ネットマーブルは、早期アクセス中のPC向け戦略アクション3D TPS MOBA『PARAGON: THE OVERPRIME(パラゴン:ジ・オーバープライム)』(開発:Netmarble F&C)において、11月28日(火)に、新ヒーロー「マルティ」を追加するアップデートを実施しました。







◆闇を彷徨う者「マルティ」参戦!

「マルティ」は、メタバースエンターテインメントが創り出したバーチャルアイドルグループ「MAVE:」のメンバーです。彼女はギデオンが開いた次元の扉を通って惑星プライムに到着しました。しかし、次元を旅する間に不安定な思念体と衝突したことで、彼女もまた不安定なエネルギーを持つようになりました。今は次元の統合を夢見るギデオンと共に行動しており、全次元に「MAVE:」を広めたいと考えています。



「マルティ」のスキルは、以下のとおりです。

クラスタードマインド

クラスタードマインドを投げ、敵に物理ダメージを与えます。



ディメンショナルショット

無数の次元のエネルギーを連続で放ち、敵に魔法ダメージを与えます。同じ敵に複数命中した場合、1発ごとにダメージ量が減少します。また、対象がディメンショナルマインドを付与されている場合、ダメージ量が一定量上昇します。



コマンド:サモンラッシュ

小さなヤクシャを召喚し、指定の範囲内にいる敵に魔法ダメージを与え、一定時間鈍化させます。ディメンショナルマインドを付与された対象の場合、爆発を起こし範囲内のすべての敵に魔法ダメージを与え一定時間束縛します。



ディメンショナルマインド

指定した対象に一定時間、継続的な魔法ダメージを与えるディメンショナルマインドを付与します。ディメンショナルマインドを付与された対象は、ヤクシャが優先的に攻撃します。



召喚:ヤクシャ

指定した範囲に一定時間維持する巨大な次元の扉を開きます。そして、敵を鈍化させヤクシャを召喚し、周りの敵を中央に引き寄せます。ヤクシャは一定時間維持し、敵を追撃および攻撃して魔法ダメージを与えます。一定時間以内にスキルを再度使用すると、指定の範囲にヤクシャが跳躍して着地し魔法ダメージを与え、範囲内の敵をエアボーン状態にします。もし周りに敵がいない場合、近くにあるレーンに向かって前進します。







・新ヒーロー「マルティ」紹介動画



・新ヒーロー「マルティ」に関するお知らせ

https://paragon.netmarble.com/ja/news/90/2439



◆オリジナルサウンドトラック「Assemble」公開

本アップデートより、「MAVE:」によるゲームオリジナルサウンドトラック「Assemble」を公開しました。この新曲は「MAVE:」の2ndオフィシャルアルバムに収録される予定です。



◆新スキン、新アイテム、感情表現システムを追加

本アップデートでは、マルティの新スキン「幻影の召喚士」と「ザ・マスター」、セヴァログの新スキン「黄昏の使徒」を追加したほか、「シールドシュレッダー」「狩猟本能」「血の生贄」「衝擊波生成器」「不当な取引」などの新アイテムを追加しました。



また、新たに「感情表現システム」を追加し、バトル中のプレイヤー間のインタラクションが全体的に強化されました。



・感情表現システムアップデートに関するお知らせ

https://paragon.netmarble.com/ja/news/38/2441



◆ランクマッチシーズン3開幕

ランクマッチのシーズン2が終了し、新たにシーズン3が始まりました。シーズン2で「ゴールドランク」以上を達成したプレイヤーには、ヒーローベリカのスキン「ドリームシューター」を報酬としてプレゼントいたします。シーズン3は11月28日のアップデートから開始され、2024年の『PARAGON: THE OVERPRIME』正式サービス開始まで続く予定です。



本アップデートでは、この他にも多くのゲーム改善を実施しております。

アップデートの詳細については、公式サイトのお知らせをご確認ください。



・公式サイト:11月28日アップデートに関するご案内

https://paragon.netmarble.com/ja/news/90/2448



『PARAGON: THE OVERPRIME』の詳細については、公式Steamページまたは公式Epic Games Storeページよりご確認いただけます。



・公式Steamページ

https://store.steampowered.com/app/1531430/Overprime/

・公式Epic Games Storeページ

https://store.epicgames.com/ja/p/paragon-the-overprime-0bca60



『PARAGON: THE OVERPRIME』の最新情報については、公式サイト及び日本公式X(旧Twitter)、公式Discordチャンネルをご確認ください。



・公式サイト

https://paragon.netmarble.com/ja

・日本公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/PARAGON_JPN

・公式Discordチャンネル

https://discord.com/invite/paragontheoverprime



◆「MAVE:」とは◆

メタバースエンターテインメントとカカオエンターテインメントがコラボレーションした「MAVE:」は、感情の自由を求めて未来から来た4人の子供たちが2023年の地球に不時着したという異色的な世界観を掲げたバーチャルアイドルグループです。シウ、ジェナ、タイラ、マルティの4人のメンバーで構成され、2023年1月にアルバム「PANDORA'S BOX」でデビューしました。タイトル曲「PANDORA」のミュージックビデオは、公開2週間でYouTube視聴数が1,000万回を記録(現在は2,000万回を突破)するなど、国内外のK-POPファンから高い関心を集めています。

(C) Metaverse Entertainment Inc.



・「MAVE:」公式サイト(韓国語/英語)

https://www.mave-official.com



◆『PARAGON: THE OVERPRIME』とは◆

Netmarble F&Cが開発している『PARAGON: THE OVERPRIME』は、3D TPS(サードパーソン・シューティング)とMOBA(マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ)のジャンルを融合し、Steam(PC)を通じて誰でも無料でプレイを楽しむことができるエキサイティングなゲームです。また、PlayStation(R)5でもプレイできるようになる予定です。プレイヤーは、ウォリアー、サポーター、レンジャー、キャスター、タンク、アサシンなどの個性的なスキルを持つ数多のヒーローから好きな1体を選び、5対5の対戦を行いながら、チームメイトと協力して惑星プライムの戦場の制覇を目指します。本作では、2つのチームによる戦略的なアクションと相手領土の消滅を目指すテンポの速いバトルが楽しめます。PCとPlayStation(R)5プラットフォーム間の完全なクロスプレイにより、常にマッチメイクできる対戦環境を保証し、プレイヤーはどのプラットフォームにいてもフレンドと対戦に飛び込むことができます。





◆『PARAGON: THE OVERPRIME』について◆

[ タイトル ] PARAGON: THE OVERPRIME

[ ジャンル ] 戦略アクション3D TPS MOBA

[ 提供 ] Netmarble Corp.

[ 開発 ] Netmarble F&C Inc.

[ プラットフォーム ] Steam

[ サービス開始日] 2022年12月8日(早期アクセス)

[ 価格 ] 基本無料(ゲーム内課金あり)



◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



