[ネットマーブル]

ネットマーブルは、 スマートフォン向けシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ~光と闇の交戦(ひかりとやみのグランドクロス)~』(略称:グラクロ)の公式WEB番組「第51回グラクロ情報局 ~4.5周年直前生放送~」を、11月29日(水)20:00より、生放送することをお知らせいたします。







◆グラクロの最新情報をお届けする公式番組「第51回グラクロ情報局 ~4.5周年直前生放送~」―11/29(水)20:00より生放送!

近日実施予定のアップデート情報をいち早くお届けする公式番組「第51回グラクロ情報局 ~4.5周年直前生放送~」を、11月29日(水)20:00より放送いたします。



今回は、MCにOooDaさん、アシスタントにくりえみさん、ゲストにゴウセル役の高木裕平さん、『グラクロ』実況動画で人気のドラちゃんさんとぼっティーさんが出演いたします。気になる最新情報を交えながらグラクロの魅力をご紹介いたしますので、どうぞお見逃しなく!



< 「第51回グラクロ情報局 ~4.5周年直前生放送~」概要 >



■番組タイトル

第51回グラクロ情報局 ~4.5周年直前生放送~



■配信日時

2023年11月29日(水)20:00 ~(予定)



■番組内容

最新アップデート情報を紹介。本番組でしか聞けないお得な情報をお届けいたします。



■公式X(旧Twitter)フォロー&リポスト(旧リツイート)キャンペーン

公式X(旧Twitter)にて投稿する本番組のポスト(旧ツイート)を、11月30日(木)23:59までにリポスト(旧リツイート)していただいた方の中から抽選で1名様に「ホークの特大ぬいぐるみ」を、7名様にストアカード1万円分をプレゼントいたします。当選された方には後日、『七つの大罪~光と闇の交戦~』公式X(旧Twitter)アカウントよりダイレクトメッセージをお送りいたしますので、公式アカウントをフォローしてからご参加ください。

また、同番組のキャンペーン対象の放送ポスト(旧ツイート)が、リポスト(旧リツイート)といいねの合計10,000を突破すると、全ユーザーにダイヤ5個をプレゼントいたします。



▼ホークの特大ぬいぐるみイメージ



■配信先

・YouTube Live:https://youtube.com/live/PUk7sUNAePU

・X(旧:Twitter) Live:https://twitter.com/7taizai_grandx(公式X)



■出演者(敬称略)



(写真左から)OooDa、くりえみ、高木裕平、ドラちゃん、ぼっティー



◆『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』とは◆

『七つの大罪 ~光と闇の交戦(ひかりとやみのグランドクロス)~』は、鈴木央氏原作のコミックを映像化した大人気TVアニメ『七つの大罪』の世界をスマートフォンで体験できるシネマティックアドベンチャーRPGです。ゲームタイトルに使用している「グランドクロス(交戦)」とは、〈七つの大罪〉と闇の勢力間の巨大な戦いの前兆を暗示しており、TVアニメ『七つの大罪』の世界観を徹底的に再現した作品となっております。



◆『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』について◆

[ タイトル ] 七つの大罪 ~光と闇の交戦~

[ ジャンル ] シネマティックアドベンチャーRPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble F&C Inc.

[ 対応OS ]iOS / Android

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2019年6月4日



・Store URL

【App Store】

https://itunes.apple.com/jp/app/id1268959718

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.nanatsunotaizai



・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 公式サイト

https://7taizai.netmarble.jp

・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/7taizai_GrandX

・『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』 プロモーションムービー



◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記の全てのコピーライトの表示をお願いいたします。

(c)鈴木央・講談社/「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS

(c)鈴木央・講談社/「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京

(c)Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.

もしくは、下記のコピーライトを記載ください。

(c)NS,K/TSDSRP,M (c)NS,K/TSDSDJP,TX

(c)Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.



※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。



----------------------------------------------------------

◆TVアニメ「七つの大罪 憤怒の審判」について◆

かつて王国転覆をはかったとされる伝説の逆賊・〈七つの大罪〉。今もなお執拗に、そのお尋ね者を追うは、王国の要・一騎当千の聖騎士たち。しかし、切なる想いを胸に秘め、〈七つの大罪〉を捜す一人の少女が現れた時、世界の様相を一変させるとびきりの冒険! 痛快無比のヒロイック・ファンタジー。TVアニメシリーズは各配信サイトにて配信中!



■「七つの大罪 憤怒の審判」アニメ公式サイトURL

https://www.7-taizai.net/

(c)鈴木央・講談社/「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京

----------------------------------------------------------



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/28-17:16)