOUNDキャンペーンオリジナルポスターと

hololive 4th fes. Our Bright Paradeライブグッズセット…各3名様(計9名様)

【B賞】Amazonギフトカード500円分…各100名様(計300名様)



▽キャンペーン特設ページ:https://www.joysound.com/web/s/campaign/1280/index



【関連情報】

▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは!「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。



※「Amazon」はAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※キャンペーン主催は株式会社エクシングとなります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/20-09:16)