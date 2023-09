[株式会社アダストリア]

話題のアーティストimaseさんの新曲「I say bye」を起用全国の店舗でライブ招待などの豪華賞品が当たるデジタルガチャも開催!



株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷 2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開する「GLOBAL WORK(グローバルワーク)」は、アンバサダーである本田翼さんが出演するTVCMシリーズ「まちがいない服。」を3月より展開しています。第三弾となる今回は、グローバルワークの中でも一番のヒット商品である、ウツクシルエットパンツの新TVCM『テーパードもワイドも篇』を2023年9月14日(木)より放映を開始します。

CMタイアップ曲は、話題のアーティストimaseさんによる新曲「I say bye」を起用。同日よりフルバージョンの配信を開始します。さらに、本田翼さんが着こなすウツクシルエットパンツコーデも特設WEBサイトと全国のGLOBAL WORKの店舗にて同日より展開いたします。







今年のGLOBAL WORK(グローバルワーク)のキャンペーンメッセージは「まちがいない服。」です。これまで、はくだけで美脚が叶う、計算され尽くしたシルエットが自慢のパンツシリーズ「ウツクシルエットパンツ」や、さらっとした着心地で人気の「さらさらリラックスブラウス」をアンバサダーの本田翼さんに着こなしていただき、自分らしく自信を持って過ごす姿を表現していただきました。-



新TVCMでは、これまでCMで展開してきた「ウツクシルエットパンツ」のテーパードパンツに加えて、ワイドパンツが初登場。オフィスでかっこよくプレゼンをしたり、同僚や友達と和気あいあいとランチに向かったり、本屋で好きな雑誌を見つけて旅行の計画を立てたりと、本田さんにはウツクシルエットパンツを着こなしながらさまざまなシチュエーションを演じていただきました。どんなシーンでも生き生きと表現する本田さんは必見です。

また、今回はSNSをきっかけに大ブレイクし、今話題のアーティストimaseさんが、自身のTikTokで公開し、SNSで“神曲すぎる”“はやくフルで聞きたい”といった声が集まる「I say bye」をCM楽曲として起用。本CMの解禁に合わせて、フルバージョンのストリーミング配信を開始します。秋の夕方の空気を感じさせる軽やかながらもエモーショナルなサウンドはimaseさんならではです。GLOBAL WORKの一部店舗にてミュージックビデオ(ショートバージョン)を公開する予定です。さらに、imaseさんの自身初となるライブツアーへのご招待など、豪華賞品が当たる今回だけのスペシャル企画『imaseガチャCAMPAIGN』も9月14日(木)より全国のGLOBAL WORKの店舗にて実施します。ぜひ、この秋はさまざまなシーンでウツクシルエットパンツを着用してより日常を心地よく過ごしてください。



■キャンペーン概要

タイトル :#imaseガチャ CAMPAIGN

キャンペーン開始日:2023年9月14日(木)の営業開始時間~10月1日(日)の営業終了時間まで

※店舗毎に営業時間が異なります。予め、ご注意ください。

実施場所 :全国のGLOBAL WORK店舗

※ショップリスト

https://www.dot-st.com/globalwork/info/storelist/

特設WEBサイト :https://globalwork.jp/women/utsuku-silhouette/imasegacha/

※キャンペーンへの参加は店舗に設置されるポスター等から

ご参加ください。

賞品 :A賞 imase初のライブツアーにご招待! 合計5名様

B賞 ウツクシルエットパンツ 合計10名様

(サイズ、カラーは選べません。)

C賞 撮り下ろし!スペシャルimaseスマホ壁紙





新TVCMについて

■CM概要

タイトル :ウツクシルエットパンツは、まちがいない服。テーパードもワイドも篇」

放映開始日:2023年 9月 14日(木)より放映

▼15秒

https://youtu.be/Yn7l2U6aQ1g

▼30秒

https://youtu.be/nwKm20mWEv8

特設WEBサイト :https://globalwork.jp/machigainai-fuku/

まちがいない服。

LOOKコンテンツ:https://www.globalwork.jp/women/utsuku-silhouette/2023autumn/



■CMカット表





■CMの見どころ

テーパードシルエットとワイドシルエット、それぞれの「ウツクシルエットパンツ」を着用した本田さんが、2画面で登場。会議室でプレゼンをしている場面や、ランチの約束をした友人と合流する場面が映し出されるなど、まるで本田さんの日常を覗いているかのように、様々なシーンでウツクシルエットを着こなす本田さん。シチュエーションを選ばず、キレイめにもカジュアルにも「ウツクシルエットパンツ」が着回しできることを表現しています。終盤では、毎日のコーディネートに「ウツクシルエットパンツ」を取り入れることで、前向きな笑顔を放つ、本田さんのさりげない日常にぜひご注目ください。



