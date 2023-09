[株式会社アダストリア]

2023年10月1日(日)より全国で展開する常設店20店舗で着用開始



株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、株式会社コーカス(沖縄県那覇市首里末吉町、代表取締役社長 緒方 教介)が展開する沖縄発スキンケアブランド「SuiSavon-首里石鹸-」の店頭スタッフが着用する新ユニフォームをリニューアルデザインいたしました。

沖縄発のスキンケアブランドとして、”世界のための沖縄になる”というビジョンを掲げる「SuiSavon-首里石鹸-」が求めるスタイリッシュなデザイン性、機能性を「niko and ...」がこれまでに培ったノウハウを活かし、ジェンダーレスで快適に着用できるユニフォームに落とし込みました。2023年10月1日(日)より「SuiSavon-首里石鹸-」の常設店20店舗(沖縄県内15店舗、東京1店舗、大阪2店舗、名古屋1店舗、福岡1店舗)にて着用を開始いたします。







アダストリアのBtoBプロデュース事業を手掛ける「ALC/アダストリア・ライフスタイル・クリエイション」は、30以上のアパレルブランドをマルチカテゴリー展開してきた経験と、幅広い世代との顧客接点を活かし、多くの企業と協業を行っています。その内容は、コラボアイテムの企画・販売から他業種の新規ビジネス支援まで多岐に渡ります。



今回「ALC」主導のもと、アダストリアの人気ブランド「niko and ...」が得意とするユニークなモノやコトを編集提案する強みを活かし、「SuiSavon-首里石鹸-」とコラボレーションして、実際に店舗で日々お客様と向き合うスタッフの意見も取り入れながら、新ユニフォームのオリジナルデザインと生産を行いました。



■新ユニフォーム概要

新ユニフォームのベースとなるセットアップのカラーには、「SuiSavon-首里石鹸-」の店内空間の落ち着いた黒とグリーンになじむ黒をセレクト。そこにハンドメイド石鹸から始まったブランドであることの象徴として、エプロンを組み合わせ、ものづくりにこだわるブランドの姿勢を表現しました。

トップスはゆったりとした身頃に、袖がカットオフタイプとバルーンタイプの2種類あるトレンド感のあるシルエットで、ボトムスはテーパードタイプのすっきりとしたデザインを採用しました。生地は厚みのあるストレッチ素材で動きやすさを重視しました。店舗ではお客様に商品を直接お試しいただける水場をご用意していることもあり、水を使う場面も想定した生地選びやデザインを検討し、機能性の高さと洗練されたデザインが両立したユニフォームとなりました。

また、家庭洗濯が出来るようにし、洗濯後もシワになりにくい素材を採用するなど、ユーザビリティの高さを追求し日々のメンテナンスの負担を軽減するようにいたしました。着用時に下着が見えないよう細部のつくりにこだわり、見た目とともに従業員からの愛着の沸くユニフォームに仕上がりました。





■新ユニフォームに込めた想い

株式会社コーカス 代表取締役社長 緒方教介

ユニフォームは、ブランドイメージや世界観を反映する大切な要素であると同時に、実際に着用するスタッフにとって着心地が良く誇りになれるモノでありたいと願いました。ブランドイメージを体現するユニフォームは清潔感のある居心地の良い空間づくりにも繋がると考えています。

「また来たくなる島。また来たくなるお店。また逢いたい人。」になるために。そう願いを込め、株式会社アダストリア様とコラボレーションし、私たちの在り方とスタイル、機能性に加え、ブランドバリューの最大化を叶える新ユニフォームが誕生いたしました。優しい香りに包まれた店内で沖縄の自然の恵みを詰め込んだ製品を取り揃え、新しいユニフォームに身を包んだスタッフがお待ちしております。



株式会社アダストリア アダストリア・ライフスタイル・クリエイション

初めてのオリジナルユニフォームのご依頼ということで、創業からの軌跡・将来のビジョンを伺いながら立案するとともに、スタッフの皆さんと意見交換を重ねて完成を目指しました。今回、働く皆さんご自身が仕事をする上でどうありたいか、仕事を通して何を表現していきたいかを考えるプロセスを大事にしたいというご依頼を頂戴し、私たちにとって、大変学びの多い機会となりました。

カジュアルファッション専門店チェーンの弊社が考えるユニフォームのコンセプトとして、「着ることで感性を磨くユニフォーム」を掲げています。首里石鹸様と同様、毎日店頭に立ってお客さまを迎える私たちも「またここで、あなたから買いたい」と思っていただけるよう、自分自身を磨き、セルフプロデュース力を培う努力をしております。身なりへの意識を高めることは、感性を磨くことにつながり、あらゆる質の向上に直結すると考えているからです。たくさんの共感のなかで、製作できたことを大変嬉しく思っております。





■SuiSavon-首里石鹸-について



SuiSavon-首里石鹸-は、「香りひろがる。記憶よみがえる。」をブランドコンセプトにした沖縄発スキンケアブランドです。沖縄の植物や果物をベースにして、香りや色、配合する原料に、とことん沖縄らしさを追求したものづくりをしています。私たちの原点である、彩り豊かな「ボタニカルハンドメイド洗顔石鹸」をはじめ、美容液が溢れる「エッセンスハンドクリーム」、沖縄の海底泥を配合した「琉球のホワイトマリンクレイ洗顔石鹸」など約150種類の商品を取り揃えています。沖縄にある素晴らしい自然物を知って欲しい。農家さんたちと一緒に歩み、沖縄県民だけではなく、県外の方々にも喜んでもらえる沖縄発世界ブランドを目指しています。

2016年に1号店をオープン。現在、沖縄県内に15店舗、沖縄県外には5店舗(東京1店舗、大阪2店舗、名古屋1店舗、福岡1店舗)の直営店を展開しています。

<URL> https://suisavon.jp/brandconcept/





■株式会社 コーカスについて



株式会社コーカス(代表取締役社長:緒方 教介)は、「世界のための沖縄になる」というビジョンのもと、沖縄の素材にこだわったスキンケアブランド「SuiSavon-首里石鹸-」の物販事業および顧客感動にこだわったコールセンター運営事業を展開しています。コーカスという社名は「コミュニケーション」と「サーカス」という2つの言葉から生まれました。サーカスのように創造を超える感動をコミュニケーションで生み出していく。そんな事業をつくりたいという意味を社名に込めています。

<本部所在地>〒903-0801 沖縄県那覇市首里末吉町4丁目6-6

<URL>https://corcus.co.jp/





■niko and ...について



niko and ... は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国142店舗展開(2023年8月時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ) > https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official





■アダストリア・ライフスタイル・クリエイションについて



アダストリアの持つ多様なノウハウやリソースを活かし、企業さまと一緒に新たなビジネスを生み出し、様々なワクワクをつくるプロデュース集団です。アダストリアグループブランドとのコラボレーションや、企業さまの事業支援など、「なんかできない?」というざっくりとした相談からお聞きします。

<URL> http://alc.adastria.co.jp





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/



