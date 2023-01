[株式会社エクシング]

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツをお届けするサービス「みるハコ」に、YouTubeなどで動画投稿やライブ配信を中心に活動するVTuber グループ「ホロライブ」所属の「星街すいせい」のライブ映像が登場!本日から2月21日(火)までの期間中、『Hoshimachi Suisei 1st Solo Live "STELLAR into the GALAXY"』のスペシャルダイジェスト映像を無料配信!(別途室料)









さらに、本日東京ガーデンシアターで行われたばかりの『Hoshimachi Suisei 2nd Solo Live "Shout in Crisis"』の模様を、早くも全国のカラオケルームに配信することを決定しました。本映像は、2月22日(水)から3月26日(日)までの期間中、対象機種「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国の対象カラオケルームでお楽しみいただくことができ、チケットは1名あたり2,000円(税込・別途室料)。さらに、アクリルコースター付きチケットは、1名あたり3,000円(税込・別途グッズ送料・室料)、アクリルキーホルダー付きチケットは、1名あたり3,500円(税込・別途グッズ送料・室料)で、本日から「みるハコ」WEBサイト特設ページにて販売します。



▽詳細はこちら:https://miruhaco.jp/archives/item2/812643/



ホロライブの中でも屈指の歌唱力を有し、歌を武器に圧倒的な存在感を放つアイドルVTuber・星街すいせい。このたびの配信では、2ndソロライブ "Shout in Crisis"で魅せた圧巻のライブパフォーマンスを余すことなくお届け!さらに、本映像視聴後、画面に表示されるQRコードから、星街すいせいの「みるハコ」限定サンクスボイスをダウンロードできる特典もご用意しました。会場を埋め尽くすファンを熱狂の渦に包み込んだライブを、カラオケルームならではの迫力の音と映像でお楽しみください。



さらに、直筆サイン入りライブグッズなどが当たるSNSキャンペーンや、3名以上のグループでご利用の先着50組様にAmazonギフト券1,000円分をプレゼントする「幹事さん応援!オフ会促進キャンペーン」も実施予定!詳細は、みるハコ特設サイトをチェックください。



1月30日(月)には、カラオケで歌って星街すいせい直筆サイン入りポスターが当たるコラボキャンペーンもスタート!この機会をお見逃しなく、「星街すいせい」とJOYSOUNDのコラボレーションをお楽しみください。



== 『Hoshimachi Suisei 2nd Solo Live "Shout in Crisis"』配信概要 ==



◆タイトル:Hoshimachi Suisei 2nd Solo Live "Shout in Crisis"



◆アーティスト名:星街すいせい



◆配信期間:2023年2月22日(水) 13:00 ~ 2023年3月26日(日) 23:59



◆対象機種・店舗:「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。



◆チケット販売期間:2023年1月28日(土) 20:30 ~ 2023年3月26日(日) 23:59

※コンビニ・ペイジー決済は3月21日(火)までとなります。



◆料金:※別途室料 ※チケット料は3歳以上有料

[視聴チケット]2,000円(税込)/1人

[グッズ付き視聴チケット:Aコース]3,000円(税込)/1人

[グッズ付き視聴チケット:Bコース]3,500円(税込)/1人



※グッズ付き視聴チケットについては1回の申込(10枚まで)につき、495円(税込)の送料が別途かかります。



◆グッズ:





・Aコース:アクリルコースター

・Bコース:アクリルキーホルダー



※監修中につきデザインは変更になる場合がございます。 ※デザインが決定次第、WEBサイトで告知します。

※グッズは2023年4月以降、順次発送予定です。変更がある場合はみるハコご登録メールアドレスへご案内いたします。



▽みるハコ公式 特設ページ(チケット購入・視聴方法):

https://miruhaco.jp/archives/item2/812643/



▽1st Solo Live "STELLAR into the GALAXY" スペシャルダイジェスト みるハコ公式特設ページ:

https://miruhaco.jp/archives/item2/812577/



▽星街すいせい×JOYSOUND コラボキャンペーン特設ページ:

https://www.joysound.com/web/s/campaign/1274/index





【関連情報】

▼歌わないカラオケ「みるハコ」で、ライブの体感を

「新しい生活様式」として、「みるハコ」にはどのような強みがあるか。カラオケメーカー、ライブシーン担当者による対談記事はこちら。

https://prtimes.jp/story/detail/MxzROXFNpxE



▼新型コロナウイルスに対するカラオケボックスの安心・安全対策

お客様および従業員の安全を考慮し、業界団体のガイドラインに則り、カラオケが「心から安心できる場所」であるために、業界一丸となって、さまざまな感染対策に取り組んでいます。

https://www.joysound.com/web/s/karaoke-anshin/



※「YouTube」、「Android」は、Google LLCの商標または登録商標です。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

※「Twitter」、「Tweet(ツイ-ト)」は、Twitter,Inc.の商標または登録商標です。









企業プレスリリース詳細へ (2023/01/29-11:46)