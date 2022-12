[株式会社東京ニュース通信社]

「B.L.T.2023年2月号」12月26日(月)発売



「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、すべてのビューティフルレディーがわかる新型テレビ情報誌「B.L.T.2023年2月号」を12月26日(月)に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。







日向坂46四期生が全員集合の初表紙を公開! 「B.L.T.2023年2月号」は、別冊付録として、両面超ビッグポスター&SPクリアファイル付きで12/26(月)に発売!!



5万人を超えるオーディションを勝ち抜き、今年9月に日向坂46に加入した四期生の石塚瑶季、岸帆夏、小西夏菜実、清水理央、正源司陽子、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、藤嶌果歩、宮地すみれ、山下葉留花、渡辺莉奈の12名。先日行われた「ひなくり2022」にて、2023年2/11(土)、12(日)に「おもてなし会」(幕張イベントホール)の開催も発表された。





初めての雑誌撮影だったこの日、最初に12人が揃って「日向坂46です。よろしくお願いいたします」と、まだまだぎこちなさはあるものの、真っ直ぐとキラキラした目で挨拶をしてくれた。撮影が始まれば、シャボン玉を追いかけて走り回ったり、即席で始まったイス取りゲームに本気になったり、10/26(水)にリリースされた日向坂46の8thシングル「月と星が踊るMidnight」に収録されている四期生曲「ブルーベリー&ラズベリー」を踊り出したり……四期生たちの無邪気な笑い声が絶え間なく響いていた。この度公開された表紙では、四期生12人全員が真っ白の衣装に身を包み勢揃い。まだ何色にも染まっていない彼女たちが見せてくれる、日向坂46の“新しい景色”とは。



さらに、12名の個性を掘り下げるため、46問のQ&Aを実施。兄弟構成や家族間でのポジション、地元の好きなところなど基本的な質問のほか、最近の脳内や推しメンバーを直筆イラストで描いてもらう突飛な質問まであり、個性溢れる回答が続出! さらに、12人を4人1組の3グループに分けた座談インタビューを敢行。オーディション中の秘話や初舞台となった全国アリーナツアー「日向坂46 『Happy Smile Tour 2022』」国立代々木競技場第一体育館公演の事など、大盛り上がりとなった座談会を合計25,000字を超える大ボリュームでお届け!!





注目のアイドルたちを個性溢れるテーマで撮り下ろし!

毎回テーマを変えて乃木坂46の5期生をソロで撮り下ろす連載「グラビア向上委員会~gravure à la mode~」には、小川彩が登場。今回のテーマは“迷子”。東京という大都会で迷子になってしまった小川が探しているものとは……!? 恒例の46問46答も実施し、小川の生態をさらに掘り下げる。2023年3/4(土)~12(日)に東京・紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA、3/18(土)、19(日)に大阪・サンケイホールブリーゼ)にて上演される舞台「七人のおたく cult seven THE STAGE」に出演が決定、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場しSTU48 8thシングル「花は誰のもの?」をソロパフォーマンスで披露するなど、今注目度の高いSTU48・石田千穂を撮り下ろし。20歳となり一歩ずつ大人への階段を登っている彼女を、地元広島県で撮り下ろし。夕暮れの幻想的なシチュエーションもあり、ドラマチックな内容に! さらに、2022年8月にデビューしたばかりのアイドルグループ・高嶺のなでしこから、松本ももなが本誌初登場。“高嶺の花”だと思っていたあのコが実は……というテーマで撮り下ろし、松本の魅力を改めて探っていく。



活躍を追い続けてきたあの子が、「B.L.T.」に再び登場!

2022年7月にアーティストソロデビュー10周年を迎え、12/21(月)にはレーベル移籍後第1段シングルとなる「Love∞Vision」をリリースする小倉唯が登場! 節目を迎え、気持ち新たに再スタートをきる彼女を、シンプルに、飾らない素顔のまま撮り下ろす。2022年にはドラマ「日曜劇場『マイファミリー』」(TBS系)、「NICE FLIGHT!」(テレビ朝日系)に出演、2021年12/28(水)開幕の「第101回全国高校サッカー選手権」の応援マネージャーに就任が決定した女優・凛美が約3年ぶりに登場。変わらず愛嬌たっぷりの16歳の等身大の姿、高校生になって変化と成長を続けるその思いに迫った。



寒い季節になりましたが、HOTな水着グラビアをお届け!!

