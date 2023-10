[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

昨年大好評だったハロウィーンテラスがバージョンアップして登場!





株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドが運営するプリンスグランドリゾート箱根(神奈川県足柄下郡箱根町元箱根144、総支配人:宮地博篤)は、3 ホテル(ザ・プリンス 箱根芦ノ湖、箱根仙石原プリンスホテル、箱根湯の花プリンスホテル)と、箱根 駒ヶ岳ロープウェーの合同企画として、2023 年9 月29 日(金)~10 月31 日(火)までの期間限定宿泊プラン「秋の夜長のハロウィーンテラス in 箱根」を実施します。



秋の風物詩とも言える“ハロウィーン”。楽しくにぎやかなハロウィーンだけでなく、都心から至近ながら非日常空間でお過ごしいただき、心もカラダも癒やされる旅をお届けします。プリンスグランドリゾート箱根ではこの秋、「秋の夜長のハロウィーンテラス in 箱根」を箱根の美しい自然と温泉に恵まれた3 つのホテルと駒ヶ岳山頂にご用意しました。

深呼吸をしながら森の香りや湖畔の風を感じ、目を閉じて、鳥のさえずりや虫の音に耳を傾けるなど、自然をまとうような体験は、心身に安らぎを与えてくれます。焚き火の炎やランタンのやさしい灯りを眺めながらゆったりとした時間を過ごす「秋の夜長のハロウィーン」を体感いただきます。駒ヶ岳山頂の満点の星が降り注ぐ幻想的な景色もおすすめです。また、それぞれのテラスではハロウィーン限定の特別メニューやカクテルなどもお楽しみいただけます。



■「秋の夜長のハロウィーンテラス in 箱根」企画概要

【実施期間】2023 年9 月29 日(金)~10 月31 日(火) ※施設ごとに実施内容や期間が異なります。

【実施内容】

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 「芦ノ湖 湖畔テラス」 ~自然に包まれた湖畔のラグジュアリーテラス~

箱根 駒ヶ岳ロープウェー 「駒ヶ岳 星降るテラス」 ~天空の星降るハロウィーンナイト~

箱根仙石原プリンスホテル 「仙石原 古城テラス」 ~古城のキャンドルハロウィーンナイト~

箱根湯の花プリンスホテル 「湯の花 大人の吞み処」 ~森に包まれたくつろぎの大人時間~



■「秋の夜長のハロウィーンテラス in 箱根」で期待できるヒーリング効果

温浴 :温泉に入浴することで、血行促進、自律神経の調整、リラックス効果など

森林浴 :樹木から放出されるフィトンチッドにより、自己免疫力を高める効果など

音浴 :水面が揺れる音、虫の音、風の音などによるストレス緩和や健康増進効果など

焚火/灯:心地よいゆらぎ「1/f ゆらぎ」により、リラックス効果や集中力を高める効果など

星浴 :星空を眺めることにより、目の筋肉のリラックス効果や安眠効果など

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 『芦ノ湖 湖畔テラス』

目の前に広がる芦ノ湖を眺めながら、揺れる焚き火の炎と、水面が揺れる音に耳を傾け湖畔で過ごすハロウィーン。

リクライニングチェアやラウンジソファに身を委ね、大自然に囲まれたラグジュアリーテラスで癒しの時間をお過ごしいただけます。ハロウィーンを盛り上げる、限定カクテルもお楽しみいただけます。







【営業日時】2023 年10 月1日(日)~10 月29 日(日)の土・日・祝日 4:30P.M.~6:30P.M.

【開催場所】ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 中庭

【限定商品】ハロウィーン限定ホットカクテル2 種

【宿泊プラン料金】1 室2 名さま利用時 1 名さま ¥29,800 より

※宿泊料金には1 泊室料、朝食、ハロウィーン限定カクテル1 杯、スウェーデントーチ、サービス料、

消費税が含まれております。

【お問合せ】ザ・プリンス 箱根芦ノ湖|〒250-0592 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根144 TEL:0460-83-1111



