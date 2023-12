[ネットマーブル]

ネットマーブルは、スマートフォン向け超巨大マルチバトルRPG 『リネージュ2 レボリューション (Lineage2 Revolution)』(略称:リネレボ)において、本日12月5日(火)に、クリスマスをテーマにしたイベントの開催や新商品を追加するゲームのアップデートを実施いたしました。



また、最強血盟を決める要塞戦イベント「LINEAGE2 REVOLUTION TOURNAMENT 血盟王者決定戦 SEASON11」(以下、「LRT SEASON11」)の準々決勝戦イベントを12月9日(土)に、もう一つの要塞戦イベント「第回9リネレボチャレンジカップ決勝戦」を12月10日(日)に開催し、Youtube Liveにて生放送することをお知らせいたします。







◆マグナディンがクリスマス仕様に!成長アイテムなどを受け取れるクリスマスイベントを開催

本アップデートより、マグナディンをクリスマスのテーマに模様し、クリスマスを記念したイベントを開催いたします。

クリスマスイベント第一弾では、「[イベント]次元の迷路:クリスマスの悪夢」を攻略すると、装備やベルトの強化材料を獲得できます。



また、連動するエリカガイドミッションのクリアでルーンなどの成長素材や、イベントショップでキャラ名鑑の成長材料などに交換できる「クリスマスチキン交換チケット」が入手可能です。一足早いクリスマスを『リネレボ』の世界でお楽しみください!





本アップデートでは、他にも装備を素早く4~5段階に覚醒やEXランクアップができる「[LRT11開催記念]4~5段階覚醒完成パック」や「[LRT11開催記念]EX完成バリューパック」、エリートダンジョン(HELL)で経験値/アデナ獲得量と攻撃速度が増加するバフアイテムなどの新商品を追加しております。



イベントの詳細は、公式フォーラムでご確認ください。



・公式フォーラム:12/5開催イベント情報

https://forum.netmarble.com/lin2jp/view/13/8256



◆「LRT SEASON11 FINAL」進出をかけたBEST8の熱戦を12月9日(土)18:00より生放送!

リネレボ最強血盟を決定する「LRT血盟王者決定戦」は、全サーバーから血盟戦闘力上位の血盟に参加資格が与えられ、30対30による特別ルールの「要塞戦」トーナメントにより最強血盟の座を争う大会です。

今回で11回目を迎えた「LRT SEASON11」には128の血盟が参加し、これまで行われた戦いによってベスト8が決定しております。そして12月9日(土)に、準々決勝戦イベントとなる「LRT SEASON11 BEST8」を開催いたします。



「LRT SEASON11 BEST8」の模様は実況・解説にOooDa氏とS嶋氏を迎えて、12月9日(土)18:00よりYouTube Liveにて生放送いたします。本放送ではオリジナルグッズが当たる視聴者X(旧Twitter)キャンペーンも予定しておりますので、皆様ぜひご視聴ください!



< 「LRT SEASON11 BEST8」生放送 概要 >



■放送日

2023年12月9日(日)18:00~(予定)



■生放送配信メディア(YouTube Live)



■出演者(敬称略)



(写真左より)MC・実況:OooDa、解説:S嶋



■「LRT SEASON11」特設サイト

https://l2.netmarble.jp/tournament/lrt11/

◆「第9回 リネレボチャレンジカップ決勝戦」を12月10日(日)17:30から生放送!

12月10日(日)に要塞戦トーナメント「第9回リネレボチャレンジカップ決勝戦」を開催いたします。「リネレボチャレンジカップ」は、多くの血盟に「要塞戦」の楽しさを体験してもらうために創設された大会です。大会への参加ハードルが低く、実力が拮抗した血盟同士の対戦となることから、どの血盟にも優勝するチャンスがある大会として、多くのプレイヤーに楽しまれてきました。

今回で9回目を迎えた本大会では、血盟戦闘力順に10個の部門を設け、1部門あたり32血盟によるトーナメント戦を行ってきました。そして、これまでの戦いを勝ち抜いた血盟による決勝戦イベントを、12月10日(日)に開催いたします。



「第9回 リネレボチャレンジカップ決勝戦」の模様は前日の「LRT SEASON11 BEST8」に引き続き、MC・実況にOooDa氏、解説にS嶋氏を迎え、当日の17:30より、YouTube Liveにて生放送いたします。各部門のチャンピオンが決まる熱戦を、ぜひご視聴ください!



< 「第9回 リネレボチャレンジカップ決勝戦」生放送 概要 >



■放送日

2023年12月10日(日)17:30~(予定)



■生放送配信メディア(YouTube Live)



■出演者(敬称略)

MC・実況:OooDa

解説:S嶋



■「第9回リネレボチャレンジカップ」特設サイト

https://l2.netmarble.jp/tournament/lcc9/

◆『リネージュ2 レボリューション』とは◆

『リネージュ2 レボリューション (Lineage2 Revolution)』は、PC向け MMORPG『リネージュ』シリーズにおいて、日本を含む世界各国でサービスを展開し人気を博している『リネージュ2』 を、手軽にスマートフォンで遊べるように進化させたモバイルMMORPGです。ゲームエンジンにはアンリアルエンジン4を採用し、スマートフォンゲームにおける最上級のグラフィッククオリティで原作の世界観を表現しています。多くのユーザーが集まるフィールドは、スマートフォンゲーム史上最大規模のオープンワールドとなっており、広大なマップを移動することが可能です。また、時間と場所にとらわれずに行なうことが出来るリアルタイムの戦闘は、MMORPGの醍醐味である大人数が同時にプレイすることの真の楽しさを体感することができます。



・アプリダウンロードURL

【App Store】

https://l2.netmarble.jp/dn/ios.aspx

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.revolutionjp



■公式サイト

https://l2.netmarble.jp/

■公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/lin2jp

■公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/Line2Revo



◆『リネージュ2 レボリューション』について◆

[ タイトル ] リネージュ2 レボリューション

[ ジャンル ] MMORPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発会社 ] Netmarble Neo Inc.

[ 対応OS ] Android ver.8.0以降 / iOS ver.10.0以降

[ サービス開始日 ] 2017年8月23日

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)



◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



