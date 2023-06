[楽天グループ株式会社]

- やり投・武本 紗栄選手がセレモニアルピッチに参加、「ヴィッセル神戸」大迫 勇也選手らが出演する特別動画も初公開 -



楽天グループ株式会社(以下「楽天」)は、株式会社楽天野球団が2023年7月4日(火)に開催する、プロ野球「東北楽天ゴールデンイーグルス」(以下「楽天イーグルス」)の一軍公式戦「楽天イーグルス 対 オリックス」(東京ドーム)を、「楽天スーパーナイター」として冠協賛します。東京ドームでの「楽天イーグルス」の一軍公式戦の開催は4年ぶりとなります。









特設サイトURL: https://r10.to/hkJoAC



「楽天スーパーナイター」で試合前に行われるセレモニアルピッチには、アスリート支援をはじめスポーツ事業をグローバルで展開する「Rakuten Sports」とマネジメント契約を締結している、やり投・武本 紗栄選手の参加が決定しました。また、国歌独唱・演奏では宮城県仙台市出身のオペラ歌手・菅原 洋平さん、指揮・角田 鋼亮さん、ヴァイオリニスト・依田 真宣さんと、楽天の社員で構成されるオーケストラクラブ「Crimson Symphonic Ensemble」が出演することも決定しました。



その他、会場内では、試合前のフィールドでのキャッチボール体験や、アーティスト集団「OVER ALLs」が試合当日にその場でアートを制作するライブペイント、「ヴィッセル神戸」の大迫 勇也選手など各スポーツ競技のアスリートたちが出演する「スポーツとともに、もっといい未来へ。A BETTER FUTURE TOGETHER」をテーマにした特別動画「想いを込めたボールをつないで、もっといい未来へ。」の放映なども実施します。



楽天は今後も、スポーツを通じて人々をエンパワーメントするため、様々な取り組みを行ってまいります。





やり投・武本 紗栄選手 セレモニアルピッチ 概要

■日時: 2023年7月4日(火)17:50頃

■場所: 東京ドーム マウンド上

■武本 紗栄選手プロフィール:



1999年11月23日生まれ。兵庫県神戸市出身。「Rakuten Sports」とマネジメント契約を結ぶやり投選手。

小学生の時に兄の影響で野球を始め、その後、投てきの名門校である尼崎市立尼崎高校に進学したことをきっかけに、やり投を開始。高校時代は、野球で培った肩の強さと柔らかさを武器に、「第70回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会」と「第72回国民体育大会」少年女子共通において優勝を経験。大学では、「2021日本学生陸上競技個人選手権」において、62m39(日本歴代4位)を記録し、自己ベストとともに優勝を果たす。2022年には、「第106回 日本陸上競技選手権大会」において3位入賞を果たしたのち、「第18回世界陸上競技選手権大会」に日本代表として出場し、11位に入賞。女子やり投の日本人選手が注目される中、世界レベルの技術を持つ選手の1人として有望視されている。

■武本 紗栄選手コメント

「今回セレモニアルピッチを務めることを光栄に思うとともに、とても楽しみに感じています。このような機会をいただき、感謝しています。当日は、『楽天スーパーナイター』にふさわしいピッチングをできるように、しっかり準備します」





国歌独唱・国歌演奏 概要

■日時: 2023年7月4日(火)17:53頃

■場所: 東京ドーム フィールド上



■国歌独唱 オペラ歌手・菅原 洋平さんプロフィール:



