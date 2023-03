[吉本興業株式会社]





関西演劇祭 in Tokyo



2019年より、さまざまな形で“つながる”をテーマに毎年大阪で開催している「関西演劇祭」が、昨年に引き続き東京の地で2回目となる「関西演劇祭 in TOKYO」をプロデュースし、東京・新宿シアタートップスにて、明日2023年3月21日(火)からスタートいたします。

今回の公演には、最優秀作品に贈られる「MVO」 (Most Valuable Opus)に輝いた「激団リジョロ」が出演するほか、話題となった人気・実力のある大阪と東京の劇団が計6劇団出演致します。

開催を通じて、関西演劇祭in Tokyoは、“つながる”をテーマに、

劇団・お客様やスタッフなど、参加するすべての人がさまざまな形で“つながる”場を提供して参ります。

チケットはFANYをはじめ、各プレイガイドで発売中。

また、明日3月21日(火)より、2023年11月に開催を予定している関西演劇祭2023の参加劇団を募集致します。

締切は5月8日(月)。詳細は関西演劇祭公式HPをご確認ください( https://kansai-engekisai.com)。





【関西演劇祭 in Tokyo】 概要





日 程:3月21日(火祝) ~26日(日)



場 所:東京・新宿シアタートップス

(東京都新宿区新宿3丁目20−8 WaMall TOPS HOUSE 4階 )



参加劇団:

◆かのうとおっさん(大阪)

2022年:ベスト脚本賞、演出賞、ベストアクター賞

◆劇団不労社(大阪)

2021年:ベスト演出賞、アクター賞

◆激団リジョロ(東京)

2022年: MVO(Most Valuable Opus) 、脚本賞、演出賞

◆幻灯劇場(京都)

2019年:アクトレス賞 2022年:脚本賞

◆ラビット番長(東京)

2022年:アクター賞

◆RE:MAKE(大阪)

2022年:観客賞、アクター賞



チケット:前売5,500円 当日6,000円

一般発売中



【スケジュール】

・3/21(火) 1.14:00開演 RE:MAKE/激団リジョロ

2.17:30開演 RE:MAKE/激団リジョロ

・3/22(水) 1.14:00開演 RE:MAKE/激団リジョロ

・3/23(木) 1.18:30開演 劇団不労社/ラビット番長

・3/24(金) 1.14:00開演 劇団不労社/ラビット番長

・3/25(土) 1.11:00開演 劇団不労社/ラビット番長

2.14:30開演 かのうとおっさん/幻灯劇場

3.18:00開演 かのうとおっさん/幻灯劇場

・3/26(日) 1.13:00開演 かのうとおっさん/幻灯劇場





【FANYチケット】

WEB:https://yoshimoto.funity.jp/r/kansai-engekisai-tokyo/



【チケットぴあ】 Pコード:517-653

WEB:https://w.pia.jp/t/kansai-engekisai-tokyo/



【イープラス】

WEB:https://eplus.jp/kansai-engekisai-tokyo/



【カンフェティ】

WEB:https://www.confetti-web.com/kansai-engekisai-tokyo/

電話予約:0120-240-540(平日10:00~18:00)



▼お問合せ

FANYチケット問合せダイヤル TEL:0570-550-100(10時~19時/年中無休)





【関西演劇祭2023 参加劇団募集要項】







◆実施日程

2023年11月 ※日程は確定次第発表いたします

・各劇団3ステージ

・全15公演開催、1公演は2劇団のステージ+ティーチインで合わせて2時間20分の公演となります。

・本番以外の調整時間は、場当り60分、ゲネプロ1回、本番前確認10分ずつとなります。



◆参加内容

・演劇作品の上演(45分) ※45分を超えると減点対象となる可能性があります

・新作旧作は問いませんが脚本はオリジナル作品、選曲はフリー音源、著作権クリア必須

【旧作】作品の過去映像の提出

【新作】内容のわかるプロットの提出

・出演予定キャスト(所属・年齢)の提出



◆会場

COOL JAPAN PARK OSAKA SS ホール(大阪府大阪市中央区大阪城3-6)



◆応募関連



応募締切

第1次締切:4月9日(日) ※応募多数の場合は1次で締め切る場合があります

第2次締切:5月8日(月)



出場枠

10劇団を想定、全国から参加を募集いたします。



応募条件

・演劇作品であること。 劇団(カンパニー)として活動実績があること。個人での参加は出来ません。

・演劇を続けていきたい、実力次第でメジャーになりたい、積極的に宣伝協力していただける団体を広く募集します。



技術関係

舞台美術(素舞台)、音響、照明については共通仕込。リクエストについては交渉可。

・舞台道具、小道具、衣装について・・・劇団側で準備お願いします。

・オペレーター・・・音響照明オペレーターは事務局で準備いたします。

ただし、きっかけの多い場合はオペレーター手配をお願いします。

・5分ほどで入替ができる舞台美術でお願いします。

・映像オペレーション(使用の場合)やセット転換は各劇団でお願いします。



チケット販売について

・チケット販売は事前発券 「FANYチケット」「チケットぴあ」「イープラス」「カンフェティ」の予定です。

・各劇団で販売された売上金額から最大20%のキャッシュバックあり。







◆各賞

MVO(Most Valuable Opus)

脚本賞

演出賞

俳優賞

審查員特別賞

観客賞



◆応募方法

1 関西演劇祭HP応募フォームから必須事項を記入エントリー

2 脚本・映像の提出

旧作の場合:上演脚本と動画(YouTubeの限定公開・dropbox・ギガファイルなど)