■撮影エピソード

本田さんにとって通算4回目となるウツクシルエットパンツのCM撮影でしたが、初のロケーション撮影ということもあり、これまでとは違う、よりリアルな日常を感じさせる演技と着こなしに、本当にプライベートを切り取ったシーンのようだと思える場面が何度もありました。また、今回は代官山蔦屋書店が撮影地となりました。

そして今回は仕事でもつかえるキレイめスタイルとプライベートでもつかえるカジュアルスタイルで合計4つのコーデ・シチュエーション撮影と慌ただしくもありましたが、全く疲れを感じさせない本田さんの笑顔に後押しされ今回もNGカットもほとんどなくスムーズに進んでいきました。

今回は昨年のTVCMからずっと着用してきたテーパードパンツに加え、近年トレンドにもなっているワイドパンツも加わったことで、本田さん自身もフレッシュな気持ちで撮影に臨まれていたようでした。是非ご覧の皆さんもテーパードパンツだけでなく、ワイドパンツにもご注目ください。



■本田翼さんCM着用コーデ(4ルック)



コーディネート詳細(商品名・価格)

パンツ:ウツクシルエットテーパードパンツ ¥4,510

ジャケット:Wテーラージャケット ¥7,920

ブラウス:お手入れらくらく/袖ボリュームブラウス ¥4,510

シューズ:らくっションヒールローファー ¥5,500

※全て税込み価格





コーディネート詳細(商品名・価格)

パンツ:ウツクシルエットテーパードパンツ ¥4,510

フーディー:ライトクッション/パーカー ¥4,510

シャツ:365日マイスタイルシャツ ¥4,510

ブーツ:らくっション撥水ストレッチ/ローヒールブーツ ¥6,930

※全て税込み価格





コーディネート詳細(商品名・価格)

パンツ:ウツクシルエットワイドパンツ ¥4,950

ニット:メルティリブハイネックプルオーバー ¥3,520

ニット(肩掛け):メルティスタンドスリットプルオーバー ¥3,960

バッグ:軽量キルティングショルダー ¥4,510

※全て税込み価格





コーディネート詳細(商品名・価格)

パンツ:ウツクシルエットワイドパンツ ¥4,950

カーディガン:ツイードニットカーディガン ¥5,940

シャツ:365日マイスタイルシャツ ¥4,510

バッグ:スペ軽変形3WAYBAG ¥4,510

ブーツ:らくっション撥水ストレッチ/ローヒールブーツ ¥6,930

※全て税込み価格



■本田翼さんプロフィール

◇本田翼(ほんだ つばさ)

生年月日:1992年6月27日

出身地 :東京都

MORE(集英社)、SPRiNG(宝島社)、ar(主婦と生活社)など各ファッション誌で活躍中。話題のドラマ、映画、CMなどにも多数出演。2022年「劇場版 ラジエーションハウス」「鋼の錬金術師 完結編 復讐者スカー/最後の錬成」TBS系「君の花になる」などに出演。2023年テレビ朝日系「6秒間の軌跡~花火師・望月星太郎の憂鬱」ではヒロインをつとめる。



■CM楽曲リリース情報

2023年9月14日 Digital Release

「I say bye」

作詞・作曲:imase

編曲: HANO+7M

https://imase.lnk.to/isaybyePR



■imaseさんプロフィール



岐阜出身の22歳の新世代男性アーティスト。音楽活動開始わずか1年でTikTokで楽曲をバイラルさせ2021年12月にメジャーデビュー。2022年にはCM主題歌やドラマタイアップにも大抜擢されるなど今ティーンから絶大なる人気を得ている。「NIGHT DANCER」は韓国配信サイト“Melon”でJ-POP初のTOP20入りを果たし、SpotifyバイラルチャートTOP50に31カ国ランクインするなど世界各国でもバイラル中。2023年3月30日には初の有観客ライブ『POP OVER』は追加公演共にチケットが即完売。夏フェスにも続々と出演が決定し、今秋には自身初のツアー『imase Tour 2023 "Utopia"』の開催も決定し、チケットは即完売している。



◇imaseさんのコメント

「I say bye」がGLOBAL WORKさんのCMタイアップ曲になったことを光栄に思います!この曲は活動初期にSNSにサビだけ投稿していた楽曲で、ファンの方々から早くフルで聴きたいと沢山コメントを頂いていました。その楽曲を今回このような素敵なCMに使用していただけること、とても嬉しく思っています。また今回、GLOBAL WORKさんの店頭でミュージックビデオが見られたり、僕のライブご招待などが当たるガチャキャンペーンも行われています!是非、店頭にも遊びに来てもらえると嬉しいです!





