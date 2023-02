[株式会社エクシング]

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、Dragon Ash初となるトリビュートアルバム『25 - A Tribute To Dragon Ash -』が、本日2月22日(水)にリリースされたことを記念して、直筆サイン入りオリジナルグッズが当たる「Dragon Ash×JOYSOUND コラボキャンペーン」をスタートします。









本キャンペーンに参加するには、「JOYSOUND MAX GO」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、「VOX」ほか、アルバムの収録曲を歌唱し、特設ページよりご応募ください。ご応募いただいた方の中から抽選で10名様に、Dragon Ash直筆サイン入りオリジナルグッズをプレゼントします。



今年、デビュー25周年のアニバーサリーイヤーを迎え、その活躍に注目が集まっているDragon Ash。この機会をお見逃しなく、JOYSOUNDとのコラボレーションをお楽しみください。



=== Dragon Ash×JOYSOUND コラボキャンペーン 概要 ===



◆実施期間:2023年2月22日(水)11:00 ~ 2023年3月31日(金)23:59



◆対象機種:JOYSOUND MAX GO/JOYSOUND MAX2/JOYSOUND MAX



◆参加方法:対象機種を導入の店舗で「うたスキ」(登録無料)にログインの上、課題曲を1曲以上歌唱し、特設ページの応募フォームから必要事項を記入することで、エントリー完了となります。



【課題曲】

天使ノロック/Public Garden/Fever/陽はまたのぼりくりかえす/Viva la revolution/百合の咲く場所で/Fantasista/crush the window/few lights till night/繋がりSUNSET/SOCIABLE DESTRUCTION/Walk with Dreams/Ode to Joy/VOX

※《本人映像》版も対象となります



◆プレゼント:Dragon Ash直筆サイン入りオリジナルグッズ…10名様



▽キャンペーン特設ページ:https://www.joysound.com/web/s/campaign/1279/index



