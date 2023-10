[株式会社アダストリア]

地域住民参加型のプロ選手との交流会を10月18日(水)に開催さらに22日(日)開催予定となるプロスポーツチームのゲームスポンサーに就任



株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)は、水戸市と茨城ロボッツ、水戸ホーリーホックが2019年より取り組んでいる「MITO BLUE PRIDE(ミトブループライド)」に4者目の仲間として初めて参加いたします。10月18日(水)に水戸駅にて、駅前をブルーに染めるイベントを開催いたします。また10月22日(日)には、協賛する茨城ロボッツ、水戸ホーリーホックのゲームスポンサーを務め、ファッションの力で地元のスポーツカルチャーを盛り上げます。







■「MITO BLUE PRIDE2023 with ADASTRIA」参加への背景

アダストリアは創業の地である茨城県水戸市のみなさまに支えられ、2023年10月に創業70周年を迎えます。当社では、サステナビリティの重点テーマの1つに「地域と成長する」を掲げています。これまでに、水戸管弦楽団や水戸芸術館への支援、地域イベントでのワークショップ開催、地元のプロスポーツチーム「茨城ロボッツ(B.LEAGUE所属のプロバスケットチーム)」と「水戸ホーリーホック(J2リーグ所属のプロサッカーチーム)」のスポンサーを務めるなど創業の地である水戸の発展と活性化に、地元のみなさまと一緒に取り組んでまいりました。



このたび、水戸市と茨城ロボッツ、水戸ホーリーホックが2019年より取り組んでいる「MITO BLUE PRIDE」の水戸市民にプロスポーツへ興味をもってもらう目的に共感し、アダストリアが4者目の仲間入りをし、水戸市を盛りあげることになりました。アダストリアは本企画を通じ、水戸の魅力をより多くの方に知っていただくことを目指して地元地域・企業、スポーツチームやお客さまをつなぎ、ファッションの力でグッドコミニュティの場を創出します。



■「MITO BLUE PRIDE2023 with ADSTRIA」概要

1. スタンプを集めて、ここでしか手に入らないオリジナルグッズを手に入れよう!



MITO BLUE PRIDEをより多くの方に知っていただくため、水戸駅周辺にて「MITO BLUE PRIDE 2023 with ADASTRIA スタンプラリー」を実施します。期間中に水戸駅周辺の施設内に配置されたスタンプを集めると、10月18日(水)のイベントにて小学生以下を対象に、先着順で当社よりブルーのボーダーTシャツにロボスケとホーリーくんの圧着プリントを施したオリジナルTシャツを10名さま、またアダストリアがデザインしたオリジナル下敷きを100名さまにプレゼントします。さらに、10月22日(日)に開催される茨城ロボッツと水戸ホーリーホックでの試合会場でもご観戦いただいた方には先着順で同デザインの下敷きを配布予定です。





開催期間:2023年10月7日(土)~10月20日(金)

スタンプラリー対象スポット:・水戸市/水戸観光案内所(茨城県水戸市宮町1-1-1 JR水戸駅構内)

・茨城ロボッツ/エクセルみなみ 3階

・水戸ホーリーホック/オフィシャルグッズショップ(水戸駅北口マイムビル2階 AREA310施設内(水戸市宮町1-2-4)

・アダストリア/LOWRYS FARM 水戸エクセル店前(茨城県水戸市 宮町1-1-1水戸エクセル2F)









1. 週末のホームゲームを盛り上げるスペシャルトーク&ライブイベント





実施日:2023年10月18日(水)16:00~18:00

開催場所:水戸駅南口ペデストリアンデッキ ※雨天時は北口ペデストリアンデッキにて実施

イベント内容:<全体スケジュール>

16:00~水戸市と3社マスコットキャラクターによるオリジナルアイテム配布開始(※無くなり次第終了)

16:20~オリジナルソングお披露目ライブ(水戸ホーリーホック応援ソングライター宇宙まお)

17:00~トークショー (水戸市長 高橋様/茨城ロボッツ社長 西村様/水戸ホーリーホック社長 小島様)

17:30~個別取材(水戸市長 高橋様/茨城ロボッツ社長 西村様/水戸ホーリーホック社長 小島様)

※水戸市長への個別取材に関しましてはトークショー終了後(17:30 を予定)から17:45 までに限り取材対応可能です。

17:30~プレゼント交換会 (茨城ロボッツキャプテン 平尾選手/水戸ホーリーホック 村田選手)

※選手はコンディション等の都合で変更する場合がございます。









2. バスケもサッカーも楽しんで、アダストリアプロデュースのオリジナルグッズをGETしよう!



