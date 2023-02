[阪急阪神ホールディングス株式会社]

阪急阪神ホールディングスは、大阪・梅田の街をメタバースに忠実に再現した「JM 梅田(Japan Multiverse梅田)」において、無料イベント「KING OF PRISM オンライン応援上映会&声優トークショー」を3月18日(土)に開催します。







本イベントには、来場者にアバターを通じてご参加いただき、イベントを盛り上げるバーチャル花火の打ち上げなど、メタバースならではの体験をお楽しみいただけます。

応援上映会では、大型スクリーンで上映するアニメーション映画「KING OF PRISM by PrettyRhythm」の進行に合わせて、声出しや合いの手を入れて会場での一体感を楽しんでいただけるほか、ペンライトやバーチャル花火等のアイテムを使用して、イベントの盛り上がりを演出していただけます。

声優トークショーでは、一条シン役の寺島惇太さんと進行役の大橋隆昌さんによるスペシャル対談等の限定企画をご用意しています。また、2月24日(金)からJM梅田を開場し、声出しや合いの手等のアバターの操作を体験できるようにするほか、イベント当日のトークテーマの事前投票やKING OF PRISMの声優陣に向けたメッセージを受け付けます。

本イベントの概要は以下のとおりです。



【イベント概要】

□名称 KING OF PRISM オンライン応援上映会&声優トークショー

□入場開始日時 2023年2月24日(金)18:00

□開催日時

2023年3月18日(土)

応援上映会 20:00~21:10

声優トークショー 21:10~21:40

□参加方法 専用アプリ「HH cross EVENTS」からご参加いただけます。

□参加費 無料

□主催 阪急阪神ホールディングス株式会社



【特設サイト】

https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/events/jm_umeda_prism/



【公式Twitter】

https://twitter.com/hh_cross_events



【応援上映会について】

アニメーション映画「KING OF PRISM by PrettyRhythm」を上映します。アバターを通じて声援を送ることができるほか、ペンライトやバーチャル花火等でイベントの盛り上がりをお楽しみいただけます。また、服装・髪型・アクセサリー等のパーツをカスタマイズしてオリジナルのアバターを作成することができ、マスコットキャラクターのトラチも選択することが可能です。





【声優トークショーについて】

一条シン役の寺島惇太さんと進行役の大橋隆昌さんによるスペシャル対談等の限定企画をご用意しています。





【応援上映の体験等について】

応援上映を事前に体験していただくため、2月24日(金)18:00から、本イベントの会場であるJM梅田を開場します。映画のワンシーンが流れるモニターを見ながら、イベント当日と同じ環境で、声出しや合いの手等のアバター操作を練習することができます。

また、声優トークショーのテーマの事前投票やKING OF PRISMの声優陣へのメッセージを受け付けます(メッセージの一部はトークショーで取り上げられます)。





【HH cross EVENTS の機能】

本イベントには、メタバースイベント参加アプリ「HH cross EVENTS」からログインした上で、アバターを通じてご参加いただきます。アバターはゲーム感覚で簡単に操作することができ、会場内を自由に歩き回っていただけます。また、音声での会話に加えて、テキストチャットでコミュニケーションをとることができるほか、プライベートボイスチャット機能により、周囲の方を気にせずに会話することも可能です。



(c)T-ARTS / syn Sophia / キングオブプリズム製作委員会

(c)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムAS製作委員会





