- 本日よりオリジナルNFT付きチケットの「ファンクラブ会員先行受付」を開始 -



楽天グループ株式会社(以下「楽天」)は、運営するNFTマーケットプレイスおよび販売プラットフォーム「Rakuten NFT」が特別協賛する「HYDE LIVE 2023 Presented by Rakuten NFT」および、スマートフォン向けゲーム『HYDE RUN』において、楽天グループの各サービスとコラボレーションした企画を実施することとなりましたので、お知らせします。







「HYDE LIVE 2023 Presented by Rakuten NFT」は、本年6月から8月にかけて開催される「HYDE LIVE 2023」の追加公演で、9月9日(土)と9月10日(日)に幕張メッセ 幕張イベントホールにて開催します。また、「Rakuten NFT」と連携したオリジナルNFT付きチケットの「ファンクラブ会員先行受付」(HYDEIST会員先行)を本日18時より開始しました。



販売するチケットは、本公演を記念して製作した「Rakuten NFT」オリジナルのHYDE撮り下ろしNFT付き「VVIP席チケット」「VIP席チケット」「アリーナスタンディングブロック指定チケット」「スタンド指定席チケット」の全4種類です(注1)。各チケットには、公演日ごとに図柄の異なるHYDE本人の画像を使用した撮り下ろしNFTと、公演日付入りのライブ参加記念NFTが含まれています。本NFTは席種に応じて配布個数が異なり、公演終了後にメールにてNFT取得用のクーポンコードを配布します。



また、本日開始の「HYDEIST会員先行」および、今後実施予定の「HYDERoom会員先行」「楽天チケット最速先行」の抽選受付までに本公演チケットの申し込みをした全員を対象に、チケットの当落に関わらずHYDE撮り下ろしNFT1種をチケット申し込み枚数分配布します(注2)。本公演を記念したHYDE撮り下ろしNFTは各種企画全体を通して合計8種のシリーズとなり、詳細は今後発表を予定しています。



さらに、2021年にHYDEのソロ活動20周年を記念して配信が開始されたスマートフォン向けゲーム『HYDE RUN』とのコラボレーションを記念して、ゲーム内で使える衣装とアイテムの販売や、「Rakuten NFT」における『HYDE RUN』オリジナルNFTの販売を行います。



NFT(Non-fungible Token:非代替性トークン)は、ブロックチェーン技術を活用し、デジタルデータに固有性と希少性を保証することができる技術です。今回配布するすべてのモーメント(注3)にはシリアル番号がランダムで付与(注4)され、ユーザーが「Rakuten NFT」に登録したニックネームや取得日時等の保有状況がシリアル番号ごとに記録されるため、「あなただけが保有するデジタルコンテンツ」であることが公式に証明されます。



なお、楽天グループの電子マネー「楽天Edy」では、HYDEをモチーフにしたオリジナルキーホルダーをオンライン書店「楽天ブックス」にて販売します。また、「楽天ブックス」では『HYDE RUN』とのコラボグッズなどの販売も行います。今後「Rakuten Music」「楽天占い」などとのコラボレーション企画も予定しています。



楽天は、魅力的で新しいエンターテインメント体験の提供とサービスの利便性向上を図り、幅広いユーザーに向けて満足度の高いサービス提供を実現してまいります。



(注1)ランダムで配布されるNFTの図柄は重複する場合があります。「Rakuten NFT」の個人間マーケットプレイスにてリセールとして出品・購入することにより、好きな図柄をコレクションすることが可能です。

(注2)「HYDEIST会員先行」「HYDERoom会員先行」「楽天チケット最速先行」のいずれかの抽選受付に申し込んだ方がNFT特典の配布対象となります。NFTの図柄は概要欄に掲載の図柄となり、2公演のチケットに付帯するNFTの図柄とは異なります。複数の席種を申し込みの場合、第一希望の席種で申し込みのチケット枚数と同じ個数のNFTを配布します。

(注3)画像や動画など、各NFTコンテンツを指す呼称です。

(注4)NFTのシリアル番号は、席順や受取順に関係なくランダムで付与されます。





■「HYDE LIVE 2023 Presented by Rakuten NFT」概要

開催日時: 2023年9月9日(土)15:30開場・17:06開演/2023年9月10日(日)15:30開場・17:06開演

会場: 幕張メッセ 幕張イベントホール

主催: 株式会社ディスクガレージ

企画: 株式会社VAMPROSE

制作: 株式会社SMCエンタテインメント

特別協賛: 「Rakuten NFT」







■「HYDE LIVE 2023 Presented by Rakuten NFT」HYDEIST会員先行受付概要

概要: 本日18時より「VVIP席チケット」「VIP席チケット」「アリーナスタンディングブロック指定チケット」「スタンド指定席チケット」4種の「HYDEIST会員先行」受付を開始し、「楽天チケット」において申込可能。

公演名: 「HYDE LIVE 2023 Presented by Rakuten NFT」

チケット販売期間: 2023年6月6日(火)18:00~2023年6月12日(月)23:59

チケット当落発表: 2023年6月19日(月)予定

チケット購入枚数制限: 「VVIP席チケット」「VIP席チケット」/1人あたり1公演1枚、「アリーナスタンディングブロック指定チケット」「スタンド指定席チケット」/1人あたり1公演4枚

