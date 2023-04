[株式会社マッシュホールディングス]

好評を受け、追加予約販売開始も、開始後まもなく完売!



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開する、デイリーウェアおよびヨガウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」は、「adidas Originals (アディダス オリジナルス)」との別注シューズ「Gazelle Indoor(ガゼル インドア)」を2023年4月20日(木)12:00よりオフィシャルオンラインストアおよびECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて発売し、販売開始わずか1時間で完売しました。また、好評を受け、同日に追加予約販売実施も開始後まもなくの完売となりました。(emmi公式ホームページ:http://emmi.jp/ )











販売開始わずか1時間で即完売





4月20日(木)12:00よりオフィシャルオンラインストアおよびECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて販売を開始したGazelle Indoorが販売開始1時間で即完売、また同日実施の予約販売においても予約開始後すぐに完売、当初の予想を上回る結果となりました。

店舗でも4月20日(木)より展開中で問い合わせ多数につき、早めの完売が見込まれます。



オンラインストアでの本商品における追加販売の予定は現状ございませんが、今後も継続的に魅力あるコラボレーションシューズを制作してまいります。





商品について





adidas Originals より60年代から現在まで、個性が詰まった定番シューズとして人気を博してきたガゼル インドアモデルを別注。毛足の短いスエードをベースに、象徴的なスリーストライプスには質感の異なるスエードをダークグリーンで配し、立体感のある仕上がりに。クラシックなガムラバーアウトソールは透明感のある素材で軽やかさをプラス。クリーンな配色に高級感漂う素材がクラシカルなモデルをさらに印象的に。



adidas Originals for emmiGazelle Indoor価格:13,200yenカラー:OWHTサイズ:22.5~28.5cm (0.5cm刻みで展開)









<Items>Cardigan 14,300yenTops 8,580yenSkirt 17,600yenPierced earrings 4,620yenNecklace 5,940yenShoes 13,200yen (adidas Originals for emmi) ※全て税込価格表記





【adidas Originals (アディダス オリジナルス)】について





adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブ な人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。https://shop.adidas.jp/





【emmi(エミ)】について







クリアモードをコンセプトにベーシック且つ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなヨガウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。【emmi 公式オンラインストア】http://emmi.jp/【Instagram】@emmi.jp<https://www.instagram.com/emmi.jp/>@emmiyoga_official<https://www.instagram.com/emmiyoga_official/>【SNEAKERS by emmi Twitter】https://mobile.twitter.com/Sneakersbyemmi



