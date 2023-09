[海と日本プロジェクト広報事務局]

2023年9月18日(月・祝) 高知市・愛宕中学校周辺



高知クリーンアッププロジェクト実行委員会は、9月18日(月・祝)に、高知市愛宕中学校のバスケットボール部とともに地域の清掃活動を行いました。この清掃活動は、秋の海ごみゼロウィークに合わせ、清掃を通じてごみ削減やポイ捨ての禁止などを呼びかけると共に、海の環境を守る大切さを改めて認識してもらうために開催したものです。この清掃活動は、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。









イベント概要





・開催概要 高知市の中学生が地域を清掃

・日程 2023年9月18日(月・祝)

・開催場所 高知市愛宕中学校の周辺

・参加人数 約40名

・協力団体 高知市愛宕中学校バスケットボール部



高知市愛宕中学校のバスケットボール部員が地域の清掃活動を行いました





高知県高知市の北部に位置する愛宕中学校。全校生徒491名と県内でも規模の大きい学校です。「生徒たち一人一人が主人公」を教育方針に掲げていて、学校の一員でもあり、地域社会の一員でもある生徒たち一人一人が、「自分には何ができるのか」を常に考え、自ら行動することを通じて、「自分を生かす」ことを大切にしているそうです。

今回の清掃活動は、その愛宕中学校のバスケットボール部員が中心となって行われました。生徒たちはグループに分かれて、校区内にある愛宕商店街や住宅街を歩き、ていねいにごみを拾い集めました。





お笑い芸人「ツーライス」もごみ拾いに参加!みんなで笑顔の清掃活動に





また、高知県で活動しているお笑い芸人「ツーライス」が、「自分で出したごみは自分で持ち帰ろう」「ポイ捨てや置き捨てを見かけたら拾いましょう」など、高知の海洋ごみゼロを目指す活動をPRしました。

住宅地を中心に行なった清掃活動でしたが、缶、ペットボトルの他にサンダルや傘、たばこの吸い殻やタバコの箱などがあり、想像以上にごみが多く集まりました。また、地元の住民の方々から、感謝の言葉をかけられ、参加した生徒たちは「すごくうれしかった。」と話していました。





<団体概要>

団体名称:高知クリーンアッププロジェクト実行委員会

活動内容:高知県民に対し「海洋ごみ」の問題について提議し、県民の学ぶ、体験する、発信するイベントおよび情報を発信し、ムーブメント化を図ることを目的とし、発足しました。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/







