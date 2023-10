[株式会社アダストリア]

ファッション×スポーツの力でチームとファンをつなぎ地域を盛り上げる



「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー”を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)は、茨城県ひたちなか市を本拠地とするV.LEAGUE DIVISION1所属の女子プロバレーボールチーム「日立Astemoリヴァーレ」とオフィシャルサプライヤー契約を締結いたしました。オフィシャルグッズのプロデュースや、トップチームの移動着として当社ブランド「niko and ...」のオリジナルレーベル「NUMERALS(ヌメラルズ)」のウェアの提供など、ファッション企業ならではのサポートでチームを応援します。







アダストリアグループでは、サステナビリティの重点テーマの1つに「地域と成長する」を掲げており、創業地・茨城県を拠点とするBリーグ所属のプロバスケットボールチーム「茨城ロボッツ」や、J2リーグ所属のプロサッカーチーム「水戸ホーリーホック」のスポンサーを務め、公式グッズのプロデュースや売場の監修などファッション企業ならではのノウハウを活かしてチームを応援しています。

また、2023年からはBリーグオフィシャルサプライヤーとしてレフェリーウェアのプロデュースを行うなど、ファッションの力でスポーツシーンを盛り上げるさまざまな活動を広げています。



今回、新たにオフィシャルサプライヤー契約を結んだ女子プロバレーボールチーム「日立Astemoリヴァーレ」は、茨城県ひたちなか市を本拠地とし、ワールドカップでの健闘も記憶に新しい2023年度女子日本代表チームに3名が選出されるなど、今後のさらなる活躍が期待されるチームです。



アダストリアでは、10月に開幕する2023-24シーズンに合わせて、オフィシャルグッズをプロデュース。日立Astemoリヴァーレの選手の皆さまにファッションモデルとして、アダストリアグループが展開する「FOREVER21」のお洋服とのコーディネートで、オフィシャルグッズを華やかに着こなしていただきました。コート上とは一味違った選手の皆さまの表情にもご注目ください。アダストリアがプロデュースしたオフィシャルグッズは、10月28日(土)より、日立Astemoリヴァーレの試合会場にて発売いたします。

また、トップチームの移動着として「niko and ...」のオリジナルレーベル「NUMERALS」のウェアを提供いたします。



スポーツシーンをファッションの力で盛り上げることでチームとファンのエンゲージメントを高め、創業地・茨城にまたひとつ新たな“グッドコミュニティ”を創出することを目指してまいります。



ADASTRIA×Hitachi Astemo RIVALE オフィシャルグッズ





発売日:10月28日(土)2023−24 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN レギュラーラウンド

販売場所 :川崎市とどろきアリーナ 日立Astemoリヴァーレグッズ売場

開場時間 :11:30

以降、日立Astemoリヴァーレの試合会場内、グッズ売場にて販売いたします。(一部アウェイ会場を除く)



















<商品詳細>

・RIVALE半袖プリントTシャツ ¥3,600(税込)

カラー:ホワイト サイズ:S~XL

90~00年代のデザインブックやライブハウスのフライヤーなどによく見られた、ドット印刷のにじみを表現したデザインロゴで、人気のY2Kやストリートファッションのエッセンスを取り入れました。アダストリアの独自機能開発素材「AST」を使用し、速乾性・吸水性・伸縮性にも優れています。



・RIVALE長袖プリントTシャツ ¥4,200(税込)

カラー:ブラック サイズ:S~XL

チームマスコットからインスピレーションを受けた白うさぎのグラフィックを、バックプリントに大胆に配したスポーティなデザインです。アダストリアの独自機能開発素材「AST」を使用し、速乾性・吸水性・伸縮性にも優れています。





・RIVALEロゴキャップ ¥2,800(税込)

カラー:ネイビー・ベージュ サイズ:フリーサイズ

カレッジ風ロゴをセリフ体フォントの刺繍で大人っぽい印象に仕上げました。





・RIVALEミニショルダー ¥3,300(税込)

カラー:ブラック・レッド

キャップとおそろいのカレッジ風ロゴを入れたショルダーバッグ。試合観戦にもおでかけにも丁度いいミニサイズです。





トップチームの移動着にNUMERALSウェアを提供





集中したい試合前後の移動時間にも気分が上がるよう、ツヤ感のあるブラックでスタイリッシュなシルエットに仕上げました。アウェイでの試合の移動時に着用予定です。









■日立Astemoリヴァーレについて





日立Astemoリヴァーレは1980年に発足された女子バレーボールチームです。

茨城県ひたちなか市を拠点とし、国内最高峰のバレーボールリーグのV.LEAGUE

DIVISION1に所属しており、

2015/16V・プレミアリーグ(V.LEAGUE DIVISION1)においては創部初のファイナル進出をしたが惜しくも準優勝。

2023‐24シーズンも初のタイトル獲得に向けて、

「Rise as ONE‐すべては勝つために‐」をスローガンに掲げ、活動をしています。





■アダストリア・ライフスタイル・クリエイションについて



アダストリアの持つ多様なノウハウやリソースを活かし、企業さまと一緒に新たなビジネスを生み出し、様々なワクワクをつくるプロデュース集団です。アダストリアグループブランドとのコラボレーションや、企業さまの事業支援など、「なんかできない?」というざっくりとした相談からお聞きします。

<URL> http://alc.adastria.co.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/adastria_lifestyle_creation/





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/17-20:46)