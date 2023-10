[株式会社アダストリア]

「ビンテージスポーティー」をテーマにニットやスタジャンを加えた秋冬コレクションを展開



株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、英国トラッドをベースにした日本生まれのブランド「POLO BCS(ポロ・ビーシーエス)」との第二弾コラボレーションアイテムを2023年10月6日(金)よりniko and ...の全国店舗と公式WEBストア .st(ドットエスティ)にて発売いたします。







1968年にスタートした「POLO BCS」は、英国トラッドをベースにした日本生まれのブランドです。流行に左右されず、長く愛せるものに価値を置く生き方「ブリティッシュ・カントリー・スピリッツ」に共感し、さらにレトロでビンテージ感あるスポーツストリートのテイストやデザインには、niko and ...と親和性があり、2023年春に第1弾コラボレーションアイテムを発売しました。前回のコラボが大変好評だったことから、第2弾コラボレーションが実現しました。

第2弾ではメンズアイテムが加わり、「ビンテージスポーティー」をテーマに「POLO BCS」のブリティッシュテイストを加えたユニセックスで楽しめる秋冬コレクションとなりました。

ウィメンズコレクションは、第1弾で好評だったハーフZIPプルオーバーやスウェットパンツ、ロンTをビンテージ感が強いルーズシルエットなどを遊び心あるデザインにアップデートし、スタジャンやチェックスカート、カーディガンなど季節感溢れるアイテムを新たに展開します。今回のコラボレーションのためにデザインしたオリジナルのタータンチェック柄を使用したチェックスカートとキャップにも注目です。

今回、新たに登場するメンズコレクションは、トレンドのハーフZIPプルオーバーやフリースジャケット、定番アイテムであるニットの3アイテムで、「POLO BCS」のクラシカルさにniko and ...らしい配色デザインを加えたスポーティなラインアップです。

第1弾より更にバージョンアップした第2弾秋冬コレクションをぜひお楽しみください。



■niko and ... ×「POLO BCS」第二弾コラボレーション概要

発売日時 :2023年10月6日(金)10時

展開店舗 :niko and ...国内全店舗、公式WEBストア .st(ドットエスティ)店舗

ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

特設サイト:https://www.dot-st.com/nikoand/cp/202310product_polo



■商品詳細(税込)

※一部アイテム抜粋

・POLO BCS/襟付きチュニックプルオーバー 7,150円

カラー:オフホワイト/ブルー/ネイビー

サイズ:FREE(ウィメンズ)







・POLO BCS/ハーフZIPスウェット 6,600円

カラー:グレー/レッド/オートミール/ブルー/ネイビー

サイズ:M/L





・POLO BCS /ケーブルVカーディガン 7,700円

カラー:レッド/アイボリー/ネイビー

サイズ:FREE(ウィメンズ)









・POLO BCS /スタジャン 9,900円

カラー:ベージュ/ネイビー

サイズ: M/L



・POLO BCS /チェックプリーツスカート 7,150円

カラー:チャコール /ネイビー

サイズ: M/L





・POLO BCS /アソートキャップ 4,400円

カラー:アイボリー/ネイビー/チェックチャコール/チェックネイビー

サイズ:FREE(ユニセックス)





・POLO BCS /切り替えハーフZIPプルオーバー 7,700円

カラー:オフホワイト/ベージュ/パープル

サイズ: M/L





・POLO BCS /ニットプルオーバー 7,700円

カラー:オフホワイト/ネイビー

サイズ: M/L





■POLO BCS(ポロ・ビーシーエス)について



「POLO British Country Spirit」(POLO BCS)は、ポロ競技の精神と英国トラッドをベースにした日本生まれのブランドして1968年にスタートしました。

「人々の生活をもっと楽しく、ハッピーで充実したものに」をテーマに、英国と日本で共通する“良いモノを長く大事にする精神”を大切にしながら、英国人が日頃からオンの都市生活とオフのカントリーライフを謳歌するようなライフスタイルを通して、新しいポロ・ファッションの提案をしています。

<公式ブランドサイト>https://www.polo.co.jp/





■niko and ...について



niko and ... は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国142店舗展開(2023年8月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ) > https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp

<Instagram>https://www.instagram.com/nikoand_official/





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/



