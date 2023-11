[ネットマーブル]

ネットマーブルは、スマートフォン向け超爽快アクションRPG『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR(ザ・キング・オブ・ファイターズ オールスター)』(以下、KOF ALLSTAR)において、11月28日(火)に、カプコンの大人気対戦格闘ゲーム最新作『ストリートファイター6』とのコラボアップデートを実施したことをお知らせいたします。







◆『ストリートファイター6』から「ガイル」や「ジュリ」など人気コラボファイターが参戦!

今回のコラボアップデートでは、「ストリートファイター6」の人気キャラクター「ガイル」「ジェイミー」「ジュリ」などの新コラボファイターが参戦いたします。



防御型ファイター「ガイル」は、条件なしで味方ファイターの攻撃力を増加させ、敵を倒すことで強化されるリーダースキルを持っています。[飛び道具型]スキルが命中すると、一定時間攻撃力の数倍相当の出血ダメージを敵に与えることができます。

攻撃型ファイターの「ジェイミー」は、紫属性ファイターの攻撃力を増加することができ、スキルクールタイム減少や攻撃速度アップなどスキルで自身を徐々に強化することができます。

バランス型ファイターの「ジュリ」は、「ジェイミー」と同様に紫属性ファイターの攻撃力を増加させ、アクティブスキル命中時に敵の防御力を弱体化して被ダメージを増加することができます。



今後も「ストリートファイター6」の人気ファイターである「ケン」や「キャミィ」などの新コラボファイターが登場する予定です。また「ガイル」と「キャミィ」は、クラシックバージョンも実装いたします。

「ジェイミー」と「ガイル(クラシック)」はイベントを通じて無料で入手することができます。



・『KOF ALLSTAR 』×『ストリートファイター6』 コラボ PV Short Ver.





◆『ストリートファイター6』コラボ記念イベント開催!

『ストリートファイター6』とのコラボアップデートを記念して様々なイベントを実施いたします。



●コラボボスショーダウン

過去作のノスタルジックな軍服姿の「ガイル(クラシック)」がボスとして登場する、特別なバトルを楽しめるコンテンツです。チャレンジした段階のクリアに応じて、コラボ特別アイテムを含む各種報酬を獲得することができます。



●コラボ特別ミニダンジョン「車を破壊しろ!」

「ストリートファイター」シリーズの人気ミニゲームを実装しました。3つの難易度から1つを選んで入場し、モンスターファイターと車を破壊する早さを競い合います。



●SF6コラボドリームマッチ

キャラクターの能力を平準化することで、レアリティや能力値に関係なくリアルタイム3vs3対戦を楽しめるコンテンツです。これまでに登場した様々なファイターで対戦を楽しめます。



『ストリートファイター6』コラボの詳細については、特設サイト及び公式フォーラムをご確認ください。



・『KOF ALLSTAR』×『ストリートファイター6』コラボ特設サイト

https://kofallstar.netmarble.net/ja/sf6/

・『KOF ALLSTAR』公式フォーラム:11月28日(火)アップデート詳細のご案内

https://forum.netmarble.com/kofas/view/4/18979

・『KOF ALLSTAR』公式フォーラム:11月28日(火)イベント案内

https://forum.netmarble.com/kofas/view/9/18874



◆『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』とは◆

『KOF ALLSTAR』は、対戦格闘ゲームシリーズ『THE KING OF FIGHTERS』の派手なスキルアクションや爽快なコンボアクションを簡単操作で手軽に楽しめるモバイルアクションRPGです。歴代シリーズのキャラクターが登場するスマートフォンゲームタイトルで、『KOF '94』からKOFシリーズのナンバリングタイトル14作目となる『KOF XIV』までのファイター達が、原作の表現をそのままに、最高レベルのグラフィッククオリティで参戦いたします。ゲーム内のサウンドはもちろん、必殺技・超必殺技・コンボも原作を忠実に再現しています。また、『KOF ALLSTAR』オリジナルのファイターやストーリーも登場いたします。



『KOF ALLSTAR』は、世界175カ国以上のGoogle PlayおよびApp Storeでダウンロード可能です。日本語のほか、英語、台湾語、インドネシア語、タイ語、スペイン語、イタリア語、フランス語、ポルトガル語、ロシア語、ドイツ語などの言語に対応しています。



■『KOF ALLSTAR』アプリダウンロードURL

【App Store】

https://itunes.apple.com/jp/app/id1137528731

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.kof



■『KOF ALLSTAR』公式サイト

https://kofallstar.netmarble.net/ja

■『KOF ALLSTAR』公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/kofas

■『KOF ALLSTAR』公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/KOF_ALLSTAR

■『KOF ALLSTAR』プロモーションムービー







◆『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』について◆

[ タイトル ] THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR

[ ジャンル ] 超爽快アクションRPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble Neo Inc.

[ 対応OS ] Android 5.1以降 / iOS 10.0以降

[ サービス開始日 ] 2018年7月26日

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)



◆『ストリートファイター6』とは◆

『ストリートファイター6』は、前作から約7年ぶりに2023年6月に発売された新世代の対戦格闘ゲームです。本作は、従来の対戦格闘を継承した「ファイティンググラウンド」に加え、新たにシングルプレイヤー用没入型ストーリーモード「ワールドツアー」や、全世界のプレイヤーと交流できるモード「バトルハブ」を搭載している。その他にも初心者でもすぐに楽しめる新しい操作方法や、白熱するバトル展開に合わせた実況・解説機能など、様々なユーザーに向けて今までにないゲーム性と体験を提供し人気を博している。



公式サイト:https://www.streetfighter.com/ja/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/StreetFighterJA

ストリートファイター6 広報部:https://twitter.com/SF6_PR?s=20



◆株式会社カプコンについて◆

1983年の創業以来、ゲームエンターテインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニーです。代表作として「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。



▼CAPCOM公式Webサイト

https://www.capcom.co.jp/



◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

(C) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.



App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品またはサービス名称は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/28-20:16)