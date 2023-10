[株式会社アダストリア]

~新生FOREVER 21世代のクリエイターを支援~



株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)の子会社・株式会社Gate Win(ゲートウィン)が展開する「FOREVER 21」は、若者の自由な発信を応援するため、モード学園の学生クリエイターを対象として、“色は視覚的に感情や感性、個を表現できる”「POWER OF COLOR」というテーマを元に、約150名の作品選考会を実施、新生FOREVER 21と親和性のある若い世代が、独自性を色で表現した作品が完成しました。最終選考3名の作品であるロンTを10月4日(水)から全国のFOREVER 21店舗、公式ECサイト .st(ドットエスティ) 【https://www.dot-st.com/forever21/】にて発売開始します。







■モード学園コラボの実施背景について

プロジェクトが始まったのは、今年4月。FOREVER 21世代の10代~20代でこれからの飛躍が期待される若いクリエイターの自由な発信やクリエイティブに可能性を感じ、ファッション感度の高い同世代の顧客に向けて新生FOREVER 21のブランドへの共感を募っていきたい思いから、コラボプロジェクトがスタートしました。ファッション・デザイン・美容の専門学校モード学園の学生クリエイターへ、グラフィックテーマである「POWER OF COLOR」を伝え、約3回の選考を経て、今年10月、最終選考に勝ち残った3名の作品が、満を持して商品化されます。各々の独自性はもちろん、テーマと作品の整合性や解釈がとても新鮮で、熱い想いが溢れた作品となっており、テーマであった「POWER OF COLOR」の元、FOREVER 21の世界観のWear No Filterが随所に現れています。



■商品詳細

1.「NEO HIPPY」

学生:有永紀花さん

コメント:ターゲットである現代の若者も共感する「ラブ&ピース」。

1980年代に流行したヒッピー風のイラストで、元気でポジティブにしたいというメッセージをデザインしました。





2.「フォエバースタイル」

学生:豊田新流さん

コメント:「服と共に楽しく生きる」をコンセプトに、若い人たちが楽しく着ることのできるお洋服をイメージして制作。FOREVER 21にちなんで、枠を裏表合わせて21個制作しています。





3.「理解」

学生:草地真唯さん

コメント:頭(脳)で他人を、心(心臓)で自分を理解する。

他人を心で理解することは難しいし、自分も誰かの他人であることを理解することは難しい。





各3種とも全てフリーサイズ、税込¥4,730



発売日時 :10月4日(水)

展開チャネル:店舗、公式WEBストア .st(ドットエスティ)、ZOZOTOWN

WEB STORE:https://www.dot-st.com/forever21/

Instagram :https://www.instagram.com/forever21_jp/



■新生「FOREVER 21」について

今年2月、約3年半ぶりに日本再上陸を果たした「FOREVER 21」は、公式WEBストア .st(ドットエスティ)での販売開始を皮切りに、ファッションカルチャーの中心・渋谷と横浜での期間限定ポップアップストアを開催し、一日平均1,300人が来場する盛況ぶりを記録しました。また、4月には再上陸後初となる常設第1号店を大阪・門真に、さらに関東初となる2号店目を船橋に、9月15日には3号店目となる横浜にオープンしました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001972.000001304.html



■モード学園について

専門学校 モード学園

東京・大阪・名古屋・パリにキャンパスを構え、ファッション・デザイン・ビジネスからインテリア、グラフィック、美容業界まで、ひとり1人の個性を見つけ伸ばし、即戦力となるプロを育成する専門学校です。学生の希望する業界のプロへと導く業界直結のカリキュラムで、16年連続※希望者就職率100%を達成。「就職」と「美容師の国家資格」を保証する2大保証制度『完全就職保証制度』『国家資格 合格保証制度』は自信の証明です。(※2007年度以降の実績です。)





■新生「FOREVER 21」のコミュニケーションテーマ『Wear No Filter』



「FOREVER 21」の新しい価値観を表明するコミュニケーションテーマは、『Wear No Filter』です。



''一人一人のリアルを、美化したり、ぼかしたりすることなく、着ることでむしろ、その人らしさが裸になっていく。そのままを映し出すこと。それらが最も魅力的だと信じる、「FOREVER 21」の合言葉。”





■FOREVER 21について



FOREVER 21は、ユニークなスタイルと自信を刺激する最新トレンドをすべての人に提供するファッション業界のリーダーです。顧客体験に新たな焦点を当て、魅力的な価値とダイナミックな店舗環境を備え、ハイスタイルのデザインとファッションのベーシックを提供します。世界で570以上の店舗とオンラインで展開し、ECとデジタルを駆使してアクセスの利便性を向上させながら、今日のファッショナブルな消費者に選ばれるブランドとしての地位を強化し続けています。

<URL> https://www.forever21.com/

<Instagram> https://instagram.com/forever21_jp/





■株式会社Gate Win(ゲートウィン)について



アダストリアグループにおけるライセンス事業のビジネスモデル構築を目指し2022年に設立したグループ子会社。

海外ブランドコンテンツの国内展開を行い、将来的にはアジア全域での事業展開を視野に入れています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号 渋谷ヒカリエ28階

<URL>https://www.gate-win.com/





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。



<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/