ファッションの力で地元のスポーツカルチャーを盛り上げるため、MITO BLUE PRIDE期間中に競技の垣根を超え両チームのゲームスポンサーをアダストリアが務めます。各試合会場では、アダストリアオリジナルのグッズ配布やハーフタイムで茨城ロボッツダンスチーム「RDT」と、水戸ホーリーホックの応援ソングライター「宇宙 まお」の特別コラボ企画を予定しています。



<茨城ロボッツ>







冠呼称:アダストリアpresents 茨城ロボッツ vs 大阪エヴェッサ戦

日時:10月21日(土)・22日(日)

対戦:大阪エヴェッサ

場所:アダストリアみとアリーナ 〒310-0034 茨城県水戸市緑町2丁目3−10

来場者

プレゼント:

【produce by ADASTRIAオリジナルアクリルキーホルダー・インサートシートを先着4,500名様プレゼント】

10月22日(日)の試合にご来場いただいた4500名へ、アダストリアの創業70周年を記念して誕生したキャラクター「Aモン」と、茨城ロボッツのマスコットキャラクター「ロボスケ」をデザインしたオリジナルキーホルダーとインサートシートを配布します。昨シーズンの3月18日(土)・19日(日)に開催された広島ドラゴンフライズ戦で配布し、お客さまからご好評をいただいた「オリジナルスマホショルダーproduce by ADASTRIA」と組み合わせて使用することができます。



<水戸ホーリーホック>



冠呼称:アダストリア サンクスマッチ

日時:10月22日(日)

対戦:ザスパクサツ群馬

場所:ケーズデンキスタジアム 〒310-0914 茨城県水戸市小吹町 2058-1

来場者プレゼント:【produce by ADASTRIA オリジナルスマホショルダーを、 先着3,000名さまにプレゼント】

アダストリアの創業70周年を記念して誕生したキャラクター「Aモン」と、水戸ホーリーホックのマスコットキャラクター「ホーリーくん」をデザインしたオリジナルスマホショルダーを、Tポイントメインゲート・バックゲートにて配布します。







■MITO BLUE PRIDEについて

茨城ロボッツ×水戸ホーリーホック×水戸市の3者連携による共同スポーツイベント「MITO BLUE PRIDE」

水戸市にはブルーをチームカラーにする茨城ロボッツと水戸ホーリーホックの2つのプロスポーツクラブがあり、年中通じて日頃からトップレベルのバスケットボールとサッカーの試合が楽しめます。この恵まれた環境や2つのスポーツの相乗効果によって街を盛り上げようと「MITO BLUE PRIDE」は2019年から継続的に開催されています。本イベントでは両クラブ社長、市長によるトークショーやプロ選手と地域住民との交流など、スポーツを通して水戸のまちを盛り上げる取り組みを行っております。



■茨城ロボッツについて



「B.LEAGUE」(B1) 所属の水戸市・つくば市を中心に茨城県をホームタウンとする男子プロバスケットボールチーム。クラブの名称は、クラブ発祥の地つくば市が「ロボットの街」を推進していることから、「ロボッツ」と命名されました。2016年にアダストリアとスポンサー契約を結び、2017-18シーズンよりアダストリアがユニフォームスポンサーを務めます。今シーズンはB1リーグ2年目、新戦力も加わり厳しいリーグ戦を戦って参ります。

公式WEBサイト:https://www.ibarakirobots.win/

公式Instagram:https://www.instagram.com/ibarakirobots/

公式X:https://twitter.com/ibarakirobots



■水戸ホーリーホック について



茨城県水戸市を始めとする9市町村をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)に加盟するプロサッカークラブ。1994年にFC水戸として創立し、2000年よりJリーグへ加盟。

ホームスタジアムはケーズデンキスタジアム水戸。クラブ名の「ホーリーホック(hollyhock)」は英語で「葵(あおい)」を意味し、水戸藩家紋の「葵」から引用したことが由来となっている。

公式サイト:http://www.mito-hollyhock.net

公式Instagram:https://www.instagram.com/mito.hollyhock.official/

公式X:https://twitter.com/hollyhock_staff



■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/







































































































































