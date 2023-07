[楽天グループ株式会社]

「楽天市場」で人気のアウトドアグッズを展示し、オンラインで販売



URL: https://event.rakuten.co.jp/genre/outdoor/popup/

楽天グループ株式会社(以下「楽天」)は、運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」のOMO(注1)型ポップアップイベント「Outdoor Market “THE POP UP” by Rakuten」を「二子玉川ライズ スタジオ&ホール」において、2023年7月15日(土)と16日(日)に期間限定で開催します。それに先立ち、本イベントと連動した特設ページ「SPORTS and OUTDOOR DAY by Rakuten」を本日公開しました。







イベント「Outdoor Market “THE POP UP” by Rakuten」では、夏休みに向けて、「楽天市場」に出店するアウトドア関連商品を取り扱う8店舗がブースを設け、夏のレジャーで活躍する、アウトドアグッズ250商品以上を紹介します。お客様は、店頭に展示する二次元バーコードをスマートフォンで読み取ることで、「楽天市場」の各店舗の商品ページに遷移し、商品情報の詳細を確認したり、オンラインで商品を購入したりすることが可能です。また、テントの設営や最新アウトドアチェアの体験、キャンプで楽しめるグルメの試食などのアウトドアに関する体験コンテンツを楽しむこともできます。

「楽天市場」では、680万点超のスポーツ関連商品と、130万点超のアウトドア関連商品が販売されており、年々その需要が拡大傾向にあります。



特設ページ「SPORTS and OUTDOOR DAY by Rakuten」では、「楽天市場」でスポーツおよびアウトドア関連商品を販売する対象の33店舗の全商品約75万点以上の商品の購入時のポイント進呈率が、通常100円(税抜)につき1ポイントのところ、7月14日(金)から7月17日(月)の期間中は5倍(注2)となり、お得にお買い物を楽しむことができます。また、エントリーのうえ、期間中に対象商品を購入することで、プロゴルファーによるゴルフレッスンや大人気キャンプ場の非公開サイト宿泊権など、夏のレジャーをより楽しめる特別な体験を抽選でプレゼントします。



楽天は今後も、ユーザーに楽しいお買い物体験を提供してまいります。



(注1)Online Merges with Offlineの略。

(注2)進呈されるポイントのうち、一部は期間限定ポイントとなります。詳細は本特集ページをご確認ください。





■「Outdoor Market “THE POP UP” by Rakuten」概要

URL: https://event.rakuten.co.jp/genre/outdoor/popup/

場所: 二子玉川ライズ スタジオ&ホール(所在地: 東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ)

開催日時: 2023年7月15日(土)10:00~19:00、7月16日(日)10:00~17:00

概要: 「楽天市場」に出店するアウトドア関連商品を取り扱う8店舗がブースを設け、夏のレジャーで活躍する、アウトドアグッズ250商品以上を紹介します。お客様は、店頭に展示する二次元バーコードをスマートフォンで読み取ることで、「楽天市場」の各店舗の商品ページに遷移し、商品情報の詳細を確認したり、オンラインで商品を購入したりすることが可能です。また、テントの設営や最新アウトドアチェアの体験、キャンプで楽しめるグルメの試食などのアウトドアに関する体験コンテンツを楽しむこともできます。

入場料: 無料

出店店舗:

・デサンジャパン楽天市場店: https://www.rakuten.ne.jp/gold/daesangjapan/

・キューリグオンライン 楽天市場店: https://www.rakuten.ne.jp/gold/keurig/

・OneTigris Camping: https://www.rakuten.ne.jp/gold/onetigris/

・デイトナアウトドア: https://www.rakuten.co.jp/daytona-outdoor/

・山とアウトドアの店 山気分: https://www.rakuten.ne.jp/gold/e-lodge/

・ナチュラム 楽天市場支店: https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturum/

・ニッチ・エクスプレス: https://www.rakuten.ne.jp/gold/niche-express/

・TokyoCamp: https://www.rakuten.ne.jp/gold/tokyocamp/



■「SPORTS and OUTDOOR DAY by Rakuten」概要

URL: https://event.rakuten.co.jp/sports/sportsday/

期間: 2023年7月14日(金)10:00~7月17日(月)9:59

※7月5日(水)エントリー開始

概要: 事前にエントリーのうえ、対象のスポーツおよびアウトドア関連商品を購入すると、ポイント進呈率が最大で通常の5倍となり、ユーザーはお得にお買い物を楽しむことができます。また、エントリーのうえ対象商品を購入いただくことで、夏のレジャーをより楽しめる特別な体験を抽選でプレゼントします。



以 上



