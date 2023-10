[大和ハウス工業株式会社]

■愛犬と泊まれる客室を新設・ファミリー向け客室を増設



大和ハウスグループの大和ハウスリアルティマネジメント株式会社(本社:東京都千代田区、社長:伊藤光博)は、2023年10月6日(金)、「DEL(デル) style(スタイル) 大阪心斎橋 by Daiwa Roynet Hotel(旧名称:ダイワロイネットホテル大阪心斎橋)」をリブランド・リニューアルオープンします。





2019年2月に開業した当ホテルは、このたび一部の客室を結合(206室から190室に変更)し、30平方メートル 以上の3名様で泊まれる客室を16部屋から32部屋に増設しました。そのうち4名様で利用可能な「ジュニアスイートルーム」(2部屋)は、長期滞在できるよう、洗濯機や電子レンジを新たに設置。空間を広く活用いただくため間仕切りを無くすなど、リニューアルを実施しました。さらに、ダイワロイネットホテルズ初の愛犬と泊まれる(※1)「スタイルツインルーム」を新設し、“お客さまのライフスタイルに寄り添う”をコンセプトにした「DEL style by Daiwa Roynet Hotel」にリブランドしました。

当ホテルは、大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」徒歩3分のミナミエリアに位置し、大阪のメインストリートともいえる御堂筋に近接します。近隣にはオフィスビルやブランドショップなどが建ち並び、難波・道頓堀エリアも徒歩圏内です。ビジネスはもちろん、観光利用のファミリー層など幅広いお客さまにご利用いただけます。

※1. 愛犬と一緒に泊まれるお部屋の利用条件:小型犬1匹(10kg以下)/宿泊滞在同意書の許諾/狂犬病予防接種証明書のご提出/5種以上の伝染病予防混合ワクチン接種証明のご提出。



【建物の概要】

物件名称:「DEL style 大阪心斎橋 by Daiwa Roynet Hotel」(旧名称:ダイワロイネットホテル大阪心斎橋)

所在地:〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-9-8

交通:大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」クリスタ長堀北10出入口より徒歩約3分

敷地面積:777.50平方メートル

建築面積:526.09平方メートル

延床面積:8,384.81平方メートル

構造・階数:鉄骨造・地上18階建て

建物用途

1階:レストラン「SALVATORE CUOMO & BAR 心斎橋」

2階 :フロント・ロビー、フィットネスルーム(ご宿泊者専用)

3階~18階 客室 190室 (改装前:206室)

客室

モデレートダブルルーム:80室 21.1平方メートル

デラックスダブルルーム :30室 21.1平方メートル

モデレートツインルーム:16室 25.4平方メートル

ハリウッドツインルーム:31室 26.4平方メートル

スーペリアツインルーム :14室 32.1平方メートル

スタイルツインルーム(新設)※一部愛犬同室可:16室 38.4平方メートル

ジュニアスイートルーム(リニューアル): 2室 52.9平方メートル

ユニバーサルダブルルーム : 1室 26.4平方メートル

宿泊料金一例:モデレートダブルルーム 1室7,800円~35,000円(税込・料金変動有)

ホテル内設備:コインランドリー、自動販売機、電子レンジ、製氷機、フィットネスルーム

室内設備(全室/無料):全室 40インチ以上の液晶テレビ、冷蔵庫、セーフティボックス、温水洗浄便座付トイレ、空気清浄機、無線LAN(Wi-Fi規格)等

開業:2019年2月27日

改装後開業:2023年10月6日

公式HP:https://www.daiwaroynet.jp/osaka-shinsaibashi/

電話番号:06-6575-7155









■大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」下車

クリスタ長堀北10出入口より徒歩約3分

■伊丹空港よりリムジンバス

「大阪駅前(梅田駅)」まで約30分、

大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」から「心斎橋駅」下車



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-18:40)