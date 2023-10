[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

毎年完売するシュタイフとのコラボレーションクリスマスケーキ



ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町(所在地:東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人:芝田尚子)は、シュタイフとコラボレーションしたクリスマスケーキ「Christmas Wish from Steiff Santa」のご予約を2023年10月10日(火)より開始いたします。







ドイツで140年以上の歴史を誇るテディベアのトップブランド“シュタイフ”。長年にわたり、子どもたちに対する深い愛情と本物へのこだわりをつないできたシュタイフのテディベアは世界中で愛され続けています。



今年のクリスマスは“シュタイフサンタが笑顔を未来へつなぐ”をテーマに、家族や大切な方との幸せがいつまでも続きますようにという願いをクリスマスリースに込めた、シュタイフとのコラボレーションクリスマスケーキをご用意しました。クリスマスリースをイメージしたケーキは、ショコラ、ピスタチオ、オレンジ香る6段の生地にフランボワーズガナッシュやレモンの味わいをサンドしてピスタチオのバタークリームで願いを込めたリースを描き、クリスマスツリーのようにたくさんのベリーを飾りました。



まるで本物のようなチョコレートのテディベアには、ケーキを楽しみにしているみなさまと一緒にクリスマスを盛り上げようとサンタクロースの帽子をかぶせ、リボンを付けました。ご家族やご友人と笑顔で過ごす大切なクリスマスに、未来への願いを込めたクリスマスケーキをご提案いたします。





CHRISTMAS CAKE 2023

「Christmas Wish from Steiff Santa」



料 金:¥36,000 ※数量限定(ご予約制)

サイズ: ケーキ 高さ約18cm、直径約15cm

テディベア 高さ約16cm



「Christmas Wish from Steiff Santa」は、“シュタイフサンタが笑顔を未来へつなぐ”をテーマに、テディベアが家族や大切な人との幸せがいつまでも続きますようにと願いを込めてケーキにクリスマスリースを描きました。

テディベアには、シュタイフのアイコンである耳のタグを付け、まるで本物のようにパティシエがチョコレートで丁寧に作りました。ピスタチオのクリームでリースを描き、上部にはたっぷりとベリーを飾り雪がかかったようにデザインしております。



クリスマスケーキは、1段目と4段目にショコラ、2段目と5段目にピスタチオ、3段目と6段目にオレンジの生地を重ね、その間にショコラフランボワーズのガナッシュやレモン風味のバタークリームを塗り、相性の良いテイストを組み合わせております。長年愛され続けるシュタイフのテディベアと共に、大切な方との笑顔を未来へとつなぐクリスマスを演出いたします。





ご予約期間:2023年10月10日(火)~12月20日(水) ※お引き渡しの5日前までのご予約制

お渡し期間:2023年12月19日(火)~12月25日(月) 12:00NOON~7:00P.M.

お渡し場所:All-Day Dining OASIS GARDEN(36F)

ご予約・お問合せ:TEL.03-3234-1136(10:00A.M.~7:00P.M.)















※料金には、消費税が含まれております。

※完売になり次第販売を終了いたします。

※上記内容は、リリース時点(10月6日)の情報であり、営業内容や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。最新の情報はホテルのホームページをご覧ください。

※画像はイメージです。

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。





















