毎号、実用的でユニークな付録が話題になるビジネストレンドマガジン「DIME」。12月15日(木)に発売される2・3月合併号には、いろいろな使い方を楽しめるインテリア雑貨「LEDアクリルメモボード」が特別付録として付いてくる。



この「LEDアクリルメモボード」は、20cm×20cmの透明なアクリルパネルに、同梱される白いペンで文字やイラストを描き込んで、台座となるウッドベースにセットすると、LEDライトによって、描いたイラストや文字をライトアップできるというもの。ウッドベースに内蔵されたLEDライトは7色に切り替え可能で、さまざまな色で楽しめる。







20cm×20cmというサイズ感なので、文字だけでなく、表、グラフ、図などはもちろん、好きなイラストや絵を描けるようになっている。ちなみに、描いた文字やイラストは同梱されている布できれいに拭き取って簡単に消すことができるので、何度でも書き直し可能。





また、好きな写真やイラストをアクリルパネルの下に敷いてトレースすれば、簡単にイラスト化することもできる。





愛犬や愛猫の写真をトレースするとこんな感じに!



■使い方はいろいろ!ちょっとしたインテリアとしても楽しめる!!



デスクトップでカレンダーやTo Doリストとして使うこともできるし、家族が集うリビングやダイニングに置いて伝言板として使ったり、お店のテーブルやカウンターに置けばメニューボードとして使うこともできる。



家庭や職場での連絡用にも使える。





季節に合わせて、部屋のインテリアとして使うこともできる。





家族間のメッセージボードとして活用することも。パパも大喜び!?





バーやレストランでメニューボードや特別メニューの告知に活用することもできる!





■フィギュアやプラモデルのディスプレイとしても使える!



プラモデルやフィギュア、おもちゃなどのディスプレイとして、このLEDアクリルメモボードを活用する人も多いだろう。大切な家族やペットの似顔絵やイラストを描くのも楽しい。ライトは7色で切り替えられるので印象も変えられるのだ。



ちなみに、大人気キャラクター・ちいかわのイラストを描いてみると・・・







こんな感じに!好きなキャラクターを毎日、描き続けて違った表情を楽しむこともできる。





■推し活で収集した写真やアクリルスタンドのディスプレイスタントに!



さらに、推しのアクリルスタンドを重ねて、吹き出しを書き込むという使い方も。





アニメ好きな人がイラストを上手に描くと、まるでオフィシャルグッズ並みのクオリティーに。





LEDライトの色は7色なので、曜日ごとに色を順に変えていくという方法も考えられる。



慌ただしい年末シーズンに突入しているが、家族や職場の同僚とのコミュニケーションを高めるために、推し活や趣味を盛り上げるために、このおしゃれな「LEDアクリルメモボード」を活用してみてはいかがだろう。



https://www.youtube.com/watch?v=tdUBdEWFOSc











DIME2・3月号

特別価格1280円(税込)

2022年12月15日発売

小学館

※電子版には付録は同梱されません。

DIME最新号の特集は「2022ヒット商品BEST100」と「仕事に役立つトレンド大予測2023」



■DIME SPECIAL 1

Yakult(ヤクルト)1000/Y1000、ちいかわ、チューナーレスTV、軽EV、BE:FIRST、VTuber and more!値上げ、超円安の2022年に爆売れしたモノ・コト・ヒトを全部見せます!

2022ヒット商品BEST100



■DIME SPECIAL 2

仕事に役立つ!トレンド大予測2023超保存版



■年末特別企画

2022 第35回 小学館DIMEトレンド大賞発表!



■ENTERTAINMENT HACKS

年末年始に見たい!地方局の番組傑作選



■BUSINESS HACKS

仕事を捨てる技術



■DIME CATALOG

進化形ボードゲーム20選



■短期集中連載

#教えて かなえ先生

話題のVTuber・犯罪学教室のかなえ先生の新連載!



■TREND WATCHING

・リーズナブルなのにリッチな気分で泊まれる四つ星ホテル

・映画ファンを魅了するインド映画旋風の舞台裏



■OTHER CONTENTS

・ヒャダインの温故知新アナリティクス

・小山薫堂のscenes

・宇賀なつみ 素顔のままで

・データウオッチング

・キーワードで読み解く社会学 Buzz Word

・DIME LOUNGE STORE

・客がホイホイやって来る飲食店作りの秘訣100ヶ条

・BOOK of month

・連載/ショートカット仕事術

・連載/沢しおんTOKYO2040

・連載/カーツさとうの酒と肴と男とサウナ

・連載/池森秀一の蕎麦ログ

・CAR of the DIME トヨタ『シエンタ』VS BMW『2シリーズ アクティブ ツアラー』



