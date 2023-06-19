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アサルトリリィ『リリィコレクション2023 御台場女学校 with 私立ルドビコ女学院』開催決定　カンフェティでチケット発売

［ロングランプランニング株式会社］

ピウス主催、『リリィコレクション2023 御台場女学校 with 私立ルドビコ女学院』が2023年8月26日(土) ～2023年8月27日 (日)に大手町三井ホール（東京都千代田区大手町1-2-1Otemachi One 3F）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて6月18日(日)17:00より抽選先行発売開始です。


カンフェティにて6月18日(日)17:00よりチケット抽選先行発売開始
http://confetti-web.com/lilycollection2023/

公式ホームページ
https://assaultlily-stage.jp/

人気シリーズ メディアミックスプロジェクト「アサルトリリィ」より
『リリィコレクション2023 御台場女学校 with 私立ルドビコ女学院』が今年も開催決定！

【アサルトリリィ世界観】
近未来の地球、人類は「ヒュージ」と呼ばれる謎の巨大生命体の出現で破滅の危機にあった。
全世界が対ヒュージという一事に団結し、科学とマギの力を結集した「CHARM（チャーム）」と呼ばれる決戦兵器の開発に成功する。CHARMは10代の女性に高いシンクロを示すことが多く、CHARMを扱う女性は「リリィ」と呼ばれ英雄視されていく。ヒュージに対抗するためリリィ養成機関「ガーデン」が世界各地に設立され拠点として人々を守り、導く存在となっていった。
これはそんなガーデンでの、立派なリリィを目指して戦う少女たちの物語である。

公演概要


アサルトリリィ
『リリィコレクション2023 御台場女学校 with 私立ルドビコ女学院』
公演期間：2023年8月26日(土) ～2023年8月27日(日)
会場：大手町三井ホール（東京都千代田区大手町1-2-1Otemachi One 3F）

■出演者
★御台場女学校
【LG ロネスネス】
石井陽菜 （船田純）
野元 空 （司馬燈）
長谷川里桃 （長沢雪）
吉宮瑠織 （井草昴）
柴田茉莉 （今村紫）
春咲 暖 （藤田槿）
田崎礼奈 （川端蛍）
有沢澪風 （梢・ウェスト）

【LG ヘオロットセインツ】
矢野妃菜喜 （月岡椛）
あわつまい （川村楪）
林田真尋 （菱田治）
北澤早紀 （尾竹廉）
安藤千伽奈 （西郷紅）
花奈 澪 （横山梓）
河内美里 （川鍋薺）
今村美歩 （円山周）
栞菜 （速水桂）
白石まゆみ （鈴木因）
山本 栞 （竹久央）

【生徒会補助役員】
遠藤三貴 （木藤鈴）
小菅怜衣 （福嶋律）

★私立ルドビコ女学院
中村裕香里 （福山・ジャンヌ・幸恵）
七海とろろ （瀬戸・ベロニカ・いちか）
梅原サエリ （黒木・フランシスカ・百合亜）
大滝紗緒里 （松永・ブリジッタ・佳代）
清水 凜 （佐野・マチルダ・こころ）
一本鎗希華 （鳴海・クララ・優子）
山崎悠稀 （宝城・モニカ・朝妃）
甲斐千尋 （高取・ナタリー・永遠）

★映像出演
西葉瑞希 (船田初)

■スタッフ
原作：尾花沢軒栄（acus）
脚本：桜木さやか
総合演出：佐野瑞樹
「私立ルドビコ女学院」演出：桜木さやか
「御台場女学校」演出：佐野瑞樹
構成：林修司（ルドビコ★／dopeAdope）
音楽プロデューサー：谷ナオキ（HANO）
ダンス振付：藤堂光結（ToDo）

企画・製作：ピウス
主催：ピウス／アゾンインターナショナル・acus

■公演スケジュール
8月26日(土) 13:00 / 19:00
8月27日(日) 12:00 / 16:00
＊受付開始：開演の60分前
＊客席開場：開演の45分前
＊上演時間：約1時間45分

■チケット料金
K列まで：9,900円
RA列以降：8,800円
（全席指定・税込）

抽選先行受付：6月18日(日)17:00～6月25日(日)23:59
一般販売：7月17日(月)10:00より開始
http://confetti-web.com/lilycollection2023/

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/19-19:46）

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