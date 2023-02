[株式会社エクシング]

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、カバー株式会社が運営するVTuberグループ「ホロライブプロダクション」が、3月18日(土)から幕張メッセで開催するライブ「hololive 4th fes. Our Bright Parade」とのコラボレーション企画を続々展開します。全国のカラオケルームでhololive IDOL PROJECT 1st Live.『Bloom,』から厳選した映像を無料配信するほか、コラボドリンクの展開や、プレゼントが当たるキャンペーンなど、多岐に渡る企画をお楽しみください。







■4th fes.参戦前の予習に!hololive IDOL PROJECT 1st Live.『Bloom,』 の感動がカラオケルームで蘇る!

カラオケルームで多彩な映像を観て楽しめるJOYSOUNDのサービス「みるハコ」では、3月1日(水)から、対象機種「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケルームにて、2021年冬に開催された「hololive IDOL PROJECT 1st Live.『Bloom,』」から厳選されたライブ映像10曲を無料配信!(別途室料)

ホロライブ初・全曲オリジナル楽曲で披露された本ライブ。仲間と一緒にペンライトを片手に、カラオケならではの音と映像でライブさながらの臨場感をご堪能ください。



■オリジナルコースター(全51種)が特典として手に入るコラボドリンクが登場!





全国の対象カラオケ店舗では、「hololive 4th fes. Our Bright Parade」の各公演をイメージしたオリジナルコラボドリンク(全3種)を展開!第1弾の3月15日(水)から4月20日(木)までの期間中は全25種、第2弾の4月21日(金)から5月28日(日)までの期間中は全26種のオリジナルコースターを、1点のご注文につき1枚、特典としてプレゼントします。



■歌ってチャレンジ!豪華プレゼントが当たるカラオケキャンペーンも開催予定!

3月15日(水)から、全国のカラオケ店舗で歌って参加できる企画「hololive 4th fes. Our Bright Parade × JOYSOUND カラオケキャンペーン」を開催します。参加方法など、詳細は後日発表予定です。



■出演タレントの店頭大パネル、のぼりが登場

全国のカラオケ店では、出演タレントの店頭大パネルやのぼりがお出迎え!お店で見つけた店頭大パネルやのぼり、コラボドリンクの写真をSNSに投稿して、一緒にコラボレーションを盛り上げよう!



盛りだくさんの内容でお届けする企画の全貌は、特設ページをご覧ください!



▽「hololive 4th fes. Our Bright Parade × JOYSOUND コラボレーション特設ページ

https://miruhaco.jp/hololive4thfes/



この機会をお見逃しなく、「hololive 4th fes. Our Bright Parade」とJOYSOUNDのコラボレーションをお楽しみください。



= 「hololive IDOL PROJECT 1st Live.『Bloom,』」 みるハコダイジェスト 配信概要 =



◆対象機種・店舗:「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆配信期間:2023年3月1日(水) ~ 2023年3月27日(月)

◆配信コンテンツ: 「hololive IDOL PROJECT 1st Live.『Bloom,』」 みるハコダイジェスト

◆料金:無料 ※別途室料

◆再生時間:43分

▽視聴方法など詳細はこちら: https://miruhaco.jp/archives/item2/812896/



【関連情報】

▼「みるハコ」とは?

歌うだけでなく、観て楽しめる多彩なジャンルの映像コンテンツを配信することで、カラオケルームに新たなエンタテインメント空間としての価値を創出するJOYSOUNDの新サービス「みるハコ」は、身近な生活圏にあるカラオケボックスで、大音量・高音質のライブ映像を、少人数でもお楽しみいただける「新しい生活様式」に対応したサービスです。

https://miruhaco.jp/



ホロライブプロダクションとは





「ホロライブプロダクション」は、カバー株式会社のシステムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活

動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代のバーチャルタレントが所属する事務所であり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブプロダクション公式サイト:https://www.hololive.tv/

・ホロライブプロダクション公式Twitter:https://twitter.com/hololivetv



