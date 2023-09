[海と日本プロジェクト広報事務局]

2023年9月30日(土)9時00分~11時00分 <愛知県岡崎市乙川河川緑地>



一般社団法人海と日本プロジェクトin愛知県は、2023年9月30日(土)に『岡崎×札幌』同時プロギング supported by AlpenGroup inあいちめし(R)︎を開催いたします。今年度3回目となるプロギングを遠く離れた札幌と中継しながら同時に行い、「1,400kmを超えてつながろう!」をテーマに同じ想いを持った人同士が繋がり海洋ごみ問題の意識をさらに高めます。このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環です。

公式サイト:https://plogging.jp/?pid=176551652&fbclid=IwAR1ActhKX2VKE98tOT7yTAvCD9RHmc8e_6ExlLq8aPwFe750aGCptkqtClU







プロギングって? 次世代SDGsスポーツ?

\PlockaUpp拾う+Jogging走る=Plogging/

ランニングが苦手でも誰でも楽しくできると人気の新フィットネス! ジョギングとごみ拾いをミックスしたプロギングは、ヨーロッパを中心に世界で爆発的に流行中のSDGsスポーツです。ジョギングよりも高いダイエット効果に加えて、初対面でも不思議と自然に仲良くなれます。初めてでも、プロギングガイドが参加者の人数や体力に合わせてサポートしますので、安心してご参加ください。お子様連れも大歓迎です!



愛知県と北海道でつながろう

大河ドラマで話題の地岡崎市で開催です!さらに!愛知県(岡崎市)と北海道(札幌市)で同時開催!

プロギング開催前と後に中継でつなぎ、一つのチームとして結束を高めます。離れていても同じ活動をして心はひとつ!大勢でとことん楽しみましょう!

プロギングは誰でも気軽に楽しめるのが魅力です。

ぜひお子さんと一緒にご家族で参加してみて下さい。まだプロギングをやったことがないという方、大歓迎です!



アルペングループのサステナビリティへの取り組み

アルペングループでは「すべての人がスポーツをもっと身近に楽しめる社会」を持続していくため、スポーツを楽しむための自然環境を守る活動『Alpen GREEN PROJECT』、スポーツ愛好家を育んでいくための活動『Alpen DREAM PROJECT』に取り組み、2027年までに達成を目指す5のサステイナビリティ目標を軸に、全社をあげてサステナビリティ活動を推進しています。

https://store.alpen-group.jp/corporate/csr/message/



あいちめし(R)︎9岡崎城大合戦

当イベントは愛知県の魅力ある食材を集結した『あいちめし(R)︎9岡崎城大合戦』にて開催されます。

ゆっくり会場内を周りお楽しみいただける デイ・キャンプゾーンキャンプエリアも予定!

プロギングをして体を動かした後は、魅力満載のあいちめしを堪能していってください!

https://aichi-meshi.com/



<イベント概要>





<団体概要>

団体名称:一般社団法人海と日本プロジェクトin愛知県

URL:https://tv-aichi.co.jp/aichi_uminohi/

活動内容:愛知県を対象地域とした海と日本プロジェクトを推進する。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/





企業プレスリリース詳細へ (2023/09/28-14:46)