宮城県仙台市出身。東北学院高等学校卒業。桐朋学園大学卒業。同大学院修了。二期会オペラ研修所第63期マスタークラス修了時に、最優秀賞および川崎靜子賞を受賞。モーツァルテウム・サマーアカデミーにてマスタークラスを受講。2018年奏楽堂日本歌曲コンクール歌唱部門奨励賞。同年、K 声楽コンクール第2位。2020年第33回市川市文化財団新人演奏家コンクール優秀賞。オペラでは、二期会ニューウェーブ・オペラ「セルセ」エルヴィーロ、ランゲ「雪の女王」カイ、東京室内歌劇場「クリスマスキャロル」(新作初演)フェジウィッグ等に出演し、好評を博す。コンサートでも、モーツァルトおよびフォーレ「レクイエム」等でソリストとして出演。BS-TBS「日本名曲アルバム」に“Amici 桐の花”のメンバーとして出演。「ディズニー・オン・クラシック」にヴォーカリストとして出演しており、多方面で活躍中。今後は、2023年11月二期会「午後の曳航」4号に出演予定。桐朋学園大学大学院嘱託演奏員。二期会会員。



■国歌演奏 指揮・角田 鋼亮さんプロフィール:



東京藝術大学大学院指揮科ならびにベルリン音楽大学国家演奏家資格課程修了。2008年カラヤン生誕100周年記念の第4回ドイツ全音楽大学指揮コンクール第2位入賞。これまでに、ベルリン・コンツェルトハウス管、ブランデンブルグ響、上海歌劇院管、札響、山響、仙台フィル、N響、読響、都響、東京フィル、日本フィル、新日本フィル、名古屋フィル、セントラル愛知響、中部フィル、アンサンブル金沢、京響、大阪フィル、九響などと共演している。2015年よりセントラル愛知交響楽団の指揮者を務め、2019年より常任指揮者に就任。2016年-2020年 大阪フィルハーモニー交響楽団指揮者、2018年-2022年 仙台フィルハーモニー管弦楽団指揮者を歴任するなど、いま日本で最も期待される若手指揮者の一人として各地にて活躍の場を拡げている。2016年「第11回名古屋ペンクラブ音楽賞」、2019年「令和元年度愛知県芸術文化選奨文化新人賞」、2020年「名古屋市文化振興事業団第36回芸術創造賞」を受賞している。



■国歌演奏 ヴァイオリン・依田 真宣さんプロフィール:



(C)️大窪道治

東京藝術大学音楽学部器楽科卒業、同大学院修士課程を修了。東京藝術大学在学中に「福島賞」、「安宅賞」を受賞。2010年度、2016年度、青山音楽賞受賞。ソリストとして、国内の主要オーケストラと共演。(故) 岡山潔、ジェラール・プーレ、オレグ・クリサ、川崎洋介の各氏に師事。2015年からサイトウ・キネン・オーケストラ、水戸室内管弦楽団に参加、紀尾井シンフォニエッタ東京2008~09年シーズンメンバー。2014年から横浜シンフォニエッタのシーズンメンバー、コンサートマスターも務めている。20代で東京フィルハーモニー交響楽団コンサートマスターに就任し、現在に至る。





■国歌演奏 楽天オーケストラクラブ「Crimson Symphonic Ensemble」プロフィール:



「Crimson Symphonic Ensemble」は、楽天にて楽器を趣味で楽しむ有志によるクラブ活動として、2023年1月から本格始動。

普段から平日勤務後や週末にはそれぞれのアマチュア団体にて活動したり、ソロで楽しんだりと、音楽をこよなく愛して楽器演奏を極め楽しんでいるメンバーが、楽天という共通のコミュニティで繋がって1つのサウンドを作るべく活動している。

2023年中のフルオーケストラでの演奏会開催を目指し、まずはアンサンブル等の小規模な活動からスタート。





ヴィッセル神戸・大迫 勇也選手らが出演する特別動画「想いを込めたボールをつないで、もっといい未来へ。」 概要

■放映日時: 2023年7月4日(火) 開場(16:00)以降随時

■放映場所: 東京ドーム22番ゲート付近および25番ゲート付近のデジタルサイネージ

■動画概要: 「スポーツとともに、もっといい未来へ。A BETTER FUTURE TOGETHER」の活動や想いに賛同する、様々な競技のアスリート計6名が出演し、人々や社会にとって「もっといい未来」の実現のため、サステナビリティの観点からスポーツにできることを語ります。