チケット決済方法: コンビニ支払い(セブンイレブン、ファミリーマート)・クレジットカード決済

受付詳細: https://www.hyde.com/hydeist (HYDE OFFICIAL FANCLUB HYDEIST)





■「HYDE LIVE 2023 Presented by Rakuten NFT」NFT付き販売チケット概要

・「VVIP席チケット」

価格: 55,000円(税込)

NFT内容: 「Rakuten NFT」オリジナルHYDE撮り下ろしNFT全3種と、公演日付入りライブ参加記念NFT1個

VVIP席特典内容: 「HYDE LIVE 2023特設サイト( https://hydelive2023.hyde.com )」にて詳細を発表予定

※オリジナルHYDE撮り下ろしNFTは、公演日によって図柄が異なります。

※公演後、チケット購入時のメールアドレス宛にNFT取得用クーポンコードを送付します。



・「VIP席チケット」

価格: 33,000円(税込)

NFT内容: 「Rakuten NFT」オリジナルHYDE撮り下ろしNFT全3種と、公演日付入りライブ参加記念NFT1個

VIP席特典内容: 「HYDE LIVE 2023特設サイト( https://hydelive2023.hyde.com )」にて詳細を発表予定

※オリジナルHYDE撮り下ろしNFTは、公演日によって図柄が異なります。

※公演後、チケット購入時のメールアドレス宛にNFT取得用クーポンコードを送付します。



・「アリーナスタンディングブロック指定チケット」「スタンド指定席チケット」

価格: 各8,430円(税込)(公演チケット代: 6,660円(税抜)+オリジナルNFT)

NFT内容: 「Rakuten NFT」オリジナルHYDE撮り下ろしNFT全3種よりランダムで選ばれた2個のNFTと、公演日付入りライブ参加記念NFT1個

※オリジナルHYDE撮り下ろしNFTは、公演日によって図柄が異なります。

※公演後、チケット購入時のメールアドレス宛にNFT取得用クーポンコードを送付します。





■チケット抽選申込者特典NFT概要

・チケット抽選申込者特典「Rakuten NFT」オリジナル HYDE撮り下ろしNFT



配布対象: 「HYDEIST会員先行」「HYDERoom会員先行」「楽天チケット最速先行」のいずれかの抽選受付に申し込みの方

配布個数: 1人あたり1種のNFTをチケット申し込み枚数分配布(第一希望席種対象)

配布方法: 申込時のメールアドレス宛にNFT取得用クーポンコードを送付

配布時期: 2023年8月(予定)



※チケット抽選の当落に関わらず申込者全員に配布します。

※複数の席種を申し込みの場合、第一希望の席種で申し込みのチケット枚数と同じ個数のNFTを配布します。

※クーポンコードは申込者のみに送付します。同行者にNFTを分配したい場合は、申し込みの方から同行者の方へクーポンコードを伝えることが可能です。

※本公演の公演チケットはリセールを行いません。必要な枚数分のみ申し込みください。





■「楽天Edy」公演コラボグッズ概要

概要: HYDEをモチーフにした2種の「楽天Edy」キーホルダーを「楽天ブックス」にて販売

販売予定日: 2023年8月(予定)

※実際の商品と形、色などが異なる場合があります。



・「HYDEオリジナルEdyフィギュアキーホルダー」



・「HYDEオリジナルEdyラバーキーホルダー」









■「楽天ブックス」公演コラボグッズオンライン販売概要

販売概要: 『HYDE RUN』とコラボしたオリジナルグッズおよび協賛公演限定グッズを販売

販売予定日: 2023年8月(予定)

※各種グッズは公演当日の会場販売も予定しています。





■「HYDE」「HYDE RUN」の「Rakuten NFT」ショップ概要

概要: 「HYDE」およびスマートフォン向けゲーム『HYDE RUN』をテーマとするNFTショップを「Rakuten NFT」に開設

ショップ開設予定日: 2023年7月下旬(予定)



・HYDE関連のNFTショップ

ショップ名: HYDE

URL: https://hyde.nft.rakuten.co.jp/



・『HYDE RUN』関連のNFTショップ

ショップ名: Phoenixx

URL: https://phoenixx.nft.rakuten.co.jp/

※販売サイトはオープン後に開通予定です。





■HYDE LIVE 2023特設サイト

URL: https://hydelive2023.hyde.com





■「HYDE」Official HP

URL: https://www.hyde.com/





■「HYDE」Official SNS

Official Twitter: https://twitter.com/HydeOfficial_

Official Instagram: https://www.instagram.com/hydeofficial/

Official Facebook: https://www.facebook.com/HYDEOfficialENG/

Official YouTube: https://www.youtube.com/c/HYDEOfficial/





■スマートフォン向けゲーム『HYDE RUN』

・公式サイト: https://hyderun.com

・公式Twitter: https://twitter.com/hyderun_game