新作の場合:上演予定作品の詳細プロット・過去の公演動画(劇団の代表作1作品)



◆本演劇祭の収録配信

本演劇祭の模様を撮影・収録いたします。

参加劇団は、これらの収録物が本演劇祭または参加劇団の宣伝等の目的で、インターネット配信されることを無償にて承諾するものとします。

なお、収録物のその他の利用については、利用条件を参加劇団との間で協議し決定するものとします。



◆制作スケジュール

選出後は月1回程度の企画ミーティングに出席して頂きます。



◆お問い合わせ

関西演劇祭実行委員会

info@kansai-engekisai.sakura.ne.jp



※詳細は関西演劇祭公式HPをご確認ください。

https://kansai-engekisai.com





関西演劇祭 とは



2019年よりスタートした、劇団と観客・クリエイターがつながる。

関西と世界がつながる。

参加するすべての人が、さまざまなカタチで “つながる” 演劇祭。



1.クリエイター、俳優など、新たな才能を関西から発信

2.有名無名を問わず厳選された10劇団が登場

3.観客や審査員からの質問に俳優やクリエイターがその場で答える公開ティーチイン

4.参加劇団には「関西演劇祭プロデュース公演」参加やマスコミ・エンタメ業界と”つなげる”橋渡し





『関西演劇祭2022』



【日程】

11月12日(土)~20日(日)

【場 所】

COOL JAPAN PARK OSAKA SSホール



【参加劇団】

かのうとおっさん、劇団イロモンスター、劇団なんば千日前、激団リジョロ、幻灯劇場

芝居処 華ヨタ、TAAC、Micro To Macro、ラビット番長、RE:MAKE



【受賞】

●MVO(Most Valuable Opus): 激団リジョロ

●ベスト脚本賞:嘉納みなこ(かのうとおっさん)

●ベスト演出賞:タカイアキフミ(TAAC)

●ベストアクター賞:北野秀氣(TAAC)、藤井愛希子(かのうとおっさん)

●審査員特別賞:うえだひろし(TAAC)

●観客賞:RE:MAKE



実行委員長:笠井信輔

フェスティバルディレクター:板尾創路

スペシャルサポーター:野上祥子、三島有紀子、山本敏彦

スーパーバイザー:西田シャトナー





『関西演劇祭2019』



【日程】 9月21(土)~29(日)

【場 所】 クールジャパンパーク大阪 SSホール

【参加劇団】

オパンポン創造社、コケコッコー、ザ・プラン9、中野劇団、夕暮れ社 弱男ユニット、幻灯劇場、

三等フランソワーズ、東洋企画、なりそこないプリンセス、遊劇舞台二月病

【受賞】

●ベスト脚本賞:野村尚平(コケコッコー) ●ベスト演出賞:野村尚平(コケコッコー)

●ベストアクター賞:川添公二(オパンポン創造社) ●ベストアクトレス賞:一瀬尚代(オパンポン創造社)

●審査員特別賞:夕暮れ社 弱男ユニット ●観客賞:コケコッコー

実行委員長:キムラ緑子

フェスティバル・ディレクター:板尾創路

スペシャルサポーター:西田シャトナー、行定勲、盆子原誠(NHK)、NTTぷらら プロデューサー



『関西演劇祭2020』

【日程】11月21(土)~29(日)

【場 所】クールジャパンパーク大阪 TTホール

【参加劇団】

Artist Unit イカスケ、安住の地、キミノアオハル、くによし組、劇団アンサングヒーロー、劇団 右脳爆発、

劇団The Timeless Letter×ラビット番長、劇団乱れ桜、ばぶれるりぐる、May

【受賞】

●MVO(Most Valuable Opus):May

●ベスト脚本賞:竹田モモコ(ばぶれるりぐる) ●ベスト演出賞:金哲義(May)

●ベストアクター賞:佐藤太一郎(劇団アンサングヒーロー)●ベストアクトレス賞:佐野あやめ(劇団乱れ桜)

●審査員特別賞:青木道弘(Aetist Unitイカスケ) ●観客賞:キミノアオハル

実行委員長:羽野晶紀

フェスティバル・ディレクター:板尾創路

スペシャルサポーター:西田シャトナー、行定勲、桜井賢(NHK)、NTTぷらら プロデューサー



『関西演劇祭2021』



【日程】11月20(土)~28(日)

【場 所】クールジャパンパーク大阪 SSホール

【参加劇団】

劇想からまわりえっちゃん、劇団不労社、劇団5454、劇団レトルト内閣、試験管ベビー、

創造Street project真夏の太陽ガールズ、メガネニカナウ、猟奇的ピンク、笑の内閣

【受賞】

●MVO(Most Valuable Opus):メガネニカナウ

●ベスト脚本賞:二朗松田(メガネニカナウ) ●ベスト演出賞:西田悠哉(劇団不労社)

●ベストアクター賞:寺井竜哉(メガネニカナウ)●ベストアクトレス賞:福冨宝(劇想からまわりえっちゃん)

●審査員特別賞: project真夏の太陽ガールズ ●観客賞:劇想からまわりえっちゃん

実行委員長:吉岡里帆

フェスティバル・ディレクター:板尾創路

スペシャルサポーター:西田シャトナー、行定勲、一色隆司(NHKエンタープライズ)