東京と名古屋の2拠点で活動し、12/30(金)には名古屋ダイヤモンドホールでのワンマンライブを控えるアイドルグループ・欲バリセンセーションから、佐野さくらが初登場! 担当カラーの赤色の水着を着てプールで遊んだり、お部屋でゴロゴロ休憩したりとバリセンの“元気ガール”らしい、素の姿を撮り下ろした。今年4月にグラビアデビューを飾り、そのあどけなさが残る可憐な姿に注目が集まった松島みのんが本誌初登場! 港町の古民家で撮影を行い、ノスタルジックな雰囲気溢れる水着グラビアをお届け。2022年4月にデビューし、結成1年目ながら夏の主要アイドルフェスのほぼ全て、さらには「SUMMER SONIC 2022」への出演を果たし、2023年2月に行われる「FRUITS ZIPPER 1st LIVE TOUR 2023 WINTER」のツアーファイナル公演を、グループ史上最大規模となる東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)で2/12(日)に開催することを発表するなど、今、最も勢いに乗るアイドルグループ・FRUITS ZIPPERから月足天音が登場! 大忙しの彼女だが、たまのまったり“朝活”を覗き見ているような、ポップでキュートな内容となっている。



○大好評連載

・私立恵比寿中学「A.B.-Club~エビ倶楽部~」真山りか&柏木ひなた

・ハロー!プロジェクト「ハロラボ!!」岡村ほまれ&山崎愛生&櫻井梨央(モーニング娘。’22)

・#ババババンビ「#馬と鹿」

・FRUITS ZIPPER「ふるっぱーworld」

・now(ExWHYZ)「やみつきガール」

・沢口愛華「沢口生活」

・アナウンサー連載「ANA-LOG」(林田美学(日本テレビアナウンサー)

・声優・アーティスト連載「Real Voice」富田美憂(コンセプトミニアルバム「Fizzy Night」発売中)





購入者特典、決定!



下記対象法人にて「B.L.T.2023年2月号」をご購入の方にポスターまたは、ポストカードを1枚プレゼント!

※ご購入する法人によって特典内容および絵柄が異なります。



■ローソンエンタテインメント(※WEBのみ)

特典内容:日向坂46 四期生両面ポスター





ローソンエンタテインメントでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.hmv.co.jp/product/detail/13533307

※ローソンエンタテインメント購入特典ポスターの絵柄は、表紙や別冊付録ポスター、別冊付録クリアファイルの絵柄とは異なります。



■セブンネットショッピング

下記特典内容6種類より選んで、ご購入いただけます。

特典内容1.:小川彩(乃木坂46)ポストカード1枚



特典内容2.:石田千穂(STU48)ポストカード1枚





特典内容3.:松本ももな(高嶺のなでしこ)ポストカード1枚





特典内容4.:佐野さくら(欲バリセンセーション)ポストカード1枚





特典内容5.:松島みのんポストカード1枚









特典内容6.:月足天音(FRUITS ZIPPER)ポストカード1枚





セブンネットショッピングでのご購入については下記HPをご覧ください。

1.小川彩(乃木坂46)ポストカード付き

https://7net.omni7.jp/detail/1107358381

2.石田千穂(STU48)ポストカード付き

https://7net.omni7.jp/detail/1107358382

3.松本ももな(高嶺のなでしこ)ポストカード付き

https://7net.omni7.jp/detail/1107358384

4.佐野さくら(欲バリセンセーション)ポストカード付き

https://7net.omni7.jp/detail/1107358385

5.松島みのんポストカード付き

https://7net.omni7.jp/detail/1107358386

6.月足天音(FRUITS ZIPPER)ポストカード付き

https://7net.omni7.jp/detail/1107358387



【注意事項】

※12月19日現在

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。



【商品概要】

「B.L.T.2023年2月号」

●発売日:2022年12月26日(月) ※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価:1,300円

●表紙:日向坂46 四期生

●別冊付録1.:日向坂46 四期生両面超ビッグポスター

別冊付録2.:日向坂46 四期生SPクリアファイル

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>をご確認ください。