■動画出演アスリート: サッカー・大迫 勇也選手(ヴィッセル神戸)、バスケットボール・岡田 大河選手(Zentro Basket Madrid Sun Chlorella Dragons/SHIZUOKA GYMRATS)、スノーボード・北山 博仁選手(ムラサキスポーツ 静岡パルコ店)、パラサイクリング・木村 和平選手(楽天ソシオビジネス)、バスケットボール・本橋 菜子選手(東京羽田ヴィッキーズ)、バスケットボール・町田 瑠唯選手(富士通レッドウェーブ)



(C)️VISSEL KOBE

大迫 勇也選手



(C)️Zentro Basket

岡田 大河選手



(C)️RIPCB

北山 博仁選手



木村 和平選手





(C)️Wリーグ

本橋 菜子選手



(C)️Fujitsu

町田 瑠唯選手





フィールドキャッチボール 概要

■日時: 2023年7月4日(火)17:30頃

■場所: 東京ドーム フィールド上

■概要: 試合前の東京ドーム(フィールド上)において、キャッチボールを実施

■応募方法: 「Rakuten Sports」公式Twitterアカウントのフォローとキャンペーンツイートのリツイートを実施後、キャンペーンツイート内の応募フォームから申し込み

■募集人数: 20組40名(抽選)

■応募期間: 2023年6月11日(日)23:59まで

■応募条件: 5歳(2023年7月4日時点)~小学6年生まで

※お子様だけでのご参加ができません。必ず保護者様とご参加となります

■「Rakuten Sports」公式Twitter: https://twitter.com/RakutenSportsJP







アーティスト集団「OVER ALLs」による特別ライブペイント 概要

■日時: 2023年7月4日(火)16:15~20:00頃

■場所: 東京ドーム 22番ゲート下・1階コンコース

■概要: アーティスト集団「OVER ALLs」が、スポーツを通して人々や社会にとって「もっといい未来」を実現するという想いに賛同し、その場でイラストを制作し完成させるライブペイントを実施

■アーティスト集団「OVER ALLs」プロフィール:



2016年結成の壁画アート集団。「HOWよりWOWを」「Working is Love」を掲げて働く人や人生をテーマにした壁画アートを手掛ける。街のシンボルとなるビルの外壁や飲食店、美容室、ホテル、オフィス、駅、ありとあらゆる空間に壁画を制作。北海道から沖縄、ラスベガス、台湾、マレーシアと世界中に作品を増やしている。ビジネス界にこそアートが必要だとして自身も株式会社として活動。オフィスアートのトップランナー。





海洋生物を活用しCO2をオフセットする取り組み「ブルーカーボン・オフセット」を実施

「楽天スーパーナイター」では、同試合で排出されるCO2について、海洋生物を活用してオフセットする取り組み「ブルーカーボン・オフセット」を実施します。詳細は以下のURLをご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000439.000037175.html





「スポーツとともに、もっといい未来へ。A BETTER FUTURE TOGETHER」について

楽天は、スポーツをきっかけに、多くの方の「もっと良い未来」を創っていくことを目的に、「スポーツとともに、もっといい未来へ。A BETTER FUTURE TOGETHER」をテーマにした活動を行っています。本テーマに関連した取り組みを推進することで、スポーツに関わる人と楽天がひとつとなり、スポーツの力で持続可能な世界や多様性を認め合える社会を実現していくことを目指します。



■URL: https://corp.rakuten.co.jp/event/betterfuturetogether/

■実施内容: 楽天に関連する様々なアスリートが考える、「もっといい未来」をテーマにしたメッセージ「OUR BETTER FUTURE IS…」の掲載。その他、様々な社会課題をアスリートと共に考える施策を今後展開予定





