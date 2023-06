[ロングランプランニング株式会社]

ピウス主催、『リリィコレクション2023 御台場女学校 with 私立ルドビコ女学院』が2023年8月26日(土) ~2023年8月27日 (日)に大手町三井ホール(東京都千代田区大手町1-2-1Otemachi One 3F)にて上演されます。

チケットはカンフェティ(運営:ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役:榑松 大剛)にて6月18日(日)17:00より抽選先行発売開始です。





カンフェティにて6月18日(日)17:00よりチケット抽選先行発売開始

http://confetti-web.com/lilycollection2023/



公式ホームページ

https://assaultlily-stage.jp/



人気シリーズ メディアミックスプロジェクト「アサルトリリィ」より

『リリィコレクション2023 御台場女学校 with 私立ルドビコ女学院』が今年も開催決定!



【アサルトリリィ世界観】

近未来の地球、人類は「ヒュージ」と呼ばれる謎の巨大生命体の出現で破滅の危機にあった。

全世界が対ヒュージという一事に団結し、科学とマギの力を結集した「CHARM(チャーム)」と呼ばれる決戦兵器の開発に成功する。CHARMは10代の女性に高いシンクロを示すことが多く、CHARMを扱う女性は「リリィ」と呼ばれ英雄視されていく。ヒュージに対抗するためリリィ養成機関「ガーデン」が世界各地に設立され拠点として人々を守り、導く存在となっていった。

これはそんなガーデンでの、立派なリリィを目指して戦う少女たちの物語である。



公演概要





アサルトリリィ

『リリィコレクション2023 御台場女学校 with 私立ルドビコ女学院』

公演期間:2023年8月26日(土) ~2023年8月27日(日)

会場:大手町三井ホール(東京都千代田区大手町1-2-1Otemachi One 3F)



■出演者

★御台場女学校

【LG ロネスネス】

石井陽菜 (船田純)

野元 空 (司馬燈)

長谷川里桃 (長沢雪)

吉宮瑠織 (井草昴)

柴田茉莉 (今村紫)

春咲 暖 (藤田槿)

田崎礼奈 (川端蛍)

有沢澪風 (梢・ウェスト)



【LG ヘオロットセインツ】

矢野妃菜喜 (月岡椛)

あわつまい (川村楪)

林田真尋 (菱田治)

北澤早紀 (尾竹廉)

安藤千伽奈 (西郷紅)

花奈 澪 (横山梓)

河内美里 (川鍋薺)

今村美歩 (円山周)

栞菜 (速水桂)

白石まゆみ (鈴木因)

山本 栞 (竹久央)



【生徒会補助役員】

遠藤三貴 (木藤鈴)

小菅怜衣 (福嶋律)



★私立ルドビコ女学院

中村裕香里 (福山・ジャンヌ・幸恵)

七海とろろ (瀬戸・ベロニカ・いちか)

梅原サエリ (黒木・フランシスカ・百合亜)

大滝紗緒里 (松永・ブリジッタ・佳代)

清水 凜 (佐野・マチルダ・こころ)

一本鎗希華 (鳴海・クララ・優子)

山崎悠稀 (宝城・モニカ・朝妃)

甲斐千尋 (高取・ナタリー・永遠)



★映像出演

西葉瑞希 (船田初)



■スタッフ

原作:尾花沢軒栄(acus)

脚本:桜木さやか

総合演出:佐野瑞樹

「私立ルドビコ女学院」演出:桜木さやか

「御台場女学校」演出:佐野瑞樹

構成:林修司(ルドビコ★/dopeAdope)

音楽プロデューサー:谷ナオキ(HANO)

ダンス振付:藤堂光結(ToDo)



企画・製作:ピウス

主催:ピウス/アゾンインターナショナル・acus



■公演スケジュール

8月26日(土) 13:00 / 19:00

8月27日(日) 12:00 / 16:00

*受付開始:開演の60分前

*客席開場:開演の45分前

*上演時間:約1時間45分



■チケット料金

K列まで:9,900円

RA列以降:8,800円

(全席指定・税込)



抽選先行受付:6月18日(日)17:00~6月25日(日)23:59

一般販売:7月17日(月)10:00より開始

http://confetti-web.com/lilycollection2023/



