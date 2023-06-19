［ロングランプランニング株式会社］

ピウス主催、『リリィコレクション2023 御台場女学校 with 私立ルドビコ女学院』が2023年8月26日(土) ～2023年8月27日 (日)に大手町三井ホール（東京都千代田区大手町1-2-1Otemachi One 3F）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて6月18日(日)17:00より抽選先行発売開始です。





カンフェティにて6月18日(日)17:00よりチケット抽選先行発売開始

http://confetti-web.com/lilycollection2023/



公式ホームページ

https://assaultlily-stage.jp/



人気シリーズ メディアミックスプロジェクト「アサルトリリィ」より

『リリィコレクション2023 御台場女学校 with 私立ルドビコ女学院』が今年も開催決定！



【アサルトリリィ世界観】

近未来の地球、人類は「ヒュージ」と呼ばれる謎の巨大生命体の出現で破滅の危機にあった。

全世界が対ヒュージという一事に団結し、科学とマギの力を結集した「CHARM（チャーム）」と呼ばれる決戦兵器の開発に成功する。CHARMは10代の女性に高いシンクロを示すことが多く、CHARMを扱う女性は「リリィ」と呼ばれ英雄視されていく。ヒュージに対抗するためリリィ養成機関「ガーデン」が世界各地に設立され拠点として人々を守り、導く存在となっていった。

これはそんなガーデンでの、立派なリリィを目指して戦う少女たちの物語である。



公演概要





アサルトリリィ

『リリィコレクション2023 御台場女学校 with 私立ルドビコ女学院』

公演期間：2023年8月26日(土) ～2023年8月27日(日)

会場：大手町三井ホール（東京都千代田区大手町1-2-1Otemachi One 3F）



■出演者

★御台場女学校

【LG ロネスネス】

石井陽菜 （船田純）

野元 空 （司馬燈）

長谷川里桃 （長沢雪）

吉宮瑠織 （井草昴）

柴田茉莉 （今村紫）

春咲 暖 （藤田槿）

田崎礼奈 （川端蛍）

有沢澪風 （梢・ウェスト）



【LG ヘオロットセインツ】

矢野妃菜喜 （月岡椛）

あわつまい （川村楪）

林田真尋 （菱田治）

北澤早紀 （尾竹廉）

安藤千伽奈 （西郷紅）

花奈 澪 （横山梓）

河内美里 （川鍋薺）

今村美歩 （円山周）

栞菜 （速水桂）

白石まゆみ （鈴木因）

山本 栞 （竹久央）



【生徒会補助役員】

遠藤三貴 （木藤鈴）

小菅怜衣 （福嶋律）



★私立ルドビコ女学院

中村裕香里 （福山・ジャンヌ・幸恵）

七海とろろ （瀬戸・ベロニカ・いちか）

梅原サエリ （黒木・フランシスカ・百合亜）

大滝紗緒里 （松永・ブリジッタ・佳代）

清水 凜 （佐野・マチルダ・こころ）

一本鎗希華 （鳴海・クララ・優子）

山崎悠稀 （宝城・モニカ・朝妃）

甲斐千尋 （高取・ナタリー・永遠）



★映像出演

西葉瑞希 (船田初)



■スタッフ

原作：尾花沢軒栄（acus）

脚本：桜木さやか

総合演出：佐野瑞樹

「私立ルドビコ女学院」演出：桜木さやか

「御台場女学校」演出：佐野瑞樹

構成：林修司（ルドビコ★／dopeAdope）

音楽プロデューサー：谷ナオキ（HANO）

ダンス振付：藤堂光結（ToDo）



企画・製作：ピウス

主催：ピウス／アゾンインターナショナル・acus



■公演スケジュール

8月26日(土) 13:00 / 19:00

8月27日(日) 12:00 / 16:00

＊受付開始：開演の60分前

＊客席開場：開演の45分前

＊上演時間：約1時間45分



■チケット料金

K列まで：9,900円

RA列以降：8,800円

（全席指定・税込）



抽選先行受付：6月18日(日)17:00～6月25日(日)23:59

一般販売：7月17日(月)10:00より開始

http://confetti-web.com/lilycollection2023/



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