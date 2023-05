[阪急阪神ホールディングス株式会社]

株式会社宝塚クリエイティブアーツ(兵庫県宝塚市、取締役社長 高(※1)田 健司)ではこのたび、宝塚歌劇 宙組東京宝塚劇場公演 アクション・ロマネスク『カジノ・ロワイヤル ~我が名はボンド~』2023年6月11日(日)13:30公演千秋楽を、世界200以上の国・地域へライブ配信することが決定いたしました。宝塚歌劇の公演を海外へライブ配信するのは、これが初めてとなります。





当ライブ配信は、動画配信プラットフォーム「Beyond LIVE」を通じて、英語、韓国語、中国語(繁体字)を含む8か国語の字幕に対応してお届けいたします。また、公演当日のライブ配信に加えて、時差のためにライブ配信をご視聴いただくことが難しい国や地域のお客様にもお楽しみいただけるよう、後日、リストリーミング配信(英語字幕のみ)も実施いたします。



詳細は以降をご覧ください。



【Webページ】 https://beyondlive.com/contents/241





実施概要





※Beyond LIVEでのライブ配信・リストリーミング配信は、著作権上の都合により『カジノ・ロワイヤル ~我が名はボンド~』本編のみとなります(サヨナラショー以降の配信はございません)



Beyond LIVEについて

Beyond LIVEは、2020年に韓国SM EntertainmentとJYP Entertainmentが共同でローンチしたグローバルコンサート配信プラットフォームです。これまで190以上の国・地域からのアクセス・会員登録があり、そのうち約80%が日本国外となっています。ウェブサイトとお問い合わせ(カスタマーサポート)は日本語・英語・韓国語に対応しており、チケット購入・配信視聴は200以上の国・地域から可能です。

Beyond LIVEサービスページ: https://beyondlive.com/



【お客様からのお問い合わせ先】

・当ライブ配信の購入・視聴に関して

Beyond LIVE https://beyondlive.com/mypage/inquiry

・その他のお問い合わせ

宝塚クリエイティブアーツ カスタマーセンター

TEL:0797-83-6000(日曜休 10:00~17:00)



(※1)高ははしごだか





株式会社宝塚クリエイティブアーツ https://www.tca-pictures.net/



リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/273f08d34e5f2ac71d732ece3ac2372e518014ee.pdf



発行元:阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/20-11:46)