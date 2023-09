[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

スペインにある2つのラグジュアリーコレクションホテルとコラボレーション



ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町(所在地:東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人:芝田尚子)は、当ホテルと同じくマリオット・インターナショナルのラグジュアリーコレクションホテルに加盟するスペインの2ホテルとのコラボレーションフェア「TOKYO MEETS SPAIN 2023」を2023年10月1日(日)から11月30日(木)に開催いたします。







ヨーロッパの南西部に位置しており恵まれた気候や文化で豊かな食文化を育んでいるスペイン。同フェアでは、その中でも地中海の宝石とも呼ばれるマヨルカ島の「カスティロホテル・ソンヴィダ,ラグジュアリーコレクションホテル,マヨルカ」と、世界有数の美食の街にある名門ホテル「ホテルマリアクリスティーナ,ラグジュアリーコレクションホテル,サン・セバスティアン」の2ホテルのシェフが監修した本場スペインの味を楽しめるバリエーション豊かなメニューをご提供いたします。



ヨーロッパ屈指のリゾートアイランドでゲストを魅了し続ける「カスティロホテル・ソンヴィダ」からは、エグゼクティブシェフを 招聘し3日間の来日ディナーイベントを実施。マヨルカ島の風景や伝統メニューをシェフがプレートに表現するスペシャルディナーをお楽しみいただけます。バスク地方ならではの食文化を育んできたサン・セバスティアンにある「ホテルマリアクリスティーナ」からは、ヘッドシェフ監修のディナーをスイートルームで味わうステイプランやランチメニューをご用意いたします。





また、バーでは2ホテルの歴史的なシグネチャーカクテルを味わうことができます。食欲の秋であるこれからの季節に、東京にいながら自然豊かなスペインの食を巡る“美食体験”をおすすめいたします。





TOKYO MEETS SPAIN 2023



シェフ招聘イベント 「Culinary Journey 2023」

カスティロホテル・ソンヴィダのエグゼクティブシェフ、カルロス・モレノ・カスティージョ氏を招き、3日間限定のスペシャルディナーイベントを開催。同ホテルで1961年から長年にわたり販売しているシグネチャーメニュー“スズキのクリーミーバジル”など、マヨルカ島の象徴的な景色、地中海料理、島の特産品からインスピレーションを得たメニューをお楽しみいただけます。



日 時: 2023年11月23日(木・祝)、24日(金)、25日(土) 5:30P.M.~10:00P.M.

レストラン: All-Day Dining OASIS GARDEN(36F)



料 金: 1名さま ¥22,000 ワインペアリング 1名さま¥8,000

メニュー :



・マヨルカ伝統のトマトパンとハモン・イベリコ/

チェリーガスパッチョとマグロのタルタル/

シェフ・カルロスの思い出のオムレツ

・“マヨルカの秋” 手長エビのピルピルソース トリュフ添え

・鶏のカネロニとベシャメルソース きのことアーモンド

・カスティロホテル・ソンヴィダ シグネチャー スズキのクリーミーバジル since1961

・イベリコ豚のほほ肉 チポトレ・チリソース

・マヨルカン・モヒート

・メノルカ風 ブルーチーズケーキ





ステイプラン 「Gastronomic Explore from San Sebastian」

ホテルマリアクリスティーナのヘッドシェフ、ステファノ・ブルナート氏が監修するインルームディナーコースを紀尾井スイートの客室でお楽しみいただくステイプラン。バスク地方で伝統的に食べられているキノコを使用した卵料理や、この地方で愛されるタラのコンフィ、バスクチーズケーキなどきらめく夜景を望みながらゆったりとお召し上がりいただけます。



期 間: 2023年10月1日(日)~2024年3月31日(日)

料 金: 1名さま ¥119,129より (1室2名さまご利用時)

内 容: 1.95平方メートル の紀尾井スイートにご宿泊



2.ヘッドシェフ ステファノ・ブルナート氏監修のインルームディナー



・キサホリと低温卵 イディアサバルクリーム

・スペイン北部の“ポチャ” ハモン・イベリコとししとうを添えて

・タラのコンフィ ピキーリョペッパーのミンチ

・フォアグラのエスカロップ アップルとシードルクリーム

・バスクチーズケーキ from Hotel Maria Cristina

3.All-Day Dining OASIS GARDENでの朝食

4.駐車場無料





ランチ Spanish Lunch Course

ランチコースのメイン料理に、ステファノ・ブルナート氏監修のアンコウのムニエルなど同ホテルで人気の3つのメニューからお選びいただけます。



レストラン: All-Day Dining OASIS GARDEN(36F)

料 金: 1名さま ¥7,000より(前菜、スープ、選べるメイン料理、デザート、コーヒーまたは紅茶付き)

メニュー : ・仔羊の煮込み料理 ポテトクリームとトリュフ

・地中海のクリーミーライス

・アンコウのムニエル ロマネスコソース





カクテル Signature Cocktails

「カスティロホテル・ソンヴィダ」と「ホテルマリアクリスティーナ」のシグネチャーカクテルを現地のレシピを基にご用意いたします。



レストラン: Sky Gallery Lounge Levita(35F)

料 金: 各¥3,200

カスティロホテル・ソンヴィダ ・エスプレッソ マヨルキーニ(左) ・キャッスルカクテル(中央左)

ホテルマリアクリスティーナ ・ベティ・デイヴィス(中央右) ・ドノスティ サワー(右)



お客さまからのお問合せ・ご予約: 宿泊予約係 TEL:03-3234-1111 (9:30A.M.~6:00P.M.)

レストラン予約 TEL:03-3234-1136 (10:00A.M.~7:00P.M.)





カスティロホテル・ソンヴィダ



スペイン・バレアレス諸島 マヨルカ島に13世紀に建てられ、歴史と伝統を継承する古城ホテル。これまで世界中の著名人や政治家など多くのセレブリティを魅了し、現在も誉れ高き上質なサービスを提供しています。エグゼクティブシェフ、カルロス・モレノ・カスティージョ氏は、バルセロナのミシュラン1つ星レストランで経験を積んだ後同ホテルシェフに、2021年より同ホテルのエグゼクティブシェフに就任しました。





ホテルマリアクリスティーナ



かつて避暑のため訪れていたハプスブルク家の王妃マリア・クリスティーナに名を冠することを許された歴史あるホテル。世界有数の美食の街、バスク地方のサン・セバスティアンを代表するラグジュアリーホテルとしてその名を馳せています。イタリア・ヴェネト州生まれのステファノ・ブルナート氏は、イタリアやイギリスで経験を積んだ後、同ホテルのシェフに就任。現在はヘッドシェフとして活躍しています。





後 援:スペイン政府観光局

協 力:日本旅行/マリオット・インターナショナル











※レストランの料金には、消費税が含まれております。(サービス料別途15%)

※宿泊プランの料金には消費税・サービス料が含まれております。(宿泊税別)

※上記内容は、リリース時点(9月22日)の情報であり、営業時間や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。最新の情報はホテルのホームページをご覧ください。

※写真はイメージです。

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさ

せていただきます。特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

