■キャンペーンキャッチコピーとステートメント「まちがいない服。」



GLOBAL WORKのまちがいない服。



これまで「おしゃれ」は

なにかを我慢して、

するものだと思ってた。

そうじゃない。



おしゃれだけじゃなくって、

着心地も、妥協しない。



その先の新しい自分に出会える。

そんな服が、きっとある。





ウツクシルエットパンツについて

■商品の特徴

シリーズ累計300万本以上の販売数を突破している「ウツクシルエットパンツ」。シリーズの中でも群を抜いて大人気のテーパードシルエットはベーシックカラーに加え、トレンドカラーも含めて豊富なカラーバリエーションを毎シーズン、アップデートを繰り返しながら展開しています。



商品誕生の背景は、多くの女性が抱えている“腰まわりや脚に対するコンプレックス”を解消し、ファッションをより楽しんでいただけるパンツをお届けしたいという想いから「ウツクシルエットパンツ」を開発。前・横・後ろどこから見ても、脚を長く・細く見せるために、1mm単位で何度も調整し、細部にまでこだわることで美しいシルエットを実現しました。

また、購入された多くのお客さまから「シルエットがきれい」という声もさることながら、“カジュアルな着こなしにもキレイめの着こなしにも使える”“ストレッチが効いていて動きやすい”など、多くの評価をいただいています。

ウツクシルエットパンツの良さがわかる“「これが欲しかった!」に応える。360°キレイ見えパンツの秘密”は特設WEBサイトでも公開中!

(特設WEBサイト:https://globalwork.jp/utsuku-silhouette/tettei-kaibou/ )



またこの秋はテーパードシルエットに加えてワイドシルエットのウツクシルエットパンツにも注目ください。トレンドのワイドパンツはテーパードパンツと同様に、はくだけで美脚を叶えてくれるのはもちろん、サマ見えすること間違いなしです。





■商品ポイント

1. 脚を長く細く見せる、技ありの設計。

膝の位置を通常よりも高めに設定し、膝下をより長く見せる設計をしています。センタープレスで縦のラインを強調し、細見えした美しいシルエットを実現。さらに、計算された後ろポケット位置により、ヒップを高く見せ、すらっとした脚長効果を発揮します。



2. こだわり抜いたデザインのディテール。

気になるお腹まわりがフラットに見えるように、タックの位置や折り込む深さを 1 mm単位で調整。さらに、後ろポケット上部のダーツが女性らしい丸みのあるラインを形成、お尻のトップ位置を高く見せることでヒップアップ効果が狙えます。



3. スッキリなのにリラックス。シルエットは美しく、着脱イージーの心地よさ。

フロント部分にジップやホックを使用せず、スッキリとしたデザイン。さらに、腰まわりのラインにこだわり、美しいシルエットを崩さない設計。ウエストの後ろはゴム仕様で着脱しやすいだけでなく、締め付け感のないリラックスした着心地です。







販売店舗:全国のGLOBAL WORK店舗

(https://www.dot-st.com/globalwork/info/storelist/)

公式WEBストア.st(ドットエスティ)

https://www.dot-st.com/globalwork/

対象商品:テーパードパンツ(無地)

https://www.dot-st.com/globalwork/disp/item/704417

テーパードパンツ(柄)

https://www.dot-st.com/globalwork/disp/item/704422

ワイドパンツ(無地)

https://www.dot-st.com/globalwork/disp/item/906056

ワイドパンツ(柄)

https://www.dot-st.com/globalwork/disp/item/704427

コーデュロイ(テーパード)

https://www.dot-st.com/globalwork/disp/item/906750

コーデュロイ(ワイド)

https://www.dot-st.com/globalwork/disp/item/906752





テーパードパンツ







ワイドパンツ









■GLOBAL WORKについて



「らしさに出会う。」GLOBAL WORKは、世界中の人々の365日×360度にアイデアを加え、「らしさ」をもっと色濃く、立体的にするライフスタイルを提案するブランド。

国内203店舗、海外16店舗(2023年8月末時点、WEBストア含む)展開。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ)>https://www.dot-st.com/globalwork/

<公式ブランドサイト>https://www.globalwork.jp/

<公式Instagram>

オフィシャル:https://www.instagram.com/globalwork_official/

キッズ:https://www.instagram.com/globalwork_kids_official/

メンズ:https://www.instagram.com/globalwork_men_official/



