ゴムの廃材からできたリサイクルチップをアウトソールに採用したサステナブルモデル



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営し、レディースアパレルとヨガウェアを展開するブランド「emmi(エミ)」は、グローバルスポーツブランド「PUMA(プーマ)」とのコラボレーションスニーカー「Plexus(プレクサス)」を2023年5月11日(木)よりオフィシャルオンラインストアおよびECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて先行予約開始、全国のemmi直営店では5月13日(土)より販売開始いたします。※無くなり次第終了となります。予めご了承ください。(emmi公式ホームページ:http://emmi.jp/ )









PUMA for emmi

Plexus

価格:18,700yen

サイズ:22.5cm~25cm(0.5cm刻みで展開)



サイドに施したシューレースが印象的なニュースタイルのスニーカーを別注。

アッパーはベージュとブラックを組み合わせ、馴染みの良いカラーリングに。

スリップオン感覚で履け、アクティブシーンにも活躍。

シューレースはオレンジ、ウッドバイオレット、イエローの3色を華やかにあしらい、

ファッショナブルなモデルをより一層引き立てます。

アウトソールにはゴムの廃材からできたリサイクルチップを採用したサステナブルモデル。





SNEAKERS SNAP PUMA for emmi vol.2



Designer Sarina Kishita

スニーカースタイルをハーフ丈で今シーズンらしくアップデート。

艶やかで表情のあるベロア素材のレギンスで遊び心をきかせました。

カジュアルになりすぎないようハンサムなジャケットを合わせてメリハリをプラス。



Jacket :19,800yen

Tops:6,380yen

Leggings:8,580yen

Shoes:18,700yen (PUMA for emmi)







Designer Sarina Kishita

ナチュラルでソフトな風合いのリネン混のパンツには透けアイテムを合わせて清涼感漂うコーディネートに。

アメスリのインナーで肌見せをして抜け感をプラスしました。

ウエストマークのベルトがアクセントになってスタイルアップ効果に。



Cardigan:14,300yen

Tops:8,580yen

Pants:24,200yen

Shoes:18,700yen (PUMA for emmi)





※全て税込価格表記





販売について





<オンラインストア>

発売日:5月11日(木)12:00 (正午)予約販売開始

・emmiオフィシャルオンラインストア( https://emmi.jp/ )

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/brand/emmi/ )



<店舗>

発売日:5月13日(土)発売

・emmi全国直営店( https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx )





Plexusについて





ロープロファイルスニーカーとは何かを改めて考え、開発されたニュースタイルのスニーカー。グリップ力のあるラバーアウトソールや、PUMA 独自の IMEVA ミッドソールが特徴で、軽量で快適な履き心地を実現する。また、靴ひも状の PUMA フォームストリップやドット柄の丸紐を採用した斬新なデザインを採用し、ファッション性もある一足になっています。



【PUMA(プーマ)】について





プーマは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、およびマーケティングを行うグローバルスポーツブランドです。“最速 ”を求めるアスリートに向けたプロダクト開発を通し、70年以上にわたりスポーツとカルチャーの発展を加速させてきました。現在は、フットボール、ランニング & トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、各競技に向けたプロダクトとともに、それぞれのスポーツにインスパイアされたライフスタイルプロダクトを提供しています。また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションを通じて、スポーツの持つ素晴らしさをファッションやストリートカルチャーのシーンにも広げる取り組みを進めています。プーマグループは、プーマ、コブラゴルフ、Stichdの各ブランドを有し、ドイツのヘルツォゲンアウラッハに本社を置いています。120カ国以上でビジネスを展開し、世界中に14,000人以上の従業員がいます。詳細は、https://jp.puma.com をご覧ください。

【emmi(エミ)】について







クリアモードをコンセプトにベーシック且つ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなヨガウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。