箱根 駒ヶ岳ロープウェー 『駒ヶ岳 星降るテラス』

富士山、芦ノ湖を眺めながらの絶景空中散歩を堪能できる駒ヶ岳山頂には、箱根屈指のパワースポット箱根神社の

奥宮である天空の社殿「箱根元宮」が鎮座。そんな駒ヶ岳山頂のウッドデッキエリアに誕生するハロウィーンテラスでは、標高1,356mからみるパノラマの夜景と満天の星を満喫できます。さらに限定のホットドリンクとランタンのサービスもご用意しております。





【営業日時】2023 年10 月1日(日)~29 日(日)の 土・日・祝日

上り5:00P.M.、5:20P.M.、5:40P.M. 下り 6:20P.M.、6:30P.M.、6:40P.M. ※悪天候時中止

【開催場所】駒ヶ岳山頂 ※ザ・プリンス 箱根芦ノ湖より、箱根 駒ヶ岳ロープウェー乗り場まで徒歩5 分

【宿泊プラン料金】1 室2 名さま利用時 1 名さま ¥29,600 より(ザ・プリンス 箱根芦ノ湖に宿泊)

※宿泊料金には1 泊室料、朝食、駒ヶ岳ロープウェー往復乗車券、ホットドリンク、宿泊者専用テラス席、

サービス料、消費税が含まれております。

【お問合せ】箱根 駒ヶ岳ロープウェー|〒250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根139 TEL:0460-83-1151(箱根園内)



箱根仙石原プリンスホテル 『仙石原 古城テラス』

中世ヨーロッパの古城を思わせる箱根仙石原プリンスホテル。箱根外輪山の雄大な自然を望むレストラン「グリル」の大きな窓にキャンドルやランタンのやさしい灯りが反射し、まるで絵画のような景色が広がります。ハロウィーン限定のアペタイザーやカクテルもご用意しております。







【営業日時】2023 年9 月30 日(土)~10 月29 日(日) 土・日祝 / 9:00P.M.~10:30P.M.(L.O.10:00P.M.)

【開催場所】レストラン「グリル」

【限定商品】ハロウィーン限定アペタイザー ¥2,000 / ハロウィーン限定カクテル各種 ¥1,400

※消費税込み、サービス料13%別



箱根仙石原プリンスホテル 『秋の夜長に大人のハロウィーン 1 日2 室限定』

今年は、さらにハロウィーン気分に浸れるようハロウィーンルームを1 日2 室限定でご用意いたしました。ハロ

ウィーンの魔法でいつもの雰囲気から一転、ジャック・オー・ランタンや秋を感じる紅葉で装飾されたフォトジ

ェニックなお部屋で、ハロウィーン小菓子やホットドリンクとともにお楽しみください。







【期間】:2023 年9 月29 日(金)~10/31 日(火) *1 日2 室限定

【料金】:1 室2 名さま利用時 1 名さま¥19,800 より

※料金には、1 泊室料、朝食 または 夕朝食、ハロウィーン小菓子&ホットドリンク、サービス料、消費税が含まれております。

【お問合せ】箱根仙石原プリンスホテル|〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246 TEL:0460-84-6111



箱根湯の花プリンスホテル 『湯の花 大人の吞み処』

箱根で一番星空に近い乳白色の温泉が自慢の箱根湯の花プリンスホテル。 ランタンで装飾し、落ち着いた雰囲気

の中庭が散策可能。ラウンジでは週末限定で、特製ドリンクをご提供し、お召しあがりいただきながら、くつろぎの大人時間を提供します。

【営業日】

9 月29 日(金)~10 月1 日(日)・10 月6 日(金)~10 月8 日(日)・10 月13 日(金)~10 月15 日(日)

10 月20 日(金)~10 月22 日(日)・10 月27 日(金)~10 月29 日(日)・10 月31 日(火)







【営業時間】8:30P.M.~10:00P.M.

【開催場所】ゲストラウンジ / 中庭遊歩道

【限定商品】ハロウィーンカクテル ¥1,200~

【お問合せ】箱根湯の花プリンスホテル|〒250-0523 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯93 TEL:0460-83-5111



※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等(当社の食材仕入先)に表示義務のある特

定原材料7 品目食物アレルギー(えび、かに、小麦、そば、乳、卵、落花生)のみとさせていただきます。特定原材料7 品目の対応をご希望のお客さま

は事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。

※上記内容はリリース時点(9 月26 日)の情報であり変更になる場合もございます。

※写真はイメージです。実際の内容と異なる場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/03-09:46)