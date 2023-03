[吉本興業株式会社]

入場特典ステッカー配布・10周年記念グッズ発売 決定!





この度、3月17日(金)なんばグランド花月にて開催される「蛙亭結成10周年記念なんばグランド花月単独ライブ Thank you for 10 years. We go out into the wide sea. Come with us.」にて入場特典ステッカーの配布、および10周年記念グッズの発売が決定 いたしました。





▼入場特典ステッカー

一昨年の蛙亭単独ライブにて入場特典として配布し、SNSでも大きな話題となった中野のホログラムステッカー。コンビ結成10周年記念となる今回の単独ライブでは、2021年キングオブコント決勝で披露し話題となったコント「実験体No.164」より「164(ひろし)」のコントキャラクターをプリントしたホログラムステッカーを入場特典として配布いたします。

また今回は会場入場者のみならず、配信チケットを購入してくださった方にもデジタルデータを配布いたします。

この機会にぜひ蛙亭単独ライブをご覧いただけますと幸いです。





▼10周年記念グッズ

今回蛙亭10周年記念単独ライブに合わせて、大人気イラストレーターすしお氏とのコラボグッズの発売が決定いたしました。イラストは今回のグッズのために特別に書き下ろし。蛙亭のこれまでのコントネタから人気キャラクターを盛り込んだスペシャルなデザインとなっており、Tシャツ(3,500円)アクリルキーホルダー(1,000円)など、全6種を展開いたします。

3月17日(金)の蛙亭単独ライブ開演前よりなんばグランド花月内エンタメショップ特設コーナーにて販売予定です。(詳細の販売開始時間、場所は蛙亭公式Twitterにて追ってお知らせいたします。)





▼蛙亭 本人コメント

<中野>

新作グッズキタ━━━(゚∀゚)━━━!!

敬愛するすしお様がグッズイラストを手掛けて下さいました!超かっこいい!神衣!天元突破!

ぜひ本物をその目で!

そしてキラステッカー再び(^^)

164で生活を彩ろう!



<イワクラ>

10周年記念のイラストをすしおさんに描いていただきました。めちゃくちゃかわいくてかっこいいので、ぜひゲットして身に付けてください!早く自分も使いたいです。ステッカーはキモすぎるのですが、魔除け効果があるのでぜひこちらも会場に来て入手してください。お待ちしております!







「蛙亭結成10周年記念なんばグランド花月単独ライブ

Thank you for 10 years. We go out into the wide sea. Come with us.」 概要





公演名:蛙亭結成10周年記念なんばグランド花月単独ライブ

Thank you for 10 years.We go out into the wide sea. Come with us.



出演:蛙亭

日時:2023年3月17日(金)

19:00開場 19:30開演

会場:なんばグランド花月

(大阪市中央区難波千日前11‐6 )

料金:前売り3,000円 当日3,500円

配信 2,000円



▼会場チケット販売URL

https://yoshimoto.funity.jp/r/kaerutei20230317/



▼配信チケットURL

https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/kaerutei20230317